O clube consolidou sua reputação no cenário carioca, atraindo jogadores e construindo uma torcida fiel em torno de sua nova casa.

O Estádio de General Severiano foi inaugurado em 13 de maio de 1913, proporcionando estrutura permanente e identidade institucional ao clube.

Botafogo foi fundado em 1904 e começou a usar o Campo da Rua Voluntários da Pátria em 1908 como seu primeiro estádio alugado.

Fundado em 1904, o Botafogo surgiu em um Rio de Janeiro que respirava modernização urbana e esportiva. O futebol ainda buscava seus espaços físicos e simbólicos, e os clubes frequentemente alternavam de endereço até encontrarem uma sede definitiva. No caso alvinegro, a história de seu primeiro estádio passa por dois momentos distintos e complementares: o Campo da Rua Voluntários da Pátria e, posteriormente, o Estádio de General Severiano. O Lance! conta tudo sobre o primeiro estádio do Botafogo.

Essa trajetória reflete não apenas a evolução estrutural do clube, mas também o crescimento do futebol como espetáculo urbano e elemento cultural central da cidade.

Primeiro estádio do Botafogo

Os primeiros passos no Campo da Rua Voluntários da Pátria

Nos anos iniciais de sua existência, o Botafogo não possuía um campo próprio estruturado. Em 1908, o clube passou a utilizar o Campo da Rua Voluntários da Pátria, alugado, localizado em uma região estratégica da então capital federal. Esse espaço é considerado o primeiro "campo de casa" do Botafogo no futebol.

O campo era simples, com arquibancadas improvisadas e condições limitadas, mas cumpria uma função essencial: dar regularidade às atividades esportivas do clube. Em um período em que o futebol ainda se organizava institucionalmente, a estabilidade de um endereço fixo representava um diferencial competitivo e administrativo.

Foi nesse campo que o Botafogo começou a se firmar no cenário carioca, enfrentando adversários tradicionais e ampliando sua base de simpatizantes.

A necessidade de um estádio próprio

Com o crescimento do futebol e o aumento do público, tornou-se evidente que o Campo da Rua Voluntários da Pátria já não atendia às ambições do clube. O Botafogo vivia uma fase de ascensão esportiva e precisava de um estádio próprio que refletisse sua importância e oferecesse melhores condições para atletas e torcedores.

Essa necessidade levou o clube a investir em uma sede definitiva, não apenas como local de jogos, mas como centro de identidade institucional. A escolha recaiu sobre o bairro de Botafogo, área nobre e simbólica, onde o clube já possuía forte ligação social.

General Severiano: a primeira grande casa do Botafogo

Em 13 de maio de 1913, o Botafogo inaugurou oficialmente o Estádio de General Severiano, marco fundamental na história do clube. Diferentemente dos campos alugados, General Severiano foi concebido como uma casa própria, com arquibancadas permanentes e infraestrutura mais avançada para os padrões da época.

A inauguração representou um salto qualitativo. O estádio permitiu maior controle administrativo, aumento de público e fortalecimento da imagem institucional do Botafogo. Mais do que um local de partidas, General Severiano tornou-se um símbolo de pertencimento, onde o clube passou a construir sua mística esportiva.

Foi nesse estádio que o Botafogo consolidou sua reputação como um dos grandes clubes do Rio de Janeiro, atraindo jogadores de destaque e protagonizando campanhas memoráveis.

Futebol, bairro e identidade

A relação entre o Botafogo e General Severiano transcende o aspecto esportivo. O estádio ajudou a consolidar a ligação entre o clube e o bairro que lhe dá nome, criando uma identidade territorial forte — algo raro no futebol brasileiro daquela época.

O espaço funcionava como ponto de encontro social, reunindo torcedores, dirigentes e atletas em torno de uma mesma paixão. A proximidade com áreas residenciais facilitava o acesso e contribuía para a formação de uma torcida fiel e engajada.

Essa conexão emocional ajudou a moldar o perfil do torcedor botafoguense, profundamente ligado à história, à tradição e ao sentimento de pertencimento.

Limitações, transformações e legado

Com o passar das décadas, General Severiano passou por transformações e também enfrentou limitações estruturais diante da modernização do futebol. Ainda assim, seu valor simbólico nunca foi perdido. Mesmo quando o clube passou a mandar jogos em outros estádios, como o Maracanã, General Severiano permaneceu como referência histórica e administrativa.

A trajetória do primeiro estádio do Botafogo mostra como o clube evoluiu de um campo alugado e provisório para uma sede própria que ajudou a moldar sua grandeza esportiva. O Campo da Rua Voluntários da Pátria foi o ponto de partida; General Severiano, a consolidação.

Na memória alvinegra, esses espaços representam mais do que gramados e arquibancadas. São capítulos fundamentais da construção de um clube que fez do futebol arte, tradição e identidade cultural no Brasil.