Por onde anda Marc Wilmots, ex-meia da Bélgica?

Após a carreira, foi treinador da Bélgica e atualmente é diretor esportivo do Standard Liège.

Disputou quatro Copas do Mundo e tornou-se o maior artilheiro belga em Mundiais.

Jogou no Schalke 04, onde conquistou a Copa da Uefa em 1997 e ficou como ícone.

Marc Robert Wilmots nasceu em 22 de fevereiro de 1969, em Jodoigne, na Bélgica. Desde cedo se destacou como meio-campista ofensivo, com presença física marcante (1,84m) e capacidade de finalização. Iniciou a carreira no CS Jodoigne e, em seguida, passou pela base do Sint-Truiden, clube em que também fez sua estreia no futebol profissional em 1987. O Lance! te conta por onde anda Marc Wilmots.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No Sint-Truiden, ainda muito jovem, disputou sua primeira temporada como profissional, chamando atenção pela chegada constante à área e pela capacidade de liderança em campo. Logo despertou interesse de clubes maiores da Bélgica.

Em 1988, Wilmots foi contratado pelo KV Mechelen, equipe em ascensão no cenário belga. Durante três temporadas, foi peça importante no meio-campo ofensivo, marcando gols e se firmando como titular.

continua após a publicidade

Foram 22 gols em 87 partidas, que o credenciaram a se transferir para um dos clubes mais tradicionais do país.

Ídolo no Standard Liège

O passo seguinte da carreira foi o Standard Liège, onde viveu alguns de seus melhores anos. Entre 1991 e 1996, Wilmots disputou 136 partidas e marcou impressionantes 67 gols, números bastante altos para um meia.

No Standard, tornou-se ídolo da torcida, ganhou notoriedade nacional e passou a ser presença constante na seleção da Bélgica. Sua força física, chegada ao ataque e capacidade de decidir jogos em momentos importantes o projetaram como um dos melhores jogadores do país na década de 1990.

continua após a publicidade

Schalke 04 e o título da Copa da Uefa

Em 1996, Wilmots assinou com o Schalke 04, da Alemanha. Rapidamente caiu nas graças da torcida, que o apelidou de “Das Kampfschwein” (O Porco de Guerra) por sua entrega e estilo aguerrido.

Foi no clube alemão que viveu seu maior momento em nível europeu: a conquista da Copa da Uefa de 1997. Wilmots marcou um dos gols na final contra a Inter de Milão e converteu a cobrança decisiva na disputa por pênaltis, garantindo o título histórico para os alemães.

Depois de quatro temporadas, transferiu-se para o Bordeaux, mas retornou ao Schalke em 2001 para encerrar a carreira. Ao todo, foram mais de 130 partidas e duas passagens muito marcantes pelo clube, que até hoje o considera um ícone.

Bordeaux e volta ao Schalke

No intervalo entre suas passagens pela Alemanha, Wilmots jogou pelo Bordeaux, da França. Na Ligue 1, manteve o bom desempenho, com oito gols em 30 jogos. Após apenas uma temporada, voltou ao Schalke, onde permaneceu até 2003, quando decidiu encerrar a carreira como jogador.

No total, acumulou 421 jogos e 133 gols como profissional, números que refletem sua versatilidade e eficiência como meia-atacante.

Carreira na seleção belga

Com a seleção da Bélgica, Wilmots disputou quatro Copas do Mundo (1990, 1994, 1998 e 2002) e a Euro 2000, realizada em casa. Foram 70 partidas e 28 gols com a camisa nacional.

Destacou-se especialmente nos Mundiais de 1998 e 2002, quando marcou gols decisivos e se consolidou como o maior artilheiro belga em Copas do Mundo, com cinco tentos. Chegou a balançar as redes contra o Brasil nas oitavas de final de 2002, mas o gol foi anulado pelo árbitro — decisão até hoje considerada polêmica.

Por onde anda Marc Wilmots

Após pendurar as chuteiras, Wilmots rapidamente iniciou sua carreira como treinador. Passou pelo Sint-Truiden e em seguida assumiu cargos na seleção belga, primeiro como auxiliar e depois como técnico principal entre 2012 e 2016. Sob seu comando, a Bélgica viveu uma fase de renovação, classificando-se para a Copa de 2014 e para a Euro 2016.

Também treinou a Costa do Marfim, o Irã e o Raja Casablanca, do Marrocos, mas sem grande sucesso. Em paralelo, também teve passagem pela política: foi senador na Bélgica entre 2003 e 2007, pelo partido Mouvement Réformateur.

Em 2024, assumiu o cargo de diretor esportivo do Schalke 04, mas deixou o posto alguns meses depois. Atualmente, em 2025, exerce a função de diretor esportivo do Standard Liège, clube onde brilhou como jogador.

Marc Wilmots sempre foi conhecido pelo estilo aguerrido dentro de campo, mas fora dele manteve uma imagem de homem público, dividindo-se entre futebol e política. É lembrado por sua forte ligação com a cidade natal de Dongelberg, que lhe rendeu o apelido de “O Touro de Dongelberg”.

Times em que Marc Wilmots jogou