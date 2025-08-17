Botafogo 3 x 1 Palmeiras no Brasileirão 2016; Neilton faz dois golaços e desbanca líder
Em 2016, atacante comanda vitória que afasta o Fogão da zona de rebaixamento.
Na noite de 31 de julho de 2016, a Arena Botafogo foi palco de uma atuação de gala de Neilton. Com dois gols no primeiro tempo e dribles desconcertantes, o atacante comandou a vitória por 3 a 1 sobre o então líder Palmeiras, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Camilo, de pênalti, fechou a conta, enquanto Erik descontou para o time paulista. O Lance! relembra Botafogo 3 x 1 Palmeiras no Brasileirão 2016.
Botafogo 3 x 1 Palmeiras no Brasileirão 2016
O resultado teve efeito duplo na tabela: o Botafogo saltou para a 14ª colocação, com 20 pontos, se afastando da zona de rebaixamento, enquanto o Palmeiras perdeu a liderança pela primeira vez desde a 9ª rodada, caindo para o 3º lugar com 32 pontos, ultrapassado por Corinthians e Santos.
Para o Palmeiras, o fim de semana foi especialmente amargo. No sábado, o clube recebeu a confirmação de que Fernando Prass não jogaria mais na temporada por uma lesão no cotovelo. No domingo, a equipe, comandada por Cuquinha no lugar do suspenso Cuca, mostrou pouca criatividade, falhou defensivamente e sofreu contra um Botafogo intenso desde o apito inicial.
O Botafogo, dirigido por Ricardo Gomes, aproveitou as fragilidades do adversário e construiu a vitória com inteligência. Neilton explorou as costas de Zé Roberto e a lentidão da zaga alviverde para marcar duas vezes antes do intervalo, deixando o time em situação confortável para administrar o segundo tempo.
Primeiro tempo: domínio e show de Neilton
Desde o início, o Botafogo ditou o ritmo da partida. Bem postado defensivamente e rápido na transição, o time carioca encontrou seu caminho aos 18 minutos. Rodrigo Lindoso lançou Neilton pela direita, nas costas de Zé Roberto, e o atacante bateu cruzado para fazer 1 a 0.
Aos 34 minutos, Neilton ampliou com uma jogada individual de encher os olhos: pela esquerda, driblou Jean e Edu Dracena com categoria e finalizou com precisão. O Palmeiras, atordoado, ainda tentou reagir, mas parou nas defesas de Sidão e na boa marcação alvinegra.
Palmeiras reage, mas Camilo garante a festa
O segundo tempo começou com mudanças no Palmeiras. Dudu entrou, e a equipe passou a ter mais posse e volume. Erik chegou a acertar o travessão e, aos 32 minutos, aproveitou rebote de Sidão para diminuir.
Qualquer reação, porém, foi sepultada aos 41 minutos, quando Camilo converteu pênalti sofrido por Vinicius Tanque, dando números finais ao placar e garantindo uma vitória emblemática para o Botafogo.
Impacto na campanha
Para o Botafogo, o triunfo marcou um ponto de virada no campeonato, ao se distanciar do Z-4 e ganhar confiança. Já o Palmeiras viu sua vantagem evaporar, abrindo espaço para a ascensão dos rivais diretos na briga pelo título.
Ficha técnica - Botafogo 3 x 1 Palmeiras no Brasileirão 2016
Campeonato Brasileiro 2016 – 17ª rodada
Data: 31/07/2016
Local: Arena Botafogo (Luso-Brasileira), Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Heber Roberto Lopes (Fifa-SC)
Assistentes: Kléber Lúcio Gil (Fifa-SC) e Carlos Berkenbrock (SC)
Cartões amarelos: Canales, Airton, Diogo Barbosa (BOT); Edu Dracena, Jean, Vitor Hugo (PAL)
Gols:
- 18’ 1T – Neilton (BOT)
- 34’ 1T – Neilton (BOT)
- 32’ 2T – Erik (PAL)
- 41’ 2T – Camilo (BOT)
Botafogo: Sidão; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson e Diogo Barbosa; Airton, Rodrigo Lindoso (Dudu Cearense), Bruno Silva e Camilo; Neilton e Canales (Vinicius Tanque). Técnico: Ricardo Gomes.
Palmeiras: Vagner; Jean, Edu Dracena (Thiago Martins), Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos e Moisés; Róger Guedes (Rafael Marques), Cleiton Xavier (Dudu) e Erik; Leandro Pereira. Técnico: Cuquinha.
