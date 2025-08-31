Por onde anda Paulo Wanchope, ex-atacante da Costa Rica?

É o segundo maior artilheiro da seleção da Costa Rica, com 45 gols em 73 partidas.

Iniciou a carreira no Herediano e destacou-se no Derby County, onde marcou um gol memorável em sua estreia.

Paulo César Wanchope Watson nasceu em 31 de julho de 1976, em Heredia, na Costa Rica. Filho do ex-jogador Vicente Wanchope, cresceu em uma família ligada ao futebol. Começou a carreira profissional no Herediano, em 1993, onde rapidamente chamou atenção pelo porte físico (1,89 m), velocidade e capacidade de decisão. O Lance! te conta por onde anda Paulo Wanchope.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mesmo jovem, marcou gols importantes e ganhou notoriedade local. O talento logo abriu as portas do futebol europeu.

Derby County: estreia com gol histórico de Wanchope

Em 1997, Wanchope foi contratado pelo Derby County, da Inglaterra, junto com o compatriota Mauricio Solís. Logo em sua estreia, em Old Trafford contra o Manchester United, marcou um dos gols mais memoráveis da história do clube: driblou quatro adversários, incluindo a defesa de Sir Alex Ferguson, e venceu Peter Schmeichel na vitória por 3 a 2.

O lance foi eleito décadas depois como o gol mais bonito da história do Derby County. Em duas temporadas, Wanchope fez 28 gols em 83 jogos, tornando-se ídolo da torcida.

continua após a publicidade

West Ham e parceria com Paolo Di Canio

Em 1999, foi vendido ao West Ham United por £3,5 milhões. Jogou apenas uma temporada em Londres, mas deixou boa impressão. Ao lado do italiano Paolo Di Canio, formou uma dupla de ataque muito criativa, somando 31 gols na Premier League.

Apesar disso, acabou transferido novamente no ano seguinte, para um clube em ascensão.

Manchester City: altos e baixos

Contratado em 2000 pelo Manchester City, Wanchope viveu momentos marcantes. Logo de início, marcou um hat-trick contra o Sunderland e terminou a temporada com nove gols, embora o time tenha sido rebaixado.

continua após a publicidade

Na sequência, sofreu com graves lesões no joelho, que o tiraram de quase toda a temporada 2002–03. Ainda assim, conseguiu voltar em 2003–04 e marcou gols decisivos que ajudaram o City a se manter na Premier League. Ao todo, balançou as redes 27 vezes em 64 partidas pelos “Citizens”.

Passagem por Málaga e novos rumos de Wanchope

Em 2004, foi negociado com o Málaga, da Espanha. Apesar da fase irregular da equipe, deixou boas lembranças, com seis gols e alguns momentos de brilho. Um deles foi eleito pela ESPN como o gol mais bonito da temporada 2004–05 da La Liga.

Depois, viveu experiências curtas mas intensas: passou pelo Al-Gharafa (Catar), voltou ao Herediano (Costa Rica), atuou no Rosario Central (Argentina), defendeu o FC Tokyo (Japão) e encerrou a carreira no Chicago Fire (EUA), em 2007.

A trajetória com a seleção da Costa Rica

Se nos clubes já era respeitado, foi com a seleção da Costa Rica que Wanchope se consolidou como lenda. Estreou em 1996 e jogou até 2008, acumulando 73 partidas e 45 gols, números que o colocam como o segundo maior artilheiro da história do país.

Participou das Copas do Mundo de 2002 e 2006, sendo o maior artilheiro da Costa Rica em Mundiais ao lado de Rónald Gómez. Em 2002, marcou contra o Brasil; em 2006, balançou as redes duas vezes contra a Alemanha na abertura do torneio.

Também foi protagonista em eliminatórias e Copas Ouro da Concacaf, sempre como referência ofensiva da seleção.

Por onde anda Paulo Wanchope

Depois de se aposentar, Wanchope (@pwanchope) iniciou sua carreira de técnico no Herediano em 2008. Passou ainda por Uruguay Coronado e foi auxiliar da seleção da Costa Rica entre 2010 e 2014, inclusive na histórica campanha da Copa do Mundo no Brasil, quando os “Ticos” chegaram às quartas de final.

Assumiu a seleção como técnico principal em 2014 e conquistou a Copa Centroamericana. No entanto, deixou o cargo em 2015 após um incidente fora de campo.

Nos anos seguintes, dirigiu clubes locais como Cartaginés, Pérez Zeledón e voltou ao Herediano. Em 2024, retornou à seleção como auxiliar, mas no ano seguinte assumiu o Deportivo Saprissa, maior clube do país, onde é o atual treinador.

Paulo Wanchope é casado com Brenda Carballo, com quem tem dois filhos. É irmão de Javier e Carlos Wanchope, que também defenderam a seleção costarriquenha. De ascendência jamaicana, tornou-se um dos maiores ídolos do esporte em seu país, admirado por sua humildade e por abrir caminho para gerações futuras de atacantes costarriquenhos no futebol internacional.

Times em que Paulo Wanchope jogou