O Bahia confirmou o seu retorno para a Libertadores da América após 35 anos longe da competição. A equipe nordestina se classificou na ocasião como campeã brasileira. Quer saber como foi o Bahia na Libertadores de 1989? O Lance! te mostra a campanha da equipe.

O Bahia volta a disputar a Libertadores após 35 anos; relembre a campanha do clube em 1989 (Foto: Rafael Rodrigues e Catarina Brandão/EC Bahia)

Como o Bahia se classificou para a Libertadores de 1989?

O Bahia chegou para o campeonato continental de 1989 após ter vencido o Brasileirão de 1988. A equipe baiana terminou a fase classificatória do Brasileirão na quarta posição do Grupo B, mas como o Vasco da Gama já havia se classificado para as quartas de final após o encerramento no primeiro turno, o Bahia ficou com a última vaga, por ter o maior número de pontos entre os não-classificados.

Nas quartas de final, o Bahia acabou tirando o Sport, por ter maior número de pontos, já que o confronto terminou empatado. Nas semifinais, o Esquadrão de Aço passou pelo Fluminense, em um agregado de 2 a 1, pegando o Internacional na grande decisão. Na final, o Bahia acabou vencendo o Colorado no primeiro jogo por 2 a 1 e empatou na volta por 0 a 0, garantindo a taça do Brasileirão e a classificação para a Libertadores.

Equipe do Bahia disputou sua primeira Libertadores em 1989 (Foto: Reprodução)

Como foi a campanha do Bahia na Libertadores de 1989?

A fase de grupos

O Bahia caiu em um grupo com Deportivo Táchira, da Venezuela, o próprio Internacional, classificado por ter sido vice-campeão do Brasileirão, e o Marítimo, também da Venezuela. O Esquadrão de Aço fez bonito na fase de grupos, com quatro vitórias e dois empates em seis jogos, passando em primeiro da chave, com 10 pontos somados. Deportivo Táchira e Internacional também se classificaram, já que três clubes passavam de fase na época.

O mata-mata da competição

Nas oitavas de final da Liberta, o Bahia entrou em campo contra o Universitario, do Peru, e avançou para as quartas de final, vencendo o confronto no agregado de 3 a 2. No entanto, o sonho baiano acabou já na segunda fase de mata-mata. Enfrentando o Internacional, rival do grupo na primeira fase e da final do Brasileirão de 1988, o Bahia acabou perdendo por um agregado de 1 a 0, dando adeus a competição.