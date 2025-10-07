Por onde anda Rodrigo Possebon, ex-volante de Santos e Manchester United?
Revelado pelo Inter, Possebon foi aposta do Manchester United.
Poucos jogadores brasileiros tiveram uma trajetória tão curiosa quanto a de Rodrigo Pereira Possebon, volante nascido em Sapucaia do Sul (RS) em 1989. Revelado pelo Internacional, o meio-campista chamou a atenção cedo e, em 2008, foi contratado por um dos maiores clubes do mundo: o Manchester United. O Lance! te conta por onde anda Rodrigo Possebon.
Ambidestro e de boa estatura, Possebon foi visto como um jogador moderno para a posição, tanto que chegou a atuar pela Seleção Italiana Sub-20, já que possui dupla nacionalidade. Sua carreira, porém, não teve a projeção esperada. Apesar de títulos de peso e momentos importantes, não conseguiu se firmar nos grandes clubes pelos quais passou.
Manchester United: a aposta de Alex Ferguson
Em janeiro de 2008, o Manchester United investiu cerca de 3,5 milhões de euros em Possebon. Ele estreou em agosto daquele ano, substituindo Ryan Giggs contra o Newcastle. Pouco depois, foi titular em jogo da Copa da Liga contra o Middlesbrough, mas sofreu uma grave lesão após entrada dura, o que atrasou sua evolução.
Apesar disso, integrou o elenco campeão da Copa da Liga Inglesa (2009) e da Premier League 2008/09, ainda que com poucas oportunidades em campo. Chegou a ser emprestado ao Braga, mas não conseguiu sequência.
Retorno ao Brasil e o título da Libertadores com o Santos
Em 2010, o volante foi contratado pelo Santos, em uma aposta para retomar sua carreira. Estreou no Brasileirão e, em 2011, viveu um dos momentos mais marcantes de sua trajetória: foi campeão da Copa Libertadores da América, participando da campanha histórica liderada por Neymar, Ganso e Elano.
Apesar do título, Possebon não se firmou como titular. Foi pouco aproveitado e acabou deixando o clube em 2012.
Passagens por clubes menores e reta final
Após o Santos, acumulou experiências rápidas: Vicenza (Itália), Criciúma, Mirassol, Juventude, Náutico, URT, Passo Fundo e até o Ho Chi Minh City, do Vietnã, onde encerrou a carreira em 2018.
Foram anos de muita movimentação, mas sem conseguir repetir a projeção que se esperava no início da trajetória.
Por onde anda Rodrigo Possebon
Depois de pendurar as chuteiras, Possebon (@possebonrodrigo) passou a trabalhar na gestão esportiva. Atuou como gerente de futebol da Ferroviária em duas passagens, e em 2023 assumiu como diretor de futebol de base do Barra FC, de Santa Catarina. Em 2025, ocupa o cargo de diretor de futebol de base do Athletico Paranaense, função que marca sua transição definitiva para os bastidores do futebol.
Clubes em que Rodrigo Possebon atuou
- Internacional (base, 2003–2007)
- Manchester United (2008–2010)
- Braga-POR (2009–2010, empréstimo)
- Santos (2010–2011)
- Vicenza-ITA (2012)
- Criciúma (2012)
- Mirassol (2013)
- Juventude (2013)
- Náutico (2014)
- Al Riffa-BHR (2015–2016)
- URT (2016)
- Passo Fundo (2017)
- Ho Chi Minh City-VIE (2018)
