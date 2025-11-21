A vitória na Taça Vereinpreis não só reafirmou o Grêmio como um time vitorioso, mas também impulsionou a organização do futebol gaúcho, influenciando outros clubes.

Em 1904, o clube conquistou a Taça Vereinpreis, seu primeiro título oficial, tornando-se o primeiro a erguer um troféu de futebol no estado.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense foi fundado em 15 de setembro de 1903, por um grupo de jovens em Porto Alegre, marcando o começo do futebol no Rio Grande do Sul.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense foi fundado em 15 de setembro de 1903, quando o futebol ainda engatinhava no Brasil. A história começou de maneira quase acidental: durante um amistoso em Porto Alegre entre jogadores ingleses e alemães do Sport Club Rio Grande, um comerciante chamado Cândido Dias da Silva ajudou a consertar uma bola que havia estourado. Como agradecimento, recebeu a bola de presente — e com ela nasceu o Grêmio. O Lance! relembra o primeiro título da história do Grêmio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Naquela época, o esporte era novidade no Rio Grande do Sul, praticado por poucos e observado com curiosidade. Porto Alegre ainda era uma cidade pequena, de forte influência europeia, e os imigrantes alemães e italianos foram fundamentais para difundir a nova paixão esportiva. Inspirados pelos clubes europeus, um grupo de jovens — entre eles Carlos Luiz Böhrer, Georg Black e Hugo Gertum — decidiu criar o primeiro clube de futebol da capital gaúcha.

Primeiro título da história do Grêmio

O Grêmio começou com estrutura modesta, treinando em campos improvisados no bairro Moinhos de Vento. Os jogos reuniam pequenos grupos de curiosos, mas logo o time se destacou pela organização e pela seriedade. O clube adotou o azul, o preto e o branco como cores oficiais e construiu uma identidade de disciplina e pioneirismo.

continua após a publicidade

Em 1904, apenas um ano após a fundação, o Grêmio participou de sua primeira competição oficial, a Taça Vereinpreis, organizada pelo Clube Teuto-Brasileiro de Porto Alegre. O resultado foi histórico: o Tricolor foi campeão invicto e se tornou o primeiro clube a erguer um troféu de futebol no Rio Grande do Sul.

A Taça Vereinpreis de 1904

O torneio, de caráter amistoso, contou com quatro equipes da capital: Grêmio, Internacional (da Várzea), Fuss-Ball Club Porto Alegre e 7 de Setembro. Apesar da simplicidade da organização, o campeonato teve enorme importância simbólica, por ser a primeira competição estruturada do estado.

continua após a publicidade

O Grêmio dominou o torneio do início ao fim. Com um futebol disciplinado e técnico, venceu todos os adversários, encerrando a competição de forma invicta. O jogo decisivo terminou 3 a 0, com dois gols de Müller e um de Carl Schmidt, nomes que entraram para a história gremista.

O troféu, trazido da Alemanha, foi entregue em uma cerimônia singela no Clube Teuto-Brasileiro, e o feito ganhou destaque nos jornais da época. Para a imprensa local, a conquista do Grêmio representava "o nascimento do verdadeiro esporte bretão em solo gaúcho".

O título foi o primeiro de uma longa série que transformaria o Grêmio em uma das instituições esportivas mais vitoriosas do Brasil.

A semente do futebol gaúcho

A vitória na Taça Vereinpreis marcou não apenas o início da história do Grêmio, mas o nascimento do futebol organizado no Rio Grande do Sul. Até então, as partidas eram esporádicas, sem regulamento ou calendário definido. Com o pioneirismo gremista, o esporte passou a ganhar estrutura, despertando o interesse de novos clubes e torcedores.

Nos anos seguintes, o Grêmio seria responsável por impulsionar o crescimento do futebol no estado. Em 1909, o clube enfrentaria o recém-fundado Internacional no primeiro Gre-Nal da história, partida vencida pelo Tricolor por 10 a 0 — uma das maiores goleadas da rivalidade centenária.

O título de 1904, portanto, não foi apenas o início de uma coleção de taças. Foi o ato de fundação do futebol gaúcho, um marco de organização, disciplina e paixão que ecoa até hoje.

O espírito tricolor e o legado da conquista

Desde sua primeira vitória, o Grêmio se firmou como um clube de caráter forte, competitivo e voltado à excelência. A filosofia de trabalho, pautada em comprometimento e coletividade, atravessaria o tempo e se tornaria a essência do "espírito tricolor".

A Taça Vereinpreis permanece como símbolo dessa origem vencedora. Ela carrega o DNA de um clube que nasceu para competir, inovar e inspirar. Décadas depois, o Grêmio seria protagonista de conquistas continentais e mundiais, mas sempre mantendo o mesmo orgulho de suas raízes.

Ser campeão em 1904 significou mais do que levantar um troféu — significou provar que o futebol podia ser gaúcho, popular e eterno. O Grêmio nasceu campeão, e essa identidade se perpetuou em cada geração, do campo da Baixada ao Olímpico, e do Olímpico à moderna Arena.

O impacto histórico e cultural

A conquista de 1904 é lembrada até hoje como o primeiro capítulo da hegemonia do futebol no Sul. O Grêmio se transformou em referência de estrutura e exemplo de organização. Sua fundação inspirou o surgimento de outros clubes, consolidando Porto Alegre como um dos polos esportivos mais importantes do país.

O título também consolidou uma tradição de pioneirismo que vai além do campo. O Grêmio foi o primeiro clube gaúcho a construir estádio próprio, o primeiro a ter departamento de futebol profissional e o primeiro a conquistar títulos nacionais e internacionais. Tudo isso tem origem no espírito vencedor que nasceu com a Taça Vereinpreis.

Curiosidades históricas do primeiro título da história do Grêmio