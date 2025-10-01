Por onde anda Alex Mineiro, ex-atacante do Palmeiras?
Artilheiro nato, Alex Mineiro brilhou no Brasileirão de 2001.
O futebol brasileiro sempre revelou grandes centroavantes, e no início dos anos 2000 um deles se destacou por faro de gol e decisivos títulos: Alex Mineiro. Atacante de velocidade e boa finalização, ele fez história em clubes como Athletico Paranaense, Palmeiras e Cruzeiro, além de passagens internacionais. O Lance! conta por onde anda Alex Mineiro.
Natural de Belo Horizonte, Alex Mineiro iniciou sua carreira no América-MG e rapidamente chamou atenção de clubes maiores. Sua trajetória foi marcada por gols importantes e atuações que renderam títulos coletivos e prêmios individuais, como a Bola de Ouro da Revista Placar em 2001.
No Athletico Paranaense, foi o herói da conquista do Campeonato Brasileiro de 2001, sendo o artilheiro da competição e um dos principais jogadores da campanha histórica. No Palmeiras, em 2008, voltou a brilhar ao ser artilheiro do Campeonato Paulista.
Aposentado desde 2010, Alex Mineiro seguiu envolvido com o futebol de forma mais discreta, mas permanece como nome lembrado com carinho pelas torcidas que presenciaram sua fase artilheira.
O auge no Athletico-PR
Contratado em 2001, Alex Mineiro viveu a melhor fase da carreira no Athletico Paranaense. Naquele ano, marcou 8 gols na fase final do Brasileirão e ajudou o Furacão a conquistar o título nacional, sendo o artilheiro da competição ao lado de Kléber Pereira.
No clube paranaense também levantou títulos estaduais e o Supercampeonato Paranaense de 2002. Sua identificação com o Athletico permanece forte, sendo considerado um dos maiores atacantes da história recente do time.
Passagens internacionais e no futebol brasileiro
Após o destaque no Brasil, Alex Mineiro atuou no Tigres (México) e no Kashima Antlers (Japão), mantendo boas médias de gols e conquistando espaço em ligas competitivas.
De volta ao Brasil, passou por Atlético-MG e viveu outro momento marcante no Palmeiras, em 2008. Com a camisa alviverde, foi artilheiro do Paulistão, marcando 15 gols, e peça decisiva na campanha do título estadual.
Ainda jogou pelo Cruzeiro, Vitória, Ceará, Bahia e Grêmio, encerrando a carreira em 2010 no Athletico-PR após seguidas lesões.
Por onde anda Alex Mineiro?
Após pendurar as chuteiras, Alex Mineiro manteve um perfil discreto. Chegou a disputar competições de futebol amador em Curitiba em 2012, mas não se envolveu em grandes cargos de dirigente ou treinador.
Em 2023, voltou a ser citado na imprensa após ser preso por não pagamento de pensão alimentícia, em Confins (MG). Apesar disso, no campo esportivo segue lembrado na sua rede social (@alexmineiro9) como ídolo em clubes como Athletico-PR e Palmeiras, e como um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro nos anos 2000.
Clubes em que Alex Mineiro atuou
- América-MG (1995–1996)
- Cruzeiro (1997 e 2000)
- Vitória (1998)
- União Barbarense (1999)
- Bahia (1999–2000)
- Ceará (2000–2001)
- Athetico-PR (2001–2003, 2007, 2009–2010)
- Tigres – México (2003)
- Atlético-MG (2004)
- Kashima Antlers – Japão (2005–2006)
- Palmeiras (2008)
- Grêmio (2009)
