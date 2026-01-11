Perdeu para o Vitória em casa na Copa do Brasil de 2021, sendo eliminado ao levar 3×1.

O Sport Club Internacional, um dos gigantes do futebol brasileiro, construiu uma história rica em conquistas nacionais e internacionais, incluindo títulos da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes. Sua trajetória é marcada por campanhas memoráveis, vitórias sobre rivais históricos e momentos de glória que moldaram a identidade colorada. No entanto, como acontece com qualquer clube de futebol, também há capítulos que a torcida prefere não lembrar. O Lance! relembra os piores vexames da história do Internacional.

Os vexames fazem parte da história de qualquer time grande. São aqueles episódios em que o favoritismo, a tradição e até o mando de campo não foram suficientes para evitar derrotas dolorosas ou eliminações inesperadas. No caso do Internacional, esses momentos variam desde tropeços contra clubes de menor expressão até goleadas sofridas em clássicos e reviravoltas em fases decisivas.

A seguir, relembramos cinco desses capítulos amargos, que mostram que, mesmo para um clube acostumado a erguer taças, o futebol pode reservar reviravoltas amargas e inesquecíveis.

Piores vexames da história do Internacional

1. Globo-RN 2×0 Internacional — Copa do Brasil 2022 (1ª fase)

Em 2022, o Internacional estreou na Copa do Brasil contra o modesto Globo-RN, equipe da cidade de Ceará-Mirim, então disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. A expectativa era de uma vitória tranquila, já que o Colorado estava na elite nacional e vinha de bons resultados no Campeonato Gaúcho.

Mas a realidade foi bem diferente. Jogando no Estádio Barrettão, o Globo abriu o placar ainda no primeiro tempo e, aproveitando uma atuação apática do Inter, ampliou na etapa final. O resultado de 2×0 eliminou o Colorado logo na primeira fase, sem sequer a chance de um jogo de volta.

A derrota repercutiu nacionalmente, sendo apontada como uma das maiores zebras da história da Copa do Brasil. A pressão sobre o técnico Alexander Medina aumentou, e o vexame foi rapidamente apelidado de "Barrettazo" pela imprensa.

2. Internacional 1×3 Vitória — Copa do Brasil 2021 (3ª fase)

Na edição de 2021 da Copa do Brasil, o Internacional venceu o Vitória por 1×0 no jogo de ida, no Barradão, e abriu vantagem para decidir no Beira-Rio. Tudo indicava que a classificação viria sem grandes dificuldades.

No entanto, em Porto Alegre, o time baiano surpreendeu. Aproveitando falhas defensivas e erros de saída de bola, o Vitória marcou três vezes e virou o confronto, vencendo por 3×1. A eliminação dentro de casa foi recebida com vaias e protestos da torcida.

O episódio contribuiu para a saída do técnico Miguel Ángel Ramírez, e ficou marcado como mais um capítulo recente da dificuldade colorada em decidir confrontos no Beira-Rio contra adversários de menor expressão.

3. Rebaixamento para Série B — Brasileirão 2016

O Internacional foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro na edição de 2016. Com 17 derrotas e 10 empates durante a temporada, o clube de Porto Alegre somou 43 pontos e cai pela primeira vez em sua história.

O Colorado precisava bater o Fluminense, o que não conseguiu. O jogo terminou empatado em 1 a 1. Além dos três pontos, o time gaúcho precisava torcer contra Sport ou Vitória. O Leão venceu o Figueirense por 2 a 0 e os baianos perderam por 2 a 1 para o líder e campeão Palmeiras.

Com o rebaixamento, protestos da torcida colorada tomaram o Beira-Rio em um capítulo triste da história do clube do Rio Grande do Sul.

4. Grêmio 5×0 Internacional — Campeonato Brasileiro 2015

O clássico Gre-Nal de agosto de 2015 entrou para a história de forma negativa para o Internacional. Jogando na Arena do Grêmio, o Colorado sofreu uma goleada impiedosa por 5×0, com gols de Giuliano, Luan, Fernandinho, Réver (contra) e Rodriguinho.

Além do placar elástico, o resultado ganhou contornos de humilhação por se tratar de um clássico de grande rivalidade. A torcida tricolor aproveitou o momento para criar músicas e provocações que ainda ecoam anos depois.

O revés afetou a moral da equipe na temporada e se tornou um símbolo de superioridade gremista naquele período.

5. Melgar - 2022

Pelas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2022, o Colorado perdeu muitas chances no primeiro tempo do jogo de volta, contou com um jogador expulso no segundo tempo e acabou ficando no 0 a 0 (mesmo placar da ida), o que levou a decisão para os pênaltis. Ali, o Inter parou no goleiro Cáceda, que pegou três cobranças, e foi derrotado por 3 a 1, ficando sem a vaga na semifinal.