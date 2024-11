Conheça os maiores públicos do Allianz Parque, o estádio que se tornou um caldeirão para o Palmeiras. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Publicada em 08/11/2024 - 16:31 • São Paulo

Inaugurado em 2014, o Allianz Parque rapidamente se tornou um dos palcos mais emblemáticos do futebol brasileiro. Localizado em São Paulo e com uma infraestrutura moderna, o estádio é a casa do Palmeiras e recebe milhares de torcedores que fazem do Allianz Parque um verdadeiro caldeirão. Desde clássicos até decisões de campeonatos, o estádio já registrou públicos históricos, mostrando a grandeza da torcida alviverde e o impacto do Palmeiras no cenário nacional e internacional. A seguir, listamos os 10 maiores públicos do Allianz Parque, partidas que ficaram marcadas na memória dos torcedores e na história do estádio.

10 jogos com os maiores públicos do Allianz Parque na história

1. Palmeiras 2 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2023

Com um público recorde de 41.457 torcedores, o confronto entre Palmeiras e Corinthians, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023, ocupa o primeiro lugar entre os maiores públicos do Allianz Parque. Esse clássico paulista foi uma verdadeira batalha em campo, com os torcedores palmeirenses lotando o estádio e criando uma atmosfera intensa e vibrante, mostrando o peso do jogo e a rivalidade histórica entre as equipes.

2. Palmeiras 4 x 0 Água Santa – Final do Paulistão 2023

A final do Campeonato Paulista de 2023 também entrou para a história do Allianz Parque, com um público de 41.444 torcedores. Na goleada por 4 a 0 contra o Água Santa, os palmeirenses celebraram o título estadual com uma festa inesquecível nas arquibancadas. Esse é um dos públicos do Allianz Parque que reforça a paixão da torcida em momentos decisivos.

3. Palmeiras 2 x 1 São Paulo – Copa do Brasil 2022

Outro clássico que atraiu um dos maiores públicos do Allianz Parque foi a partida entre Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil em 2022. Com 41.361 torcedores presentes, o estádio ficou lotado para acompanhar a eliminação do Palmeiras.

4. Palmeiras 3 x 2 Vitória – Brasileirão 2018

A emocionante partida entre Palmeiras e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro de 2018, levou 41.256 torcedores ao Allianz Parque. Esse é um dos públicos do Allianz Parque que demonstrou a confiança da torcida no Verdão, que encerrou o jogo com uma vitória acirrada.

5. Palmeiras 0 x 1 Corinthians – Final do Paulistão 2018

Mesmo com a derrota, o Palmeiras contou com 41.227 torcedores no Allianz Parque na final do Campeonato Paulista de 2018 contra o Corinthians. A expectativa pelo título e a rivalidade entre os dois times garantiram mais um dos maiores públicos do Allianz Parque, reforçando o amor da torcida pelo clube em qualquer circunstância.

6. Palmeiras 1 x 0 Chapecoense – Campeonato Brasileiro 2016

Em 2016, na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, o Allianz Parque recebeu 40.986 torcedores. Esse foi o jogo do título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e a torcida fez sua parte, transformando o Allianz Parque em uma verdadeira fortaleza alviverde.

7. Palmeiras 1 x 0 Ituano – Semifinal do Paulistão 2023

A semifinal do Campeonato Paulista de 2023, entre Palmeiras e Ituano, também entrou para a lista dos maiores públicos do Allianz Parque, com 40.664 torcedores. A atmosfera criada pela torcida foi um diferencial na busca pela classificação para a final do campeonato.

8. Palmeiras 2 x 2 Athletico-PR – Semifinal da Libertadores 2022

Na semifinal da Copa Libertadores de 2022, o Allianz Parque recebeu 40.590 torcedores para o duelo contra o Athletico-PR. O empate em 2 a 2 não foi suficiente para garantir a classificação, mas a presença massiva da torcida mostrou o quanto o Allianz Parque é importante para o Palmeiras em competições internacionais.

9. Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2022

Outro jogo que marcou a temporada de 2022 foi o confronto entre Palmeiras e Atlético-MG pelo Brasileirão, que atraiu 40.235 torcedores ao Allianz Parque. O empate em 0 a 0 não tirou o entusiasmo da torcida, que apoiou o time durante os 90 minutos.

10. Palmeiras 1 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro 2022

Encerrando a lista dos maiores públicos do Allianz Parque, a partida entre Palmeiras e Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2022 contou com 40.337 torcedores. O clássico paulista foi marcado por muita intensidade, com a torcida palmeirense impulsionando o time para a vitória.

Esses são os 10 maiores públicos do Allianz Parque, que refletem a paixão inabalável da torcida do Palmeiras. Em cada jogo, o estádio se transforma em um verdadeiro caldeirão, mostrando a força da torcida alviverde e consolidando o Allianz Parque como um dos principais palcos do futebol brasileiro.