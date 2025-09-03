Por onde anda Ashley Cole, ex-lateral da Inglaterra?

Após se aposentar em 2019, tornou-se treinador e atualmente é auxiliar da seleção inglesa.

Transferiu-se para o Chelsea em 2006, onde teve grande sucesso e conquistou a Champions League em 2012.

Brilhou no Arsenal, conquistando títulos e sendo parte do time invicto de 2003/04.

Ashley Cole é nome obrigatório quando se fala em laterais históricos do futebol mundial. Rápido, agressivo na marcação e dono de uma notável capacidade de apoiar o ataque, ele brilhou intensamente no Arsenal e no Chelsea, conquistando títulos nacionais e continentais. Pela seleção inglesa, disputou três Copas do Mundo e duas Eurocopas, sendo o lateral mais vezes convocado da história do English Team. O Lance! te conta por onde anda Ashley Cole.

Ao longo da carreira, conquistou feitos expressivos: foi bicampeão da Premier League, ganhou a UEFA Champions League, a Liga Europa, além de colecionar sete títulos da FA Cup, marca que o coloca como recordista absoluto na competição. Fora de campo, também esteve no centro de polêmicas, como a turbulenta transferência do Arsenal para o rival Chelsea em 2006, que lhe rendeu o apelido nada amistoso de “Cashley” por parte da torcida dos Gunners.

Hoje aposentado, Ashley Cole segue ligado ao futebol, trabalhando como técnico e auxiliar.

Arsenal: o início da glória

Revelado pelo Arsenal, Cole estreou pelo time principal em 1999 e rapidamente conquistou espaço. Em 2000, passou por empréstimo no Crystal Palace, mas voltou fortalecido para brigar pela titularidade. No Arsenal, foi peça fundamental na equipe de Arsène Wenger que conquistou a Premier League em 2001/02 e 2003/04 — esta última de forma invicta, o lendário time dos “Invencíveis”.

No total, disputou 228 partidas pelos Gunners, marcou nove gols e levantou seis títulos, incluindo três FA Cups.

Chelsea: a era dourada

Após uma negociação polêmica, Ashley Cole deixou o Arsenal em 2006 para reforçar o Chelsea. Nos Blues, viveu sua fase mais vitoriosa: conquistou a Premier League em 2009/10, quatro FA Cups, a Champions League de 2012 e a Liga Europa em 2013.

No clube de Stamford Bridge, somou 229 jogos de Premier League e se consolidou como um dos melhores laterais do mundo. Suas atuações defensivas em noites históricas, como a semifinal da Champions contra o Barcelona em 2012, são lembradas até hoje.

Experiência internacional: Roma, LA Galaxy e Derby

Após deixar o Chelsea em 2014, Cole se aventurou na Roma, mas não conseguiu repetir o mesmo sucesso da Inglaterra. Em 2016, transferiu-se para o LA Galaxy, na Major League Soccer, onde atuou até 2018.

Seu último clube foi o Derby County, em 2019, já sob comando de Frank Lampard, ex-companheiro do Chelsea. Pouco tempo depois, anunciou oficialmente a aposentadoria.

Seleção inglesa

Ashley Cole foi presença constante na seleção da Inglaterra entre 2001 e 2014. Ao todo, disputou 107 partidas oficiais, tornando-se o lateral mais vezes convocado na história do English Team.

Participou das Copas do Mundo de 2002, 2006 e 2010, além das Eurocopas de 2004 e 2012. Reconhecido por sua consistência defensiva, foi eleito Jogador do Ano da Inglaterra em 2010.

Por onde anda Ashley Cole

Depois de pendurar as chuteiras em 2019, Ashley Cole (@theofficialac3) iniciou sua trajetória como treinador. Trabalhou nas categorias de base do Chelsea, foi auxiliar da seleção inglesa sub-21 e também integrou comissões técnicas de clubes como o Everton e o Birmingham City, sempre em parceria com Frank Lampard.

Desde setembro de 2024, Cole ocupa o cargo de auxiliar interino da seleção inglesa principal, ao lado de Lee Carsley, após a saída de Gareth Southgate. Assim, o ex-lateral mantém sua presença no mais alto nível do futebol, agora fora das quatro linhas.

Lista de clubes que Ashley Cole defendeu