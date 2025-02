Por onde anda Pablo Aimar, ex-jogador da Argentina?

Pablo Aimar foi um dos meio-campistas mais talentosos de sua geração. Conhecido como "El Payaso" (O Palhaço) e "El Mago" (O Mágico), destacou-se por sua técnica refinada, visão de jogo e dribles envolventes. Fez história no River Plate, brilhou no Valencia, teve uma boa passagem pelo Benfica e encantou os torcedores com sua habilidade. O Lance! te conta por onde anda Pablo Aimar, um craque do futebol argentino.

Pela seleção argentina, disputou duas Copas do Mundo (2002 e 2006), duas Copas América (1999 e 2007) e a Copa das Confederações de 2005, chegando à final das duas últimas.

Desde 2017, integra a comissão técnica da seleção argentina, sendo uma peça importante na conquista da Copa do Mundo de 2022.

Clubes em que Pablo Aimar jogou

River Plate (1996–2000 e 2015)

Aimar foi revelado pelo River Plate, onde despontou como um dos jogadores mais promissores da Argentina. Em sua primeira passagem, conquistou cinco títulos nacionais e marcou 21 gols em 82 jogos. Retornou brevemente ao clube em 2015 para encerrar a carreira.

Valencia (2001–2006)

Em janeiro de 2001, o Valencia pagou €24 milhões para contratar Aimar, tornando-se a contratação mais cara da história do clube na época. Em suas primeiras temporadas, foi peça-chave na conquista de dois Campeonatos Espanhóis (2001-02 e 2003-04) e da Copa da UEFA (2003-04).

Maradona chegou a dizer que pagaria ingresso para ver Aimar jogar, comparando-o a Riquelme e Saviola.

Zaragoza (2006–2008)

Após cinco anos no Valencia, Aimar se transferiu para o Zaragoza, mas sua passagem foi marcada por lesões. Fez 57 jogos e marcou 5 gols, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do clube em 2008.

Benfica (2008–2013)

No Benfica, viveu bons momentos ao lado de Saviola e Di María. Em cinco temporadas, conquistou três Taças da Liga e o Campeonato Português de 2009-10. Tornou-se um ídolo da torcida pela classe e inteligência tática.

Johor Darul Ta'zim (2013–2014)

Aimar aceitou uma oferta do futebol malaio e se tornou o jogador mais bem pago da Malaysia Super League. No entanto, as lesões novamente o atrapalharam, e ele disputou apenas oito jogos antes de rescindir contrato.

Estudiantes de Río Cuarto (2018-2019)

Em 2018, Aimar realizou um sonho: jogar pelo Estudiantes de Río Cuarto, clube onde começou nas categorias de base. Participou de um único jogo oficial na Copa Argentina de 2019, antes de se aposentar definitivamente.

Legado de Aimar na seleção argentina

Aimar vestiu a camisa da seleção argentina em 52 jogos oficiais e marcou 8 gols.

Seus momentos mais marcantes incluem:

Copa do Mundo de 2002 e 2006 – Foi reserva de Riquelme e Verón, mas teve boas atuações.

Foi reserva de Riquelme e Verón, mas teve boas atuações. Copa das Confederações de 2005 – Marcou na final contra o Brasil, mas a Argentina foi derrotada por 4–1.

Marcou na final contra o Brasil, mas a Argentina foi derrotada por 4–1. Copa América de 2007 – Foi peça importante na campanha até a final, onde a Argentina perdeu para o Brasil.

Além disso, brilhou nas categorias de base, sendo campeão do Mundial Sub-20 de 1997 ao lado de Cambiasso e Riquelme.

Por onde anda Pablo Aimar?

Após pendurar as chuteiras, Aimar se dedicou à carreira de treinador.

Técnico das categorias de base da Argentina

Desde 2017, comanda a seleção argentina Sub-17, tendo vencido o Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 2019. Assistente técnico da seleção principal

Desde 2018, faz parte da comissão técnica de Lionel Scaloni, sendo fundamental nas conquistas da:

Copa América 2021

Finalíssima 2022

Copa do Mundo 2022

Copa América 2024

Aimar tem grande influência sobre os jogadores e é considerado um dos mentores de Lionel Messi, que sempre afirmou que Aimar foi um de seus maiores ídolos.