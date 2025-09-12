Primeiro jogador estrangeiro do Bahia; veja quem foi e o ano

O Esporte Clube Bahia nasceu em 1931, fruto da fusão de associações esportivas em Salvador, e rapidamente conquistou espaço no futebol nordestino. Em seus primeiros anos, o Tricolor de Aço se consolidava como um dos principais representantes do esporte na região, carregando a missão de desafiar clubes tradicionais e dar identidade ao futebol baiano. A torcida crescia junto com o clube, e cada conquista inicial ajudava a fortalecer a paixão que se tornaria marca registrada do Bahia. O Lance! te conta quem foi o primeiro jogador estrangeiro do Bahia.

Nesse cenário de formação e busca por afirmação, surgiu um marco que ultrapassava as fronteiras do estado: a chegada de jogadores vindos de fora do Brasil. Em uma época em que o futebol ainda engatinhava no profissionalismo no Nordeste, trazer atletas internacionais era uma ousadia que poucos clubes se permitiam. O Bahia, sempre à frente de seu tempo, decidiu apostar nessa inovação e entrou para a história ao abrir suas portas para um jogador estrangeiro.

O protagonista desse pioneirismo foi Alberto Luís Galateo, atacante argentino que desembarcou em Salvador em 1939. Galateo não era apenas mais um jogador, mas sim um atleta reconhecido, com passagem pela seleção argentina e presença na Copa do Mundo de 1934. Sua contratação representava uma aposta ousada e uma mensagem clara de que o Bahia queria se destacar não só no cenário local, mas também como clube moderno, capaz de atrair talentos de fora.

A chegada de Galateo foi recebida com entusiasmo pela torcida tricolor, que via no argentino a chance de elevar o nível do time e dar ainda mais brilho ao campeonato estadual. Mais do que gols e jogadas, ele trouxe experiência internacional, ajudando a consolidar o Bahia como referência esportiva. Assim, o argentino entrou definitivamente para a história do Esquadrão como o primeiro jogador estrangeiro a vestir o manto tricolor, inaugurando uma tradição que continuaria com outros nomes marcantes ao longo das décadas.

Quem foi Alberto Galateo, o primeiro jogador estrangeiro do Bahia?

Nascido na Argentina, Alberto Galateo era um atacante conhecido pela técnica refinada e pela força física. Antes de chegar ao Bahia, ele havia defendido clubes em seu país natal e ganhado notoriedade por ser convocado para a seleção argentina, atuando inclusive na Copa do Mundo de 1934. Sua experiência internacional o credenciou como uma contratação de impacto para o futebol baiano nos anos 1930.

A chegada ao Bahia em 1939

Galateo desembarcou em Salvador em 1939, quando o Bahia ainda vivia seus primeiros anos de história. Sua presença foi marcante não apenas pelo talento em campo, mas pelo simbolismo: ele representava a abertura do clube para atletas vindos de fora do Brasil. Naquela época, contratações estrangeiras eram raríssimas no Nordeste, e o Bahia mostrava ousadia ao trazer um jogador internacional de renome.

O papel em campo

Atuando como atacante, Galateo rapidamente conquistou a torcida tricolor. Sua capacidade de finalização, visão de jogo e experiência internacional o tornaram peça importante nas disputas do Campeonato Baiano. Mais do que gols, ele trouxe um estilo de jogo diferente, que ajudou a elevar o nível competitivo do clube.

O legado de Alberto Galateo

Embora sua passagem pelo Bahia não tenha sido longa, Alberto Galateo entrou definitivamente para a história como o primeiro jogador estrangeiro do Esquadrão de Aço. Sua contratação abriu caminho para que outros atletas internacionais vestissem a camisa tricolor nas décadas seguintes, como os argentinos Avalle, Papetti e Sanfilippo, além de uruguaios e africanos em tempos mais recentes.

Estrangeiros após Galateo

Depois de 1939, o Bahia continuou a apostar em talentos estrangeiros. Nos anos 1940, vieram argentinos como Mário Giuseppe Avalle e Héctor Papetti. Nos anos 1960, o lendário José Sanfilippo fez história com a camisa tricolor. Mais tarde, jogadores de diversas origens — uruguaios, paraguaios e até africanos — passaram a fazer parte da trajetória do clube. Tudo começou, no entanto, com o pioneirismo de Galateo.

A importância histórica

Alberto Galateo não foi apenas um atacante argentino que jogou no Bahia: ele foi o símbolo de uma nova era. Sua chegada mostrou que o clube estava disposto a se abrir para talentos internacionais, algo que se tornaria comum décadas depois no futebol brasileiro. Para a história tricolor, ele é lembrado como o primeiro estrangeiro a vestir o manto do Esquadrão.