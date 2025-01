Por onde anda Guilherme, ídolo do Atlético-MG?

Guilherme Alves foi um dos grandes atacantes do futebol brasileiro nos anos 1990 e 2000, conhecido por sua habilidade técnica e faro de gol. Com passagem marcante pelo Atlético-MG, Guilherme se destacou por sua capacidade de decidir partidas importantes. Após pendurar as chuteiras, o jogador seguiu carreira no futebol, mas em outra função, mantendo-se ativo nos bastidores do esporte. O Lance! te conta por onde anda Guilherme.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A trajetória de Guilherme

Guilherme começou sua carreira no Marília, em 1992, antes de ser contratado pelo São Paulo no ano seguinte. No Tricolor Paulista, ele conquistou títulos importantes, incluindo a Supercopa Libertadores de 1993 e a Recopa Sul-Americana de 1994.

Após sua passagem pelo São Paulo, Guilherme teve uma experiência internacional ao atuar pelo Rayo Vallecano, da Espanha. Ao retornar ao Brasil, vestiu a camisa do Grêmio, onde continuou apresentando um futebol de alto nível. Foi no Atlético-MG, no entanto, que Guilherme atingiu o auge de sua carreira. Entre 1999 e 2003, ele foi um dos principais jogadores do Galo, tornando-se artilheiro e conquistando o carinho da torcida.

continua após a publicidade

No Atlético-MG, Guilherme brilhou no Campeonato Brasileiro de 1999, sendo o artilheiro da competição com 28 gols. Seu desempenho foi fundamental para levar a equipe às finais do torneio.

Depois do sucesso no Atlético, Guilherme teve passagens pelo Corinthians e pelo Cruzeiro, onde manteve sua fama de goleador. Embora não tenha repetido o mesmo brilho de seus anos no Galo, ele continuou marcando gols importantes e ajudando suas equipes.

continua após a publicidade

Por onde andou Guilherme?

1992–1993: Marília

1993–1994: São Paulo

1994–1997: Rayo Vallecano

1997–1998: Grêmio

1998–1999: Vasco da Gama

1999–2003: Atlético-MG

2002: → Corinthians (empréstimo)

2004: Al-Ittihad

2004: Cruzeiro

2005: Botafogo

Por onde anda Guilherme?

Após encerrar sua carreira como jogador, Guilherme decidiu seguir a profissão de treinador e começou sua trajetória no comando de equipes do futebol brasileiro. Ele passou por clubes como Marília, Vila Nova e Portuguesa, além de atuar como auxiliar técnico no Atlético-MG.

Mais recentemente, Guilherme assumiu o comando técnico do Velo Clube, onde busca compartilhar sua experiência com novos talentos. Sua abordagem no comando técnico é marcada por sua experiência como atacante, priorizando estratégias ofensivas e o desenvolvimento de jovens jogadores.

Paralelamente à sua carreira de treinador, Guilherme tem participado de eventos esportivos e programas de análise de futebol, onde é convidado a comentar sobre o esporte e suas memórias como jogador.

Um legado nos gramados

A trajetória de Guilherme no futebol é marcada por grandes momentos e uma relação especial com torcidas apaixonadas, especialmente as do Atlético-MG e do Cruzeiro. Seu talento como artilheiro e líder em campo faz dele uma referência para as gerações mais jovens, e sua dedicação ao esporte segue inspirando novos talentos, agora em sua função como treinador.