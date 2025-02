Por onde anda Gabriel Batistuta, ex-jogador da Argentina?

Gabriel Batistuta, conhecido como "Batigol", foi um dos atacantes mais letais do futebol mundial nos anos 90 e início dos anos 2000. Com um chute poderoso, faro de gol e presença de área, o argentino marcou época com suas atuações no River Plate, Boca Juniors, Fiorentina e Roma, além de ter sido o maior artilheiro da história da seleção argentina até ser superado por Lionel Messi. O Lance! te conta por onde anda Gabriel Batistuta.

Disputou três Copas do Mundo (1994, 1998 e 2002) e venceu duas Copas América (1991 e 1993), além da Copa das Confederações de 1992.

Clubes em que Batistuta jogou

Newell’s Old Boys (1988–1989)

Batistuta começou sua carreira profissional no Newell’s Old Boys, sob o comando de Marcelo Bielsa, que o ajudou a aprimorar sua forma física e habilidades ofensivas.

River Plate (1989–1990)

Foi contratado pelo River Plate, onde conquistou o Campeonato Argentino de 1990. No entanto, perdeu espaço na equipe sob o comando de Daniel Passarella.

Boca Juniors (1990–1991)

No Boca Juniors, brilhou no Campeonato Argentino de 1991, sendo o artilheiro da equipe e chamando a atenção do futebol europeu.

Fiorentina (1991–2000)

Na Fiorentina, Batistuta se tornou um ídolo eterno. Mesmo quando o clube foi rebaixado em 1993, decidiu permanecer e ajudou no retorno à Série A. Foi artilheiro da Serie A em 1994–95, com 26 gols, e venceu a Copa da Itália e a Supercopa da Itália em 1996.

Apesar de não conquistar o Scudetto pela Fiorentina, é até hoje o maior artilheiro do clube na Serie A, com 151 gols. Em homenagem a ele, os torcedores ergueram uma estátua de bronze em Florença.

Roma (2000–2003)

Em 2000, foi contratado pela Roma por €36 milhões, tornando-se, na época, o jogador mais caro da história com mais de 30 anos. Foi peça fundamental na conquista do título da Serie A 2000-01, marcando 20 gols na campanha.

Inter de Milão (2003 – empréstimo)

Já em declínio físico, teve uma breve passagem pelo Inter de Milão por empréstimo, onde marcou apenas 2 gols em 12 partidas.

Al-Arabi (2003–2005)

Encerrando sua carreira, aceitou uma oferta milionária do Al-Arabi, do Catar, onde bateu o recorde de gols em uma temporada da liga local com 25 gols.

Legado de Batistuta na Seleção Argentina

Na seleção argentina, Batistuta disputou 78 jogos oficiais e marcou 56 gols, sendo o maior artilheiro da história da Albiceleste até Lionel Messi quebrar seu recorde em 2016.

Seus momentos mais marcantes incluem:

Copa América 1991 e 1993 – Foi artilheiro e campeão das duas edições. Copa do Mundo de 1994 – Marcou um hat-trick na estreia contra a Grécia. Copa do Mundo de 1998 – Tornou-se o único jogador a marcar dois hat-tricks em Copas do Mundo. Copa do Mundo de 2002 – Marcou o gol da vitória contra a Nigéria, mas a Argentina foi eliminada na fase de grupos.

Por onde anda Gabriel Batistuta?

Após se aposentar em 2005, Batistuta passou por diversos momentos marcantes e desafios pessoais.