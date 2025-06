Por que o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, tem esse nome

O nome Allianz Parque é resultado de um contrato de naming rights entre a WTorre/Real Arenas, administradora do estádio, e a Allianz Seguros, multinacional alemã do setor de seguros. O acordo foi fechado em 2013, um ano antes da inauguração oficial da arena para o futebol brasileiro, que ocorreu em novembro de 2014. O Lance! explica qual o motivo do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, ter esse nome.

O que são naming rights e o motivo do Allianz Parque ter esse nome?

Naming rights (ou “direitos de nome”) é um modelo de patrocínio em que uma empresa compra o direito de dar seu nome a um espaço, como um estádio, ginásio, arena ou centro de eventos. Essa prática é comum em países como Estados Unidos e Alemanha e se popularizou no Brasil a partir dos anos 2010.

No caso do Palmeiras, o antigo Estádio Palestra Itália foi demolido e reconstruído como uma arena multiuso, moderna e com capacidade para mais de 40 mil torcedores. Durante a obra, a WTorre, responsável pela construção e gestão comercial da arena, buscou empresas interessadas em adquirir o nome do estádio.

Allianz: a patrocinadora global

A empresa escolhida foi a Allianz, que já possuía tradição em naming rights em estádios pelo mundo, como:

Allianz Arena (Alemanha – estádio do Bayern de Munique)

Allianz Stadium (Austrália – estádio em Sydney)

Allianz Stadium (Itália – estádio da Juventus, em Turim)

Allianz Field (EUA – estádio do Minnesota United, da MLS)

No Brasil, a Allianz já era uma das principais seguradoras em operação e, com o contrato assinado, passou a estampar seu nome na fachada do novo estádio do Palmeiras.

Qual o valor do contrato do Allianz Parque?

O valor exato do contrato de naming rights não foi oficialmente divulgado, mas estimativas de mercado apontam que o acordo entre a Allianz e a WTorre/Real Arenas gira em torno de R$ 300 milhões por 20 anos (de 2014 a 2034). Ou seja, a média anual seria de cerca de R$ 15 milhões por ano — um dos maiores contratos do tipo no Brasil.

Vale destacar que esse valor não é pago diretamente ao Palmeiras, mas sim à empresa responsável pela gestão comercial da arena. O clube tem participação nas receitas do estádio conforme cláusulas específicas do contrato.

O nome oficial e o apelido da torcida

Apesar de o nome comercial ser Allianz Parque, a torcida do Palmeiras costuma se referir ao local também como “Arena Palestra”, “Nova Palestra Itália” ou simplesmente “a casa do Verdão”. O apego ao nome original do estádio reflete a tradição e a história que o antigo Palestra Itália representava.

Ainda assim, o nome Allianz Parque foi amplamente adotado pela imprensa, pela Conmebol, pela CBF e pelos próprios torcedores, especialmente em jogos oficiais e eventos de grande porte.