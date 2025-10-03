Por onde anda Warley, ex-atacante de Grêmio e Palmeiras?

No futebol da Paraíba, tornou-se ídolo jogando por Treze, Campinense e Botafogo-PB.

Foi campeão da Copa do Brasil de 2001 e teve passagem pela Udinese na Europa.

O futebol brasileiro sempre teve atacantes velozes e habilidosos, capazes de decidir jogos em grandes clubes e também no futebol regional. Um desses nomes é Warley, atacante revelado no fim dos anos 1990 e que teve passagens marcantes por Athletico Paranaense, Grêmio e Palmeiras, além de viver anos de protagonismo no futebol da Paraíba. O Lance! te conta por onde anda Warley.

Com forte arrancada e boa finalização, Warley ganhou notoriedade rapidamente, chegando à Seleção Brasileira e atuando no futebol europeu com a camisa da Udinese, da Itália. No Brasil, foi campeão da Copa do Brasil de 2001 pelo Grêmio e conquistou títulos estaduais em diferentes clubes.

Na reta final da carreira, encontrou espaço em clubes do Nordeste e, principalmente, no futebol paraibano, onde fez história como artilheiro e multicampeão por Treze, Campinense e Botafogo-PB. Foi nesses times que se transformou em ídolo local e alcançou marcas únicas.

Aposentado desde 2017, Warley iniciou carreira como dirigente e treinador, mas segue lembrado pela torcida como um jogador decisivo, com gols em finais e títulos em várias fases de sua trajetória.

A revelação no Athletico-PR e a ida à Europa

Warley estreou como profissional pelo Athletico Paranaense, clube onde conquistou o Campeonato Paranaense de 1998. O bom desempenho despertou interesse internacional, e seus direitos foram adquiridos pelo Rentistas-URU, que o negociou com a Udinese.

Antes de estrear na Itália, foi emprestado ao São Paulo, onde chamou atenção e chegou a ser convocado para a Seleção Olímpica. No clube paulista, mostrou velocidade e gols importantes, se firmando como promessa para o futebol europeu.

Passagem marcante pelo Grêmio

Emprestado ao Grêmio em 2000, Warley viveu um de seus momentos mais vitoriosos. Pelo Tricolor gaúcho, conquistou a Copa do Brasil de 2001 e o Campeonato Gaúcho. Foi peça importante na campanha nacional e ganhou ainda mais destaque ao ser chamado para a Seleção Brasileira principal, disputando a Copa das Confederações de 1999.

Palmeiras e São Caetano

Após retornar da Itália, Warley passou pelo São Caetano, onde ajudou o time a conquistar o Paulistão de 2004, marcando dois gols decisivos na final. Em seguida, vestiu a camisa do Palmeiras, onde disputou o Brasileirão e conquistou a Taça 125 Anos do Corpo de Bombeiros.

Apesar de não repetir o brilho dos anos anteriores, deixou sua marca em jogos importantes e construiu uma carreira sólida em clubes de expressão nacional.

Ídolo no futebol da Paraíba

Na reta final da carreira, Warley fez história no futebol da Paraíba. Defendendo Treze, Campinense e Botafogo-PB, tornou-se o único jogador a conquistar o Campeonato Paraibano quatro vezes por três clubes diferentes.

Foi artilheiro em várias edições do torneio estadual e campeão da Série D de 2013 com o Botafogo-PB, reforçando seu nome como um dos grandes personagens do futebol nordestino nos anos 2010.

Por onde anda Warley?

Warley se aposentou dos gramados em 2017, com a camisa do Botafogo-PB. Logo depois, assumiu cargos de dirigente no clube e, posteriormente, iniciou a carreira como treinador, comandando equipes como Nacional de Patos e Sousa.

Atualmente, Warley (@warleyw9) é Diretor de Alto Rendimento da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (SEJER) de João Pessoa-PB.

Clubes em que Warley atuou