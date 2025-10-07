menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLancepédia

Por onde anda Rodrigo Possebon, ex-volante de Santos e Manchester United?

Revelado pelo Inter, Possebon foi aposta do Manchester United.

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 07/10/2025
07:42
Rodrigo Possebon vestiu a camisa do Manchester United antes de retornar ao futebol brasileiro. (Ricardo Saibun/Santos FC)
imagem cameraRodrigo Possebon vestiu a camisa do Manchester United antes de retornar ao futebol brasileiro. (Ricardo Saibun/Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Rodrigo Possebon, volante nascido em 1989, foi revelado pelo Internacional e contratado pelo Manchester United em 2008.
Atuou pela Seleção Italiana Sub-20 e teve uma carreira marcada por lesões e falta de oportunidades.
Foi campeão da Copa Libertadores de 2011 com o Santos, mas não se firmou como titular.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Poucos jogadores brasileiros tiveram uma trajetória tão curiosa quanto a de Rodrigo Pereira Possebon, volante nascido em Sapucaia do Sul (RS) em 1989. Revelado pelo Internacional, o meio-campista chamou a atenção cedo e, em 2008, foi contratado por um dos maiores clubes do mundo: o Manchester United. O Lance! te conta por onde anda Rodrigo Possebon.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ambidestro e de boa estatura, Possebon foi visto como um jogador moderno para a posição, tanto que chegou a atuar pela Seleção Italiana Sub-20, já que possui dupla nacionalidade. Sua carreira, porém, não teve a projeção esperada. Apesar de títulos de peso e momentos importantes, não conseguiu se firmar nos grandes clubes pelos quais passou.

Manchester United: a aposta de Alex Ferguson

Em janeiro de 2008, o Manchester United investiu cerca de 3,5 milhões de euros em Possebon. Ele estreou em agosto daquele ano, substituindo Ryan Giggs contra o Newcastle. Pouco depois, foi titular em jogo da Copa da Liga contra o Middlesbrough, mas sofreu uma grave lesão após entrada dura, o que atrasou sua evolução.

continua após a publicidade

Apesar disso, integrou o elenco campeão da Copa da Liga Inglesa (2009) e da Premier League 2008/09, ainda que com poucas oportunidades em campo. Chegou a ser emprestado ao Braga, mas não conseguiu sequência.

Retorno ao Brasil e o título da Libertadores com o Santos

Em 2010, o volante foi contratado pelo Santos, em uma aposta para retomar sua carreira. Estreou no Brasileirão e, em 2011, viveu um dos momentos mais marcantes de sua trajetória: foi campeão da Copa Libertadores da América, participando da campanha histórica liderada por Neymar, Ganso e Elano.

continua após a publicidade

Apesar do título, Possebon não se firmou como titular. Foi pouco aproveitado e acabou deixando o clube em 2012.

Passagens por clubes menores e reta final

Após o Santos, acumulou experiências rápidas: Vicenza (Itália), Criciúma, Mirassol, Juventude, Náutico, URT, Passo Fundo e até o Ho Chi Minh City, do Vietnã, onde encerrou a carreira em 2018.

Foram anos de muita movimentação, mas sem conseguir repetir a projeção que se esperava no início da trajetória.

Por onde anda Rodrigo Possebon

Depois de pendurar as chuteiras, Possebon (@possebonrodrigo) passou a trabalhar na gestão esportiva. Atuou como gerente de futebol da Ferroviária em duas passagens, e em 2023 assumiu como diretor de futebol de base do Barra FC, de Santa Catarina. Em 2025, ocupa o cargo de diretor de futebol de base do Athletico Paranaense, função que marca sua transição definitiva para os bastidores do futebol.

Clubes em que Rodrigo Possebon atuou

  1. Internacional (base, 2003–2007)
  2. Manchester United (2008–2010)
  3. Braga-POR (2009–2010, empréstimo)
  4. Santos (2010–2011)
  5. Vicenza-ITA (2012)
  6. Criciúma (2012)
  7. Mirassol (2013)
  8. Juventude (2013)
  9. Náutico (2014)
  10. Al Riffa-BHR (2015–2016)
  11. URT (2016)
  12. Passo Fundo (2017)
  13. Ho Chi Minh City-VIE (2018)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias