Primeira camisa do Botafogo; relembre o uniforme

A fusão em 1942 consolidou o uniforme alvinegro como ícone do clube, representando tradição e resistência.

A primeira camisa tinha listras verticais pretas e brancas, símbolo de elegância e força.

Botafogo foi fundado em 1894 como Botafogo de Regatas e uniu-se ao futebol em 1904.

O Botafogo é um dos clubes mais tradicionais do Brasil e do mundo, e sua identidade visual acompanha essa tradição desde os primeiros anos. Fundado inicialmente como Botafogo de Regatas em 1894 e mais tarde unido ao futebol em 1904, o clube adotou rapidamente o preto e o branco como símbolos de elegância, força e simplicidade. A primeira camisa botafoguense, usada nas competições de remo, trazia listras verticais pretas e brancas ― padrão que seria herdado posteriormente pelo departamento de futebol. O Lance! apresenta a primeira camisa do Botafogo.

Essa estética se tornaria uma das mais icônicas do esporte brasileiro. O Botafogo foi um dos primeiros clubes a usar listras verticais no país, e a combinação alvinegra acabou se transformando em um dos uniformes mais reconhecíveis do futebol mundial. Cada faixa contava parte da história de um clube que nasceu competitivo, pioneiro e organizado, ainda no Rio de Janeiro do fim do século XIX.

O uniforme original não era apenas uma escolha estilística, mas uma solução prática para diferenciação nas regatas da Baía de Guanabara. As listras facilitavam a identificação dos remadores à distância, tornando-se um padrão marcante e funcional. Quando o Botafogo Futebol Clube foi fundado anos depois, as cores foram mantidas, e com a fusão entre as duas instituições em 1942, o uniforme de futebol consolidou a tradição do alvinegro eterno.

Com o surgimento do Estrela Solitária — incorporada ainda na fase do remo — e com a evolução natural dos tecidos e designs, o Botafogo refinou seu uniforme ao longo das décadas. Mas a camisa listrada preta e branca permaneceu, inalterada em essência, como símbolo de identidade, resistência, glória e protagonismo.

História da primeira camisa do Botafogo

A primeira camisa do Botafogo surgiu com o Botafogo de Regatas, fundado em 1894. O uniforme original era composto por listras verticais pretas e brancas, com mangas igualmente listradas e calções escuros. Era um modelo simples, funcional e muito diferente do que outros clubes de remo utilizavam na época, que costumavam adotar camisas lisas em cores fortes.

continua após a publicidade

Com o nascimento do Botafogo Futebol Clube em 1904, a equipe passou a usar uma camisa branca com uma estrela preta no peito. Mas poucos anos depois, o futebol adotou também as listras, seguindo o padrão do Regatas. Em 1942, quando os dois Botafogos se fundiram, a camisa alvinegra listrada foi oficializada como uniforme único do novo clube — o Botafogo de Futebol e Regatas que conhecemos hoje.

Essa união definitiva consagrou um dos uniformes mais clássicos da história esportiva brasileira, simbolizando a fusão que deu origem ao clube unificado e carregando a tradição tanto do remo quanto do futebol.

A origem das cores preto e branco

O preto e branco do Botafogo nasceram no remo e representavam sobriedade, seriedade e força. A combinação contrastante atendia perfeitamente às necessidades de identificação esportiva da época, já que era fácil distinguir os remadores na água, especialmente em dias ensolarados ou nebulosos.

Além do aspecto prático, as cores alvinegras carregam significados simbólicos:

Preto: firmeza, elegância, tradição

Branco: pureza, leveza, clareza e equilíbrio

Contraste: união entre opostos, que se complementam

A escolha foi tão precisa e marcante que, ao longo de mais de um século, nenhum redesign ousou alterar esses elementos fundamentais. O Botafogo tornou-se sinônimo de alvinegro no esporte brasileiro, e suas cores inspiraram gerações de torcedores.

A camisa listrada e a Estrela Solitária

As listras verticais sempre foram uma característica marcante do uniforme botafoguense. Elas eram costuradas manualmente na época do remo e foram sendo refinadas ao longo das décadas. A largura variou em alguns momentos da história, mas a essência seguiu idêntica.

A Estrela Solitária, por sua vez, nasceu como símbolo do Botafogo de Regatas. Ela representava a estrela-guia usada pelos navegadores e rapidamente se transformou em identidade do clube. Quando o escudo foi incorporado à camisa, uniu dois elementos fortes:

As listras alvinegras do remo A estrela isolada do Regatas Esse conjunto criou um dos uniformes mais elegantes e reconhecíveis do futebol brasileiro. Evolução da camisa ao longo do tempo

Embora a base alvinegra tenha sido mantida, o Botafogo fez pequenas alterações de estilo ao longo do século:

Início do século XX: listras estreitas e sem escudo. Década de 1910: incorporação da Estrela Solitária ao peito. 1920–1940: variações de gola e ajustes nas listras. 1942: oficialização do uniforme após a fusão entre Regatas e Futebol. 1950–1970: modelos com gola polo e punhos brancos. 1990–2000: modernização de escudo e fontes. 2010 em diante: retorno a modelos clássicos, preservando a tradição histórica.

O Botafogo sempre equilibrou modernidade e tradição de maneira harmoniosa, mantendo sua identidade visual intacta, reconhecível em qualquer parte do mundo.

Curiosidades sobre a primeira camisa botafoguense

O uniforme listrado surgiu antes mesmo do departamento de futebol. A Estrela Solitária só foi usada nos primeiros anos do Botafogo Futebol Clube, mas se tornou símbolo definitivo após a fusão. Nos primeiros uniformes, os jogadores não usavam números nas costas. As listras eram irregulares e costuradas manualmente. O Botafogo foi um dos primeiros clubes a usar preto predominantemente no país.

Lista das primeiras camisas do Botafogo