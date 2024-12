Calendário 2025: quando o Palmeiras não poderá jogar no Allianz Parque

O calendário do Allianz Parque contará com shows de artistas internacionais e eventos culturais que impactarão o uso do estádio pelo Palmeiras em 2025. Descubra as datas e como o clube planeja lidar com a ausência de sua casa. no calendário do futebol nacional. O Lance! te mostra as datas que o Palmeiras estará sem o Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Inaugurado em 2014, o Allianz Parque rapidamente se tornou um dos estádios mais modernos e rentáveis do Brasil. Além de ser a casa do Palmeiras, o estádio é palco de grandes shows e eventos culturais que atraem multidões. Em 2025, uma agenda repleta de eventos impactará diretamente o uso do Allianz Parque para partidas de futebol, obrigando o Verdão a buscar alternativas para seus jogos. O Lance! te conta os detalhes do que está por vir.

Agenda de shows no Allianz Parque em 2025

O Allianz Parque continuará a ser um dos principais destinos de shows e eventos em 2025, com uma programação que já inclui apresentações de grandes artistas. Alguns dos destaques confirmados são:

continua após a publicidade

System of a Down - 10 e 11 de maio: a banda de heavy metal fará uma dupla apresentação no Allianz Parque.

a banda de heavy metal fará uma dupla apresentação no Allianz Parque. Gilberto Gil - 11, 12 e 26 de abril: um dos maiores músicos brasileiros fará três shows no Allianz Parque.

um dos maiores músicos brasileiros fará três shows no Allianz Parque. Simply Red - 8 de maio: uma das maiores bandas do mundo fará uma apresentação em maio.

Além dessas apresentações, o Allianz Parque sediará eventos corporativos e culturais que exigem períodos prolongados para montagem e desmontagem, deixando o estádio indisponível para o Palmeiras em algumas rodadas do Campeonato Paulista, Brasileirão e outras competições.

Impacto no calendário do Palmeiras

A ausência do Allianz Parque em datas específicas exige que o Palmeiras reorganize seu planejamento para a temporada de 2025. As competições mais afetadas podem incluir o Campeonato Paulista e algumas rodadas iniciais do Brasileirão, além de eventuais jogos da Copa do Brasil e torneios continentais.

continua após a publicidade

Em situações semelhantes no passado, o Palmeiras optou por utilizar o Estádio do Canindé ou o Morumbi como casa temporária. Ambas as arenas oferecem estrutura para receber partidas de grande porte, embora a perda do Allianz Parque represente uma desvantagem para o clube, tanto esportiva quanto emocionalmente.

Receita gerada pelos eventos no Allianz Parque

Apesar das dificuldades logísticas, os eventos realizados no Allianz Parque são uma importante fonte de receita para o Palmeiras. O modelo de gestão multiuso do estádio garante a entrada de recursos que ajudam na manutenção da arena e no investimento em reforços para o elenco.

Segundo dados recentes, shows e eventos podem gerar cifras milionárias para o clube e seus parceiros comerciais, justificando o esforço para acomodar esses compromissos na agenda do estádio.

Alternativas para o Verdão em 2025

Em 2025, o Palmeiras poderá optar por alguns dos seguintes estádios como alternativa ao Allianz Parque:

Morumbi: Tradicional estádio paulistano, oferece capacidade e estrutura para grandes jogos. Canindé: Com localização próxima à sede do Palmeiras, é uma opção viável para jogos de menor apelo. Arena Barueri: Localizada na região metropolitana de São Paulo, frequentemente utilizada em casos de emergência.

Essas escolhas dependerão do tamanho da torcida esperada e da importância das partidas no contexto da temporada.

O impacto no desempenho do time

Embora a ausência do estádio seja um desafio, o Palmeiras sem o Allianz já demonstrou em temporadas anteriores que é capaz de manter sua competitividade em outros estádios. O apoio da torcida, independentemente do local, será crucial para o sucesso do clube em 2025.

A expectativa é que o Verdão supere as adversidades e continue disputando títulos em todas as frentes, enquanto o Allianz Parque consolida sua posição como um dos principais palcos culturais do país.