Foi campeão da Copa Libertadores de 2011 com o Santos, mas não se firmou como titular.

Atuou pela Seleção Italiana Sub-20 e teve uma carreira marcada por lesões e falta de oportunidades.

Rodrigo Possebon, volante nascido em 1989, foi revelado pelo Internacional e contratado pelo Manchester United em 2008.

Poucos jogadores brasileiros tiveram uma trajetória tão curiosa quanto a de Rodrigo Pereira Possebon, volante nascido em Sapucaia do Sul (RS) em 1989. Revelado pelo Internacional, o meio-campista chamou a atenção cedo e, em 2008, foi contratado por um dos maiores clubes do mundo: o Manchester United. O Lance! te conta por onde anda Rodrigo Possebon.

Ambidestro e de boa estatura, Possebon foi visto como um jogador moderno para a posição, tanto que chegou a atuar pela Seleção Italiana Sub-20, já que possui dupla nacionalidade. Sua carreira, porém, não teve a projeção esperada. Apesar de títulos de peso e momentos importantes, não conseguiu se firmar nos grandes clubes pelos quais passou.

Manchester United: a aposta de Alex Ferguson

Em janeiro de 2008, o Manchester United investiu cerca de 3,5 milhões de euros em Possebon. Ele estreou em agosto daquele ano, substituindo Ryan Giggs contra o Newcastle. Pouco depois, foi titular em jogo da Copa da Liga contra o Middlesbrough, mas sofreu uma grave lesão após entrada dura, o que atrasou sua evolução.

Apesar disso, integrou o elenco campeão da Copa da Liga Inglesa (2009) e da Premier League 2008/09, ainda que com poucas oportunidades em campo. Chegou a ser emprestado ao Braga, mas não conseguiu sequência.

Retorno ao Brasil e o título da Libertadores com o Santos

Em 2010, o volante foi contratado pelo Santos, em uma aposta para retomar sua carreira. Estreou no Brasileirão e, em 2011, viveu um dos momentos mais marcantes de sua trajetória: foi campeão da Copa Libertadores da América, participando da campanha histórica liderada por Neymar, Ganso e Elano.

Apesar do título, Possebon não se firmou como titular. Foi pouco aproveitado e acabou deixando o clube em 2012.

Passagens por clubes menores e reta final

Após o Santos, acumulou experiências rápidas: Vicenza (Itália), Criciúma, Mirassol, Juventude, Náutico, URT, Passo Fundo e até o Ho Chi Minh City, do Vietnã, onde encerrou a carreira em 2018.

Foram anos de muita movimentação, mas sem conseguir repetir a projeção que se esperava no início da trajetória.

Por onde anda Rodrigo Possebon

Depois de pendurar as chuteiras, Possebon (@possebonrodrigo) passou a trabalhar na gestão esportiva. Atuou como gerente de futebol da Ferroviária em duas passagens, e em 2023 assumiu como diretor de futebol de base do Barra FC, de Santa Catarina. Em 2025, ocupa o cargo de diretor de futebol de base do Athletico Paranaense, função que marca sua transição definitiva para os bastidores do futebol.

Clubes em que Rodrigo Possebon atuou