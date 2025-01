Por onde anda Marcelinho Paraíba, ex-São Paulo e Grêmio?

Marcelinho Paraíba foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos anos 1990 e 2000. Com sua habilidade, visão de jogo e precisão nas cobranças de falta, conquistou títulos e marcou história por onde passou. Sua carreira o levou a clubes de destaque no Brasil, na Europa e até na Ásia. Após pendurar as chuteiras, Marcelinho não abandonou o esporte e segue dedicando sua vida ao futebol. O Lance! te conta por onde anda Marcelinho Paraíba.

A carreira do ex-meia

Marcelinho Paraíba iniciou sua carreira profissional no modesto Campinense, na Paraíba, em 1991. Ele rapidamente chamou a atenção de clubes maiores e, em 1994, transferiu-se para o Paraguaçuense e, posteriormente, para o Santos, onde começou a construir sua reputação como um jogador técnico e criativo.

No entanto, foi no São Paulo, entre 1997 e 2000, que Marcelinho viveu um de seus grandes momentos. Com gols decisivos e atuações memoráveis, ele se tornou ídolo da torcida tricolor. Em 2000, foi para o Olympique de Marseille, mas sua passagem pela França foi breve. Ao retornar ao Brasil, teve uma destacada atuação pelo Grêmio, onde brilhou em 2001 e ajudou a equipe a conquistar a Copa do Brasil.

Na Europa, Marcelinho teve uma longa e bem-sucedida passagem pelo Hertha Berlim, na Alemanha, de 2001 a 2006. Durante esse período, foi um dos destaques da Bundesliga e se consolidou como um dos brasileiros mais respeitados no futebol alemão.

Por onde andou Marcelinho Paraíba?

1991–1993: Campinense

1994: Paraguaçuense

1994–1995: Santos

1995–1997: Rio Branco-SP

1997–2000: São Paulo

2000–2001: Olympique de Marseille

2001: Grêmio

2001–2006: Hertha Berlim

2006: Trabzonspor

2007–2008: Wolfsburg

2008–2009: Flamengo

2009: Coritiba

2010–2011: São Paulo

2010: → Sport (empréstimo)

2011–2012: Sport

2012: Grêmio Barueri

2012–2013: Boa Esporte

2014: Fortaleza

2015: Inter de Lages

2015: Joinville

2016: Oeste

2016: Inter de Lages

2016: → Ypiranga de Erechim (empréstimo)

2017: Treze

2017: Portuguesa

2018: Treze

2018–2019: Perilima

2019: Treze

2020: Perilima

2020: Treze

A transição para treinador

Após encerrar sua longa trajetória como jogador, Marcelinho Paraíba assumiu um novo desafio: a carreira de treinador. Sua primeira experiência foi no Treze, clube onde também jogou. Desde então, ele passou por equipes menores, onde busca transferir sua experiência e conhecimento aos novos talentos do futebol.

Em sua função como técnico, Marcelinho se destacou pelo comprometimento e por implementar estilos de jogo ofensivos, características que marcaram sua trajetória como atleta. Além disso, participa ativamente de projetos sociais ligados ao futebol na Paraíba, onde incentiva jovens carentes a perseguirem seus sonhos no esporte.

Por onde anda Marcelinho Paraíba?

Marcelinho Paraíba atualmente se divide entre sua carreira como técnico e projetos comunitários. Em 2023, assumiu o comando do Baraúnas, equipe do Rio Grande do Norte. Ele continua focado em desenvolver sua carreira de treinador e tem planos de chegar a clubes maiores no futuro.

Fora dos gramados, Marcelinho também é um ativo participante de eventos esportivos e ações beneficentes, reforçando seu compromisso com o futebol e com a sociedade. Apesar de ter deixado de jogar profissionalmente, seu amor pelo esporte permanece vivo, e ele segue inspirando as novas gerações.