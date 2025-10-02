Por onde anda Mancini, ex-jogador de Atlético-MG e Roma?

Teve passagens pela Internazionale e Milan, mas sem repetir o sucesso; após retornar ao Brasil, jogou pelo Atlético-MG e outros clubes até 2016.

Amante de dribles rápidos e boa finalização, brilhou na Roma, onde se tornou ídolo com o gol de letra contra a Lazio.

O futebol brasileiro revelou inúmeros talentos ofensivos que brilharam na Europa, e Mancini é um dos nomes que marcaram época. Nascido em Ipatinga (MG), Alessandro Amantino iniciou a carreira no Atlético Mineiro no fim dos anos 1990 e se destacou rapidamente pelo talento no meio-campo e nas pontas. O Lance! te conta por onde anda Mancini.

Com dribles rápidos, visão de jogo e boa finalização, conquistou títulos no Brasil antes de se transferir para a Europa. No São Caetano, chamou atenção em 2001 ao ser protagonista da surpreendente campanha do Azulão no Campeonato Brasileiro, marcando gols importantes e ajudando o clube a chegar à final.

Na Itália, viveu seu auge com a camisa da Roma, onde se tornou ídolo da torcida e referência ofensiva da equipe. O famoso gol de letra contra a Lazio no clássico romano lhe rendeu o apelido “Tacco di Dio” (Calcanhar de Deus). Depois, vestiu também as camisas de Internazionale e Milan, mas sem repetir o mesmo brilho.

De volta ao futebol brasileiro, ainda atuou pelo Atlético-MG, Bahia, América-MG e Villa Nova antes de encerrar a carreira em 2016. Após se aposentar, seguiu carreira como treinador em clubes menores da Itália e de Minas Gerais, mantendo ligação com o futebol.

O auge na Roma

Entre 2003 e 2008, Mancini viveu seu melhor momento na carreira atuando pela Roma. Foram 222 jogos e 59 gols, além de títulos da Copa da Itália (2006–07 e 2007–08) e da Supercopa da Itália (2007).

Seu estilo de jogo encantou a torcida romanista, com arrancadas pela ponta direita e gols plásticos, como o lendário de letra diante da Lazio. Na Liga dos Campeões, também deixou sua marca com gols decisivos, incluindo um golaço contra o Lyon.

Passagem pela Internazionale e Milan

Após o sucesso em Roma, Mancini se transferiu para a Internazionale em 2008 por 13 milhões de euros. Na equipe nerazzurri, porém, encontrou dificuldades sob o comando de José Mourinho e não conseguiu se firmar como titular.

Em 2010, foi emprestado ao Milan, onde teve atuações discretas e acabou retornando à Inter. Ao final da passagem pela Europa, rescindiu contrato e decidiu retornar ao Brasil.

Retorno ao futebol brasileiro

Em 2011, Mancini voltou ao Atlético-MG, clube que o revelou. Apesar de boas atuações iniciais, não conseguiu se firmar como peça fundamental e acabou emprestado ao Bahia em 2012.

Depois, defendeu o Villa Nova e o América-MG, participando de campanhas na Série B e no Campeonato Mineiro. Sua última temporada foi em 2016, novamente pelo Villa Nova, quando decidiu se aposentar dos gramados.

Carreira na Seleção Brasileira

Mancini também vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Entre 2004 e 2008, disputou nove partidas e integrou o grupo campeão da Copa América de 2004, no Peru.

Embora não tenha tido sequência na equipe nacional, é lembrado por suas convocações na era de Carlos Alberto Parreira e Dunga.

Por onde anda Mancini?

Depois de encerrar a carreira como jogador, Mancini (@mancini30) seguiu no futebol como treinador e dirigente. Em 2019, comandou o Foggia, da Serie D italiana, mas deixou o cargo após desentendimentos. No Brasil, treinou o Villa Nova em 2020 e depois assumiu cargo de coordenador técnico no Betim Futebol. Atualmente, é gestor do Sport Clube Aymorés, de Ubá (MG).

Clubes em que Mancini atuou