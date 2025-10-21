O próximo jogo será em 21 de outubro de 2025, pela semifinal da Copa Sul-Americana.

O confronto entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle representa uma das rivalidades sul-americanas mais equilibradas dos últimos anos. As equipes já se enfrentaram quatro vezes em competições oficiais, todas pela Copa Libertadores, e chegam agora ao reencontro em 2025, pela Copa Sul-Americana, prometendo mais um capítulo de intensidade e bom futebol. O Lance! apresenta as estatísticas de Atlético-MG x Independiente Del Valle.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em campo, o duelo coloca frente a frente dois clubes de perfis semelhantes: o Galo, um dos gigantes do futebol brasileiro, com elenco estrelado e experiência internacional; e o Independiente del Valle, símbolo da nova geração de clubes equatorianos, com estrutura moderna e filosofia baseada em formação e posse de bola.

Com duas vitórias do Atlético, uma do Del Valle e um empate, o equilíbrio é a marca do confronto. Os números mostram paridade não apenas nos resultados, mas também nos gols: 7 a 5 para o time mineiro. E cada encontro entre as equipes contou uma história diferente — de superação, revanche e aprendizado.

continua após a publicidade

Equilíbrio nos números entre Atlético-MG x Independiente Del Valle

Até o momento, Atlético Mineiro e Independiente del Valle se enfrentaram quatro vezes, todas válidas pela Copa Libertadores (2016 e 2022). O retrospecto é de duas vitórias do Atlético, um empate e uma vitória do Del Valle, com sete gols marcados pelos brasileiros e cinco pelos equatorianos.

O Galo venceu os dois jogos em casa e mantém 100% de aproveitamento como mandante diante do rival. Já o Independiente del Valle se impôs em Quito em 2016 e arrancou um empate em 2022. Nos números gerais, o clube mineiro tem 50% de vitórias e 75% dos jogos marcando gols, enquanto o time equatoriano balançou as redes em todas as quatro partidas.

continua após a publicidade

Confrontos em casa e fora

Jogando em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro mostrou força total. No Independência, venceu por 1 a 0 em 2016 e 3 a 1 em 2022, em atuações consistentes e dominantes. O primeiro desses jogos, em fevereiro de 2016, marcou a estreia do Galo na fase de grupos, com gol de Lucas Pratto. Já o segundo, seis anos depois, teve grande exibição de Hulk e Savarino, que comandaram a vitória sobre os equatorianos.

Em Quito, os duelos foram mais equilibrados. Em 2016, o Independiente del Valle venceu por 3 a 2, em um jogo eletrizante no Estadio Rumiñahui, com gols de Cabrera, Angulo e Uchuari. Já em 2022, pela fase de grupos da Libertadores, o confronto terminou 1 a 1, com gols de Sornoza (de pênalti) e Hulk.

No agregado, vantagem mínima para o Atlético, que marcou sete vezes e sofreu cinco — reflexo direto do equilíbrio técnico entre os dois clubes.

Maiores vitórias e jogos marcantes

A maior vitória do Atlético Mineiro sobre o Del Valle foi o 3 a 1 de 2022, em Belo Horizonte, que consolidou a classificação do time mineiro às oitavas da Libertadores. Do outro lado, o triunfo por 3 a 2 dos equatorianos em 2016 segue como uma das grandes noites da história recente do clube de Sangolquí, ainda sob o comando de Pablo Repetto, técnico que levaria a equipe à final daquela edição.

Cada jogo teve um protagonista diferente: Lucas Pratto, Hulk, Sornoza e Angulo estão entre os nomes que marcaram o duelo. Nos confrontos, ambos os times mostraram capacidade de se reinventar, com estilos contrastantes — o Atlético mais físico e ofensivo; o Del Valle, mais técnico e organizado taticamente.

Jogos decisivos entre Atlético-MG x Independiente Del Valle

O confronto nasceu na Libertadores de 2016, quando o Independiente del Valle surpreendeu o continente ao eliminar gigantes e chegar à final, perdendo apenas para o Atlético Nacional. O duelo contra o Atlético Mineiro foi parte dessa caminhada histórica.

Seis anos depois, em 2022, os clubes voltaram a se cruzar em momento oposto: o Galo vivia uma fase de protagonismo continental, com títulos recentes da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, enquanto o Del Valle consolidava-se como um dos projetos mais modernos da América do Sul, com forte base de jovens talentos.

Agora, em 2025, o encontro ganha novo capítulo. Desta vez pela Copa Sul-Americana, a semifinal entre os dois clubes reacende uma rivalidade construída com respeito e alto nível técnico. O jogo de ida será em 21 de outubro, no Estadio Banco Guayaquil, palco moderno e símbolo da ascensão equatoriana no futebol continental.

Personagens e destaques

A história de Atlético Mineiro x Independiente del Valle foi moldada por jogadores decisivos.

No lado brasileiro, Lucas Pratto, Hulk, Savarino, Nacho Fernández e Vargas deixaram suas marcas. Já entre os equatorianos, Junior Sornoza, Bryan Cabezas, Angulo e Lorenzo Faravelli foram protagonistas em momentos-chave.

Fora das quatro linhas, treinadores como Diego Aguirre, Cuca, Eduardo Coudet e Pablo Repetto ajudaram a construir uma narrativa de tática refinada e rivalidade saudável entre as equipes.