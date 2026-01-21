A Baixada se tornou um símbolo de estabilidade e ajudou na estruturação do futebol em Porto Alegre, criando rivalidades locais.

O estádio permitiu ao clube desenvolver sua identidade, realizando jogos oficiais e eventos sociais, além de fortalecer o vínculo com a torcida.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense foi fundado em 1903 e sua primeira casa foi o Estádio da Baixada, inaugurado em 1904.

A história do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense começa de forma inseparável de um espaço que marcou não apenas o nascimento do clube, mas também os primeiros passos do futebol organizado no Rio Grande do Sul. O Estádio da Baixada, localizado na região dos Moinhos de Vento, em Porto Alegre, foi a primeira casa oficial do Grêmio e o palco onde o clube começou a construir sua identidade competitiva e institucional. O Lance! conta tudo sobre o primeiro estádio do Grêmio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Antes de se tornar o "Imortal Tricolor" conhecido nacional e internacionalmente, o Grêmio precisou fincar raízes em um território próprio. E foi na Baixada que esse processo começou.

Primeiro estádio do Grêmio

O futebol gaúcho no início do século XX

Fundado em 1903, o Grêmio surgiu em um contexto em que o futebol ainda era um esporte restrito a pequenos grupos sociais, fortemente influenciado por imigrantes europeus. Porto Alegre começava a absorver essa nova prática esportiva, mas carecia de campos estruturados e espaços dedicados exclusivamente ao jogo.

continua após a publicidade

Nos seus primeiros meses de existência, o Grêmio utilizou campos improvisados e áreas cedidas para treinamentos e partidas amistosas. Rapidamente, no entanto, seus dirigentes perceberam que a consolidação do clube passava pela posse de um terreno próprio, algo ainda raro no futebol brasileiro da época.

A aquisição da Baixada em 1904 pelo Grêmio

Em 1904, apenas um ano após a fundação, o Grêmio adquiriu uma área conhecida como Schützverein Platz, situada no bairro Moinhos de Vento, região então periférica, mas em franca expansão urbana. O local ficou conhecido como Estádio da Baixada ou Baixada dos Moinhos de Vento.

continua após a publicidade

A compra do terreno foi um movimento ousado e visionário. Enquanto muitos clubes ainda dependiam de campos alugados ou emprestados, o Grêmio passava a ter controle total sobre seu espaço esportivo, administrativo e social.

Estrutura inicial do Estádio da Baixada

O primeiro estádio gremista era simples, como praticamente todos os campos do período. Possuía gramado natural, cercamento básico e arquibancadas modestas, inicialmente em madeira. Ainda assim, representava um enorme avanço em organização e profissionalismo.

A Baixada rapidamente se tornou um ponto de encontro da comunidade gremista. Ali aconteciam não apenas jogos de futebol, mas também eventos sociais, treinos e atividades que fortaleciam o vínculo entre clube e associados.

A Baixada como palco da consolidação gremista

Foi no Estádio da Baixada que o Grêmio começou a se destacar no cenário esportivo local. Mandar seus jogos em um campo próprio garantia regularidade, vantagem competitiva e maior capacidade de atrair público.

Nesse período, o clube ajudou a estruturar o futebol em Porto Alegre, participando da organização de ligas, amistosos interestaduais e das primeiras competições oficiais. A Baixada não era apenas um campo: era um símbolo de estabilidade em um esporte ainda em formação.

Identidade, mando de campo e rivalidade

A existência da Baixada também teve papel fundamental na construção das rivalidades locais. Ter uma casa fixa permitiu ao Grêmio criar uma relação intensa com sua torcida e impor respeito aos adversários.

O estádio passou a ser reconhecido como território tricolor, onde o clube se sentia à vontade para desenvolver seu estilo de jogo e afirmar sua presença no futebol gaúcho. A noção de "mando de campo", hoje tão natural, começou a ganhar força ali.

A evolução do Grêmio e a despedida da Baixada

Com o crescimento do futebol e do próprio Grêmio, a Baixada gradualmente se tornou pequena para as ambições do clube. O aumento do público, a necessidade de melhores instalações e o avanço urbano da cidade levaram o Grêmio a planejar uma nova casa.

Em 1954, o clube inaugurou o Estádio Olímpico, encerrando oficialmente o ciclo da Baixada como palco principal do futebol gremista. Ainda assim, o impacto histórico da Baixada jamais foi apagado.

A importância histórica da Baixada dos Moinhos de Vento

O primeiro estádio do Grêmio ocupa um lugar especial na memória do clube. Foi ali que o Grêmio deixou de ser apenas uma agremiação recém-fundada para se tornar uma instituição esportiva sólida, com identidade própria e ambição competitiva.

A Baixada representa o início de uma mentalidade vencedora, baseada em organização, planejamento e pertencimento. Muito antes de títulos nacionais, continentais ou mundiais, o Grêmio aprendeu na Baixada o valor de ter um lar.

O legado do primeiro estádio do Grêmio

Mesmo não existindo mais como estádio de futebol, a Baixada dos Moinhos de Vento permanece viva na história do Grêmio. Ela simboliza o ponto de partida de uma trajetória centenária marcada por superação, conquistas e forte ligação com sua torcida.

O primeiro estádio do Grêmio não foi apenas um campo de jogo. Foi o berço do Imortal, o espaço onde se forjou uma identidade que atravessaria gerações e transformaria um clube do sul do Brasil em referência mundial.