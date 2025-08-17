O Campeonato Brasileiro de 2008 chegava ao fim do seu primeiro turno com um duelo que valia muito mais do que três pontos. De um lado, o Atlético-MG, embalado por duas vitórias consecutivas e buscando se consolidar no meio da tabela. Do outro, o Grêmio, líder isolado, mirando o título simbólico do turno e sustentando uma campanha quase impecável. O palco era o Mineirão, lotado e dividido entre a esperança atleticana e a confiança tricolor. O Lance! relembra Atlético-MG 0 x 4 Grêmio no Brasileirão 2008.

A equipe de Celso Roth vinha mostrando um futebol sólido, equilibrando intensidade defensiva e contra-ataques letais. Mais do que a liderança, o Grêmio buscava consolidar um feito que se tornaria estatístico: desde a adoção do formato de pontos corridos, em 2003, todos os campeões do primeiro turno haviam levado também o título nacional. A meta não era apenas manter a ponta, mas também abrir vantagem confortável na corrida por uma vaga na Libertadores.

Do lado alvinegro, Vanderlei Luxemburgo tentava encontrar o equilíbrio de um time que oscilava muito. Apesar da boa fase recente, o Atlético-MG sofria com fragilidades defensivas e erros individuais que, contra um adversário tão regular, poderiam ser fatais. Ainda assim, a expectativa da torcida era de ver uma atuação competitiva e, quem sabe, segurar o ímpeto gremista.

O que se viu, porém, foi um Grêmio cirúrgico e eficiente. Mesmo com o Galo tendo mais posse e iniciativa no primeiro tempo, o Tricolor gaúcho aproveitou seus momentos com precisão, abriu vantagem antes do intervalo e matou o jogo na segunda etapa, alcançando um recorde de aproveitamento no primeiro turno da era dos pontos corridos: 71,9%.

O jogo

O início foi equilibrado, com o Atlético-MG adiantando as linhas e tentando pressionar. A melhor chance mineira veio aos 14 minutos, quando Petkovic arriscou por cobertura, encobrindo Victor, mas a bola caprichosamente explodiu na trave. Foi o primeiro sinal de que a “sorte de campeão” estava ao lado gremista naquela tarde.

O castigo veio aos 35 minutos. Em rápido contra-ataque, Marcel recuou para buscar a bola, fez lançamento preciso para Willian Magrão, que invadiu a área e bateu de forma esquisita. A finalização fraca desviou em Leandro Almeida, enganou Edson e entrou lentamente: 1 a 0 para o Grêmio.

Na volta do intervalo, o Grêmio aumentou o ritmo. Aos 11 minutos, Perea recebeu na área e foi derrubado por Vinícius. Tcheco bateu o pênalti com categoria e fez 2 a 0. O Atlético tentou reagir, mas esbarrou na muralha defensiva gremista, bem posicionada e com Victor em tarde segura.

Aos 33 minutos, o recém-entrado Reinaldo aproveitou rebote na área para ampliar: 3 a 0. Cinco minutos depois, em jogada rápida pelo lado esquerdo, o atacante recebeu livre e fechou o placar: 4 a 0, uma goleada que selava a conquista do turno e consolidava a campanha histórica do Tricolor.

Impacto na tabela

Com o resultado, o Grêmio terminou o primeiro turno na liderança isolada, com 71,9% de aproveitamento — a melhor marca desde 2003 até então. A equipe abriu dez pontos para o primeiro time fora da zona de classificação à Libertadores e manteve viva a escrita dos pontos corridos, na qual o campeão do turno se sagrava campeão brasileiro.

O Atlético-MG, por sua vez, estacionou nos 24 pontos, caiu para a 11ª colocação e viu interrompida a sequência de bons resultados. O foco, a partir dali, passaria também pela disputa da Copa Sul-Americana, onde enfrentaria o Botafogo na fase seguinte.

Ficha técnica - Atlético-MG 0 x 4 Grêmio no Brasileirão 2008

Campeonato Brasileiro 2008 – 23 de agosto de 2008 – Mineirão (Belo Horizonte, MG)

Atlético-MG 0 x 4 Grêmio

Gols: Willian Magrão (35’ do 1ºT), Tcheco (pênalti, 11’ do 2ºT), Reinaldo (33’ e 38’ do 2ºT)

Atlético-MG: Edson; Mariano, Leandro Almeida, Vinícius e Calisto; Rafael Miranda, Gedeon, Márcio Araújo e Tchô; Serginho e Petkovic. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Grêmio: Victor; Léo, Pereira e Paulo Sérgio; Souza, Willian Magrão, Tcheco, Anderson Pico e Perea; Marcel e Reinaldo. Técnico: Celso Roth.