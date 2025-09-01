Por onde anda Rustu, ex-goleiro da Turquia?

Fez parte da seleção da Turquia na Copa do Mundo de 2002, conquistando o terceiro lugar.

Rüştü Reçber é um dos nomes mais lendários do futebol turco. Com seu estilo excêntrico, marcado pelo uso da tradicional tinta preta debaixo dos olhos para evitar reflexo da luz, o goleiro tornou-se símbolo de uma geração. Sua carreira é lembrada principalmente pelo protagonismo na histórica campanha da Turquia na Copa do Mundo de 2002, quando o país terminou na terceira colocação, e também pelo Euro 2008, em que novamente brilhou em momentos decisivos. O Lance! te conta por onde anda Rüştü.

Com 120 jogos pela seleção turca, Rüştü é até hoje o recordista em convocações do país. Ele também foi incluído por Pelé na lista FIFA 100, que destacou os 125 maiores jogadores vivos em 2004. Entre clubes, teve passagem marcante pelo Fenerbahçe, pelo Barcelona e pelo Beşiktaş, consolidando-se como um dos goleiros mais respeitados do futebol europeu.

Fenerbahçe: a casa onde virou ídolo

Rüştü começou sua trajetória no Antalyaspor, mas foi no Fenerbahçe que viveu sua primeira grande fase. Contratado em 1993, rapidamente se tornou titular e, anos depois, capitão da equipe. Foram mais de 240 partidas pelo clube apenas em sua primeira passagem, coroada com títulos do Campeonato Turco e o reconhecimento como o maior goleiro de sua geração no país.

A aventura de Rüştü no Barcelona

Em 2003, após a Copa do Mundo em que encantou o planeta, Rüştü transferiu-se para o Barcelona. A expectativa era de que o goleiro turco se tornasse peça-chave no projeto do clube, mas a barreira da língua e a ascensão de Víctor Valdés limitaram suas chances. Ele atuou apenas em quatro partidas da La Liga, além de alguns jogos de Copa da Uefa, e deixou a Catalunha sem conseguir se firmar.

Beşiktaş e a reta final da carreira

Depois de retornar ao Fenerbahçe por empréstimo, Rüştü ainda defendeu o clube até 2007. Em seguida, assinou com o Beşiktaş, onde encerrou sua carreira em grande estilo. Com a camisa alvinegra, conquistou mais títulos nacionais e se manteve competitivo até os 39 anos, consolidando-se como lenda do futebol turco.

Seleção turca: Copa de 2002 e Euro 2008

Se nos clubes Rüştü construiu uma carreira sólida, foi com a seleção da Turquia que ele alcançou seu auge mundial.

Na Copa do Mundo de 2002, realizada no Japão e na Coreia do Sul, o goleiro foi decisivo em momentos-chave. Suas defesas ajudaram a levar a seleção turca à semifinal, campanha que terminou com um histórico terceiro lugar. Rüştü foi eleito para a Seleção da Copa da FIFA, ao lado de Oliver Kahn, outro gigante da época.

Já na Euro 2008, mesmo veterano, voltou a ser protagonista. Na partida contra a Croácia, cometeu uma falha no final da prorrogação, mas se redimiu logo em seguida ao dar a assistência para o gol de empate da Turquia e depois brilhar na disputa de pênaltis. Aquele jogo virou símbolo de sua resiliência e espírito de liderança.

Estilo de jogo de Rüştü

Reconhecido como um goleiro carismático e excêntrico, Rüştü era dono de reflexos rápidos, grande impulsão e liderança em campo. Também tinha fama de especialista em cobranças de pênaltis, característica confirmada em grandes competições internacionais. Visualmente marcante, era identificado de longe pelo cabelo comprido e pela tinta preta usada debaixo dos olhos, marca registrada ao longo de sua carreira.

Por onde anda Rüştü Reçber

Fora de campo, Rüştü sempre manteve forte ligação com sua família. É casado com Işıl Reçber, com quem tem dois filhos. Seu primogênito, Burak, segue carreira nas categorias de base do Galatasaray. Em 2020, Rüştü enfrentou um momento delicado ao ser diagnosticado com COVID-19, mas se recuperou após internação hospitalar.

Após se aposentar dos gramados em 2012, Rüştü Reçber seguiu no futebol como dirigente e comentarista. Ocupou cargos executivos em clubes turcos e também colaborou com a Federação local. Reconhecido por sua visão de jogo e experiência internacional, tem sido presença constante em debates esportivos e análises de futebol na Turquia. Hoje, atua como executivo esportivo, mantendo sua imagem de ídolo e referência para jovens goleiros do país.

Clubes que Rüştü Reçber defendeu