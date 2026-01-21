A Baixada se tornou um símbolo de estabilidade e ajudou na estruturação do futebol em Porto Alegre, criando rivalidades locais.

O estádio permitiu ao clube desenvolver sua identidade, realizando jogos oficiais e eventos sociais, além de fortalecer o vínculo com a torcida.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense foi fundado em 1903 e sua primeira casa foi o Estádio da Baixada, inaugurado em 1904.

A história do Sport Club Internacional é profundamente ligada à ideia de inclusão e crescimento gradual. Fundado em 1909 com a proposta de ser um clube aberto a todas as origens, o Inter percorreu um caminho diferente de muitos de seus rivais também na questão estrutural. Seu primeiro estádio não surgiu de forma imediata, mas foi resultado de um processo de amadurecimento institucional que culminou no Estádio dos Eucaliptos, reconhecido pela maior parte da literatura histórica como a primeira casa completa e estruturada do clube. O Lance! conta tudo sobre o primeiro estádio do Internacional.

Antes disso, o Internacional precisou se adaptar à realidade de um futebol em formação, marcado por improviso, campos alugados e constante mudança de endereço.

Primeiro estádio do Internacional

Os primeiros anos e a falta de uma casa fixa

Nos primeiros anos após a fundação, o Internacional não possuía um estádio próprio. O clube utilizava campos cedidos ou alugados em Porto Alegre, prática comum no futebol brasileiro do início do século XX. Essa itinerância refletia tanto as limitações financeiras quanto a própria proposta inicial do Inter, que priorizava a prática esportiva e a inclusão social antes da consolidação patrimonial.

Esses primeiros campos permitiram que o clube se organizasse esportivamente, disputasse partidas amistosas e começasse a formar sua torcida, mas não ofereciam estabilidade nem identidade territorial duradoura.

A Ilha do Pavão e as primeiras tentativas de fixação

Entre os espaços utilizados pelo Internacional em seus primeiros anos, destaca-se a chamada Ilha do Pavão, área que funcionou como uma das primeiras casas mais recorrentes do clube. Embora não configurasse um estádio nos moldes tradicionais, a Ilha do Pavão representou um avanço em relação aos campos improvisados.

Ali, o Internacional começou a estabelecer uma rotina mais consistente de jogos e treinos, fortalecendo o vínculo com seus associados. Ainda assim, a infraestrutura era limitada e não acompanhava o crescimento do clube nem o aumento do público interessado em assistir às partidas.

O crescimento do Inter e a necessidade de um estádio próprio

A década de 1920 marcou um período de expansão do futebol em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. O Internacional, fiel à sua identidade popular, viu sua torcida crescer de forma expressiva. Com isso, tornou-se evidente a necessidade de um estádio que representasse o clube e atendesse às exigências esportivas e sociais do momento.

A diretoria colorada passou então a buscar um terreno definitivo, onde fosse possível construir uma estrutura mais robusta, capaz de abrigar jogos oficiais, eventos sociais e atividades administrativas.

A inauguração do Estádio dos Eucaliptos

O grande passo aconteceu em 1931, com a inauguração do Estádio dos Eucaliptos, localizado no bairro Menino Deus. Esse momento é amplamente reconhecido como o marco do primeiro estádio propriamente dito da história do Internacional.

Os Eucaliptos representaram a transformação do clube em uma instituição plenamente estruturada. Pela primeira vez, o Inter possuía um estádio com arquibancadas fixas, gramado adequado e capacidade para receber grandes públicos, consolidando o mando de campo colorado.

Estrutura e simbolismo dos Eucaliptos para o Internacional

Embora modesto pelos padrões atuais, o Estádio dos Eucaliptos era moderno para sua época. Suas arquibancadas acomodavam milhares de torcedores e criavam um ambiente vibrante, que rapidamente se tornou conhecido pela pressão exercida pela torcida colorada.

O estádio também funcionava como centro social do clube, recebendo festas, eventos e atividades que reforçavam o sentimento de pertencimento. Os Eucaliptos ajudaram a solidificar a imagem do Internacional como o "clube do povo", acessível e representativo da diversidade porto-alegrense.

Palco de conquistas e afirmação esportiva

Foi nos Eucaliptos que o Internacional viveu momentos decisivos de sua afirmação esportiva. O estádio foi cenário de títulos estaduais, partidas históricas e da consolidação de grandes ídolos do futebol gaúcho.

Mais do que resultados, os Eucaliptos ajudaram a construir uma identidade competitiva. O Internacional passou a ser reconhecido como uma força do futebol regional, capaz de rivalizar em igualdade com clubes mais antigos e tradicionalmente estruturados.

A transição para o Beira-Rio

Com o passar das décadas, o crescimento do futebol brasileiro e a ampliação do público tornaram os Eucaliptos insuficientes para as ambições do Internacional. Ainda assim, o estádio cumpriu um papel fundamental até os anos 1960, quando o clube iniciou o projeto de construção do Beira-Rio.

A inauguração do novo estádio, em 1969, marcou uma nova era, mas não apagou a importância histórica dos Eucaliptos como o verdadeiro berço do Internacional estruturado.

O legado do primeiro estádio do Internacional

O Estádio dos Eucaliptos simboliza o momento em que o Internacional deixou de ser apenas um clube em formação para se tornar uma potência esportiva e social. Ele representa a vitória da persistência, da organização gradual e da inclusão como valores centrais.

Antes dos grandes títulos nacionais e internacionais, foi nos Eucaliptos que o Inter aprendeu a ser grande. Seu primeiro estádio não foi apenas um endereço fixo, mas o alicerce de uma trajetória que transformaria o clube em um dos mais respeitados do futebol brasileiro.