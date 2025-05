Visita ao Allianz Parque: quanto custa ir ao estádio do Verdão

O Allianz Parque, inaugurado em 2014, é um dos estádios mais modernos e tecnológicos do futebol nacional. Localizado no bairro da Água Branca, em São Paulo, ele foi construído no local do antigo Estádio Palestra Itália e, além de ser a casa oficial do Palmeiras, também é palco de grandes shows e eventos. Visite o Allianz Parque, a casa do Verdão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para quem deseja conhecer os bastidores do clube e do estádio, o Allianz Parque Tour oferece uma imersão completa. É a chance de caminhar pelos corredores onde passam os jogadores, entrar no gramado, visitar os vestiários, conhecer a sala de troféus e muito mais.

Quanto custa visitar? Visite o Allianz Parque

Os preços do tour são acessíveis e variam de acordo com o tipo de ingresso. Confira os valores atualizados:

Ingresso inteiro: R$ 90,00

R$ 90,00 Meia-entrada: R$ 45,00

R$ 45,00 Sócio Avanti (Palmeiras): 10% de desconto sobre o valor da inteira

10% de desconto sobre o valor da inteira Crianças de até 2 anos: entrada gratuita

A meia-entrada é válida para estudantes, professores da rede pública, idosos (60+), jovens de baixa renda, pessoas com deficiência e acompanhantes, mediante apresentação de documentos válidos.

continua após a publicidade

O que está incluído no tour?

O Allianz Parque Tour tem duração média de 1h15 a 1h30 e é guiado por monitores especializados. O roteiro é ideal para torcedores, famílias, turistas e até quem busca um passeio cultural em São Paulo. O visitante poderá conhecer:

Sala de Troféus: com títulos históricos do Palmeiras, como Libertadores, Paulistões e Brasileiros

Camarotes e áreas premium

Sala de imprensa, onde ocorrem as entrevistas pós-jogo

Vestiário do Palmeiras, com acesso ao espaço onde os jogadores se preparam

Túnel de entrada e área técnica

Gramado, com direito a sentar nos bancos de reservas

Arcos do antigo Palestra Itália, preservados como homenagem à história do clube

Durante o percurso, o guia compartilha curiosidades sobre a arena, a torcida e momentos marcantes da história alviverde.

Quando acontece o tour no Allianz Parque?

Os horários do tour são organizados para atender ao público ao longo da semana:

De segunda a sexta-feira: das 10h às 17h (última entrada)

Aos sábados, domingos e feriados: das 9h às 17h, com saídas regulares a cada hora

⚠️ Atenção: em dias de jogos, eventos ou shows, o tour pode ser suspenso ou sofrer alterações. Por isso, é sempre recomendável consultar o site oficial com antecedência.

continua após a publicidade

Como comprar os ingressos?

Os ingressos para o Allianz Parque Tour podem ser comprados:

Pelo site oficial: allianzparquetour.com.br

Na bilheteria física, localizada no Portão A do estádio

É recomendado chegar com pelo menos 20 minutos de antecedência para a validação do voucher e início do passeio.

Onde fica o Allianz Parque?

O Allianz Parque está situado na:

📍 Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Água Branca, São Paulo – SP

🅿️ O local conta com estacionamento pago operado por empresa terceirizada.

Vale a pena visitar o estádio do Palmeiras?

Sim! O Allianz Parque Tour é uma experiência completa que une futebol, história e arquitetura moderna. É ideal para: