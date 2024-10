Bahia x Vitória: quem venceu mais o Ba-Vi?

O Ba-Vi é o maior clássico do futebol baiano. Descubra quem tem mais vitórias no duelo entre Bahia e Vitória. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 11:44 • São Paulo

O clássico Bahia x Vitória, conhecido como Ba-Vi, é o maior confronto do futebol baiano. A rivalidade entre esses dois gigantes da Bahia envolve mais de um século de história, com partidas decisivas que marcaram o futebol no estado. O Ba-Vi é sempre um duelo emocionante, repleto de paixão e competitividade, tanto dentro quanto fora de campo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em confrontos diretos, o Bahia leva vantagem, com 195 vitórias, enquanto o Vitória venceu 153 jogos. O clássico Bahia x Vitória também registrou 152 empates, mostrando o equilíbrio ao longo dos anos. Em termos de gols, o Bahia balançou as redes 668 vezes, e o Vitória marcou 631 gols.

A história do Ba-Vi

O Ba-Vi é um dos clássicos mais tradicionais do Nordeste, disputado pela primeira vez em 1932. Desde então, Bahia x Vitória se enfrentaram em inúmeras finais do Campeonato Baiano, além de confrontos na Série A do Campeonato Brasileiro. Um dos momentos mais marcantes do Ba-Vi aconteceu em 2017, quando o Bahia venceu o Vitória e conquistou o título estadual, encerrando uma sequência de conquistas do rival.

Quem venceu mais o clássico Bahia x Vitória?

O Bahia é o clube que mais venceu o clássico, com 195 vitórias, enquanto o Vitória tem 153 vitórias. Os 152 empates mostram o equilíbrio e a tradição desse clássico, que é sempre muito aguardado pelos torcedores.

Números de Bahia x Vitória

Vitórias do Bahia: 195

Vitórias do Vitória: 153

Empates: 152

Gols do Bahia: 668

Gols do Vitória: 631

A importância do Ba-Vi

O Ba-Vi, entre Bahia x Vitória, é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro e representa muito para o estado da Bahia. Para os torcedores de Bahia e Vitória, vencer o clássico é motivo de grande orgulho, e cada duelo é um momento especial. Seja em uma final de campeonato ou em uma partida da fase de grupos, o Ba-Vi sempre proporciona jogos emocionantes e inesquecíveis.