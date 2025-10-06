Por onde anda Donizete Oliveira, ex-volante do Cruzeiro?

Além do Cruzeiro, jogou em clubes como Grêmio, São Paulo, Vasco e em times japoneses.

Poucos torcedores mais jovens lembram, mas o volante Donizete Francisco de Oliveira, conhecido apenas como Donizete Oliveira, foi um meio-campista de muita regularidade entre os anos 1990 e início dos 2000. Revelado no Fluminense, rodou por grandes clubes brasileiros e teve como ponto alto da carreira a passagem pelo Cruzeiro, onde conquistou títulos de peso e se consolidou como um jogador confiável. O Lance! te conta por onde anda Donizete Oliveira.

Nascido em Bauru (SP), em 1968, Donizete teve trajetória consistente, ainda que sem tanto brilho midiático, atuando em times de expressão como Grêmio, São Paulo e Vasco da Gama, além do futebol japonês.

A carreira no Brasil e no exterior

O início foi no Fluminense, onde estreou como profissional em 1987 e defendeu o clube até 1989. Logo depois, passou pelo Grêmio (1990–1991), onde chamou atenção pela versatilidade.

Entre 1992 e 1994, jogou no Bragantino, um dos clubes emergentes da época, antes de chegar ao São Paulo em 1995, integrando o elenco campeão da Copa dos Campeões Mundiais e da Copa Master da Conmebol.

Mas o auge viria no Cruzeiro: de 1996 a 1997, Donizete viveu sua melhor fase, conquistando o Campeonato Mineiro de 1997, a Copa Libertadores de 1997 e, anos depois, já em sua segunda passagem (1999–2000), a Copa do Brasil de 2000.

Na reta final da carreira, ainda vestiu a camisa do Vitória (1998), do japonês Urawa Reds (2001) e do Vasco da Gama (2001).

Seleção Brasileira

Donizete também teve a oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira entre 1990 e 2000. Foram 6 convocações, sem marcar gols, mas sempre lembrado como opção de confiança para o meio-campo em amistosos e convocações pontuais.

Por onde anda Donizete Oliveira

Depois de encerrar a carreira em 2001, Donizete optou por levar uma vida mais discreta, longe dos holofotes do futebol. Atualmente, mantém-se fora do noticiário esportivo e não exerce funções públicas em clubes ou na mídia, como muitos de seus ex-companheiros de geração.

Ainda assim, é sempre lembrado com carinho pela torcida do Cruzeiro, especialmente pela contribuição na histórica campanha da Libertadores de 1997, que marcou uma era no futebol mineiro.

Clubes em que Donizete Oliveira atuou