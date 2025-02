Por onde anda Tony Meola, ex-goleiro dos EUA?

Tony Meola foi um dos grandes goleiros da história do futebol dos Estados Unidos. Com passagens marcantes por clubes da MLS e participação em três Copas do Mundo (1990, 1994 e 2002), ele se tornou um nome icônico do esporte no país. O Lance! te conta por onde anda Tony Meola.

Além do futebol, tentou carreira no futebol americano (NFL), atuou no teatro e até emprestou seu nome para um jogo de videogame. Atualmente, trabalha como comentarista esportivo na rádio e TV.

Clubes em que Tony Meola jogou

Brighton & Hove Albion (1990) e Watford (1990)

Logo após a Copa do Mundo de 1990, Meola tentou carreira no futebol inglês, jogando brevemente pelo Brighton & Hove Albion e sendo contratado pelo Watford, mas sem atuar oficialmente pelo clube.

Fort Lauderdale Strikers (1991)

Retornou aos EUA para jogar no Fort Lauderdale Strikers, na época um dos principais clubes da American Professional Soccer League (APSL).

New York/New Jersey MetroStars (1996–1998 e 2005–2006)

Com a criação da Major League Soccer (MLS) em 1996, Meola foi um dos primeiros nomes de peso da liga. No MetroStars (atual New York Red Bulls), se tornou um dos grandes goleiros do campeonato.

Kansas City Wizards (1999–2004)

Foi no Kansas City Wizards (atual Sporting Kansas City) que viveu sua melhor fase. Em 2000, teve uma temporada histórica, conquistando:

MLS Cup (Campeonato da MLS) MLS MVP (Melhor Jogador da Liga) MLS Goalkeeper of the Year (Melhor Goleiro) MLS Cup MVP (Melhor Jogador da Final)

É um dos poucos goleiros a vencer o prêmio de MVP da MLS, algo raríssimo para a posição.

New Jersey Ironmen (2007–2008)

No fim da carreira, jogou futebol indoor pelo New Jersey Ironmen, na Major Indoor Soccer League.

Legado de Tony Meola na seleção dos EUA

Meola vestiu a camisa da seleção americana por 100 jogos oficiais, sendo um dos goleiros mais importantes da história dos EUA.

Copa do Mundo de 1990 – Aos 21 anos, foi titular da seleção na volta dos EUA ao torneio após 40 anos de ausência. Copa do Mundo de 1994 – Ganhou notoriedade mundial com suas defesas e seu visual marcante (rabo de cavalo), ajudando os EUA a chegarem às oitavas de final em casa. Copa do Mundo de 2002 – Foi reserva de Brad Friedel e Kasey Keller na campanha que levou os EUA até as quartas de final.

Em 2012, foi induzido ao Hall da Fama do Futebol dos EUA.

Por onde anda Tony Meola?