Por onde anda Warley, ex-atacante de Grêmio e Palmeiras?
Warley brilhou em Furacão, Grêmio e Verdão e fez história no futebol paraibano.
O futebol brasileiro sempre teve atacantes velozes e habilidosos, capazes de decidir jogos em grandes clubes e também no futebol regional. Um desses nomes é Warley, atacante revelado no fim dos anos 1990 e que teve passagens marcantes por Athletico Paranaense, Grêmio e Palmeiras, além de viver anos de protagonismo no futebol da Paraíba. O Lance! te conta por onde anda Warley.
Com forte arrancada e boa finalização, Warley ganhou notoriedade rapidamente, chegando à Seleção Brasileira e atuando no futebol europeu com a camisa da Udinese, da Itália. No Brasil, foi campeão da Copa do Brasil de 2001 pelo Grêmio e conquistou títulos estaduais em diferentes clubes.
Na reta final da carreira, encontrou espaço em clubes do Nordeste e, principalmente, no futebol paraibano, onde fez história como artilheiro e multicampeão por Treze, Campinense e Botafogo-PB. Foi nesses times que se transformou em ídolo local e alcançou marcas únicas.
Aposentado desde 2017, Warley iniciou carreira como dirigente e treinador, mas segue lembrado pela torcida como um jogador decisivo, com gols em finais e títulos em várias fases de sua trajetória.
A revelação no Athletico-PR e a ida à Europa
Warley estreou como profissional pelo Athletico Paranaense, clube onde conquistou o Campeonato Paranaense de 1998. O bom desempenho despertou interesse internacional, e seus direitos foram adquiridos pelo Rentistas-URU, que o negociou com a Udinese.
Antes de estrear na Itália, foi emprestado ao São Paulo, onde chamou atenção e chegou a ser convocado para a Seleção Olímpica. No clube paulista, mostrou velocidade e gols importantes, se firmando como promessa para o futebol europeu.
Passagem marcante pelo Grêmio
Emprestado ao Grêmio em 2000, Warley viveu um de seus momentos mais vitoriosos. Pelo Tricolor gaúcho, conquistou a Copa do Brasil de 2001 e o Campeonato Gaúcho. Foi peça importante na campanha nacional e ganhou ainda mais destaque ao ser chamado para a Seleção Brasileira principal, disputando a Copa das Confederações de 1999.
Palmeiras e São Caetano
Após retornar da Itália, Warley passou pelo São Caetano, onde ajudou o time a conquistar o Paulistão de 2004, marcando dois gols decisivos na final. Em seguida, vestiu a camisa do Palmeiras, onde disputou o Brasileirão e conquistou a Taça 125 Anos do Corpo de Bombeiros.
Apesar de não repetir o brilho dos anos anteriores, deixou sua marca em jogos importantes e construiu uma carreira sólida em clubes de expressão nacional.
Ídolo no futebol da Paraíba
Na reta final da carreira, Warley fez história no futebol da Paraíba. Defendendo Treze, Campinense e Botafogo-PB, tornou-se o único jogador a conquistar o Campeonato Paraibano quatro vezes por três clubes diferentes.
Foi artilheiro em várias edições do torneio estadual e campeão da Série D de 2013 com o Botafogo-PB, reforçando seu nome como um dos grandes personagens do futebol nordestino nos anos 2010.
Por onde anda Warley?
Warley se aposentou dos gramados em 2017, com a camisa do Botafogo-PB. Logo depois, assumiu cargos de dirigente no clube e, posteriormente, iniciou a carreira como treinador, comandando equipes como Nacional de Patos e Sousa.
Atualmente, Warley (@warleyw9) é Diretor de Alto Rendimento da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (SEJER) de João Pessoa-PB.
Clubes em que Warley atuou
- Athletico-PR (1997–1998 e 2006)
- Udinese-ITA (1999–2003)
- São Paulo (1999, empréstimo)
- Grêmio (2000–2001, empréstimo)
- São Caetano (2003–2004)
- Palmeiras (2005–2006)
- Brasiliense (2006–2007)
- Náutico (2007–2008)
- ABC (2008–2009)
- Villa Nova-MG (2009–2010)
- Treze (2011)
- Campinense (2012)
- Botafogo-PB (2013–2014 e 2016–2017)
- River-PI (2014–2015)
