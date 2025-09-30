Por onde anda Jadson, ex-meia de Corinthians e São Paulo?

Aposentado desde 2022, é lembrado como um dos grandes meias ofensivos de sua geração.

Conquistou a Copa da Uefa em 2009 pelo Shakhtar Donetsk e teve passagens marcantes por São Paulo e Corinthians.

Jadson Rodrigues da Silva, conhecido por sua técnica refinada e visão de jogo, destacou-se no futebol brasileiro e europeu.

Poucos meias brasileiros tiveram a capacidade de unir técnica refinada, visão de jogo e gols decisivos como Jadson Rodrigues da Silva. Natural de Londrina, o jogador ficou conhecido por sua precisão em passes, chutes de fora da área e cobranças de falta. O Lance! te conta por onde anda Jadson.

A carreira de Jadson se dividiu entre momentos de brilho no futebol europeu, especialmente no Shakhtar Donetsk, e conquistas expressivas no futebol brasileiro, vestindo as camisas de São Paulo e Corinthians. Foi justamente pelo clube ucraniano que alcançou seu maior feito internacional: o gol do título da Copa da Uefa de 2009.

No Brasil, marcou época principalmente pelo Corinthians, onde se tornou um dos pilares do time que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2015 e 2017, além de desempenhar papel de líder técnico. Já no São Paulo, foi peça importante na conquista da Copa Sul-Americana de 2012.

Aposentado desde 2022, Jadson deixou os gramados como um dos grandes meias ofensivos de sua geração, lembrado por sua regularidade e por momentos inesquecíveis em clubes e na Seleção Brasileira.

Shakhtar Donetsk e o auge europeu

Em 2005, Jadson trocou o Atlético Paranaense pelo Shakhtar Donetsk. Na Ucrânia, tornou-se ídolo absoluto. Foram sete temporadas, 272 jogos, 64 gols e diversos títulos, incluindo cinco Campeonatos Ucranianos e a histórica Copa da Uefa de 2009, quando marcou o gol decisivo na final contra o Werder Bremen.

No clube, ganhou até lugar na “calçada da fama” em Donetsk, tornando-se um dos maiores estrangeiros da história do Shakhtar.

Passagem pelo São Paulo

De volta ao Brasil em 2012, Jadson foi contratado pelo São Paulo, onde herdou a camisa 10 de Raí. Apesar de oscilar em alguns momentos, teve papel importante na conquista da Copa Sul-Americana de 2012, tornando-se uma das principais referências técnicas do time.

Sua passagem foi marcada por assistências, gols de fora da área e a típica qualidade em bolas paradas, mas também por críticas da torcida em fases de instabilidade.

Ídolo no Corinthians

Em 2014, Jadson trocou o São Paulo pelo Corinthians, em uma negociação que envolveu Alexandre Pato. No Timão, vestiu a camisa 10 e rapidamente caiu nas graças da torcida, sendo protagonista no meio-campo.

Em 2015, foi um dos destaques na campanha do hexacampeonato brasileiro, liderando a competição em assistências. Depois de rápida experiência no futebol chinês, retornou ao Corinthians em 2017 e voltou a ser campeão brasileiro naquele mesmo ano.

Ao todo, disputou mais de 240 jogos pelo Corinthians, marcou 50 gols e consolidou sua posição como ídolo recente da história do clube.

Seleção Brasileira

Convocado por Mano Menezes, Jadson vestiu a camisa da Seleção Brasileira entre 2011 e 2013. Disputou a Copa América de 2011, marcando gol contra o Paraguai, e integrou o grupo campeão da Copa das Confederações de 2013.

Foram 8 jogos e 1 gol pela Seleção, participação curta, mas que coroou a trajetória de um jogador reconhecido pela qualidade técnica.

Por onde anda Jadson?

Após encerrar a carreira em 2022, aos 38 anos, Jadson (@magicjadson) passou a se dedicar à família e a projetos pessoais fora dos gramados. Apesar de ainda não ter assumido funções como treinador ou dirigente, segue sendo presença constante em eventos ligados ao futebol, inclusive como comentarista.

Fora do futebol, Jadson é sócio de uma construtora de prédios em Curitiba e de uma empresa de energia solar.

Clubes em que Jadson atuou