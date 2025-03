Por onde anda Puyol, ex-jogador do Barcelona?

Carles Puyol é um dos maiores defensores da história do futebol, sendo símbolo de raça, liderança e comprometimento. Ídolo incontestável do Barcelona, clube no qual atuou durante toda a sua carreira profissional, Puyol conquistou inúmeros títulos, incluindo seis La Ligas e três Ligas dos Campeões da UEFA. Além de sua trajetória brilhante no clube catalão, também foi peça fundamental da seleção espanhola na conquista da Eurocopa de 2008 e da Copa do Mundo de 2010, sendo o autor do gol que levou a Espanha à sua primeira final mundial. O Lance! te conta por onde anda Puyol.

Dono de um estilo de jogo aguerrido e de um caráter exemplar dentro e fora de campo, Puyol se tornou uma referência não apenas por sua qualidade defensiva, mas também por seu espírito esportivo e profissionalismo. Após pendurar as chuteiras em 2014, ele seguiu atuando nos bastidores do futebol, exercendo funções de gestão e representação esportiva. Sua influência transcende o gramado, sendo considerado um dos grandes líderes do esporte.

Mesmo afastado dos holofotes das competições, Puyol continua envolvido com iniciativas ligadas ao futebol, promovendo eventos e participando de projetos sociais e esportivos. Seu nome segue como sinônimo de dedicação e paixão pelo esporte, mantendo-se ativo no mundo do futebol de diferentes formas.

Clubes que Puyol jogou

Carles Puyol teve uma carreira marcada pela lealdade ao Barcelona. Formado nas categorias de base do clube, estreou no time principal em 1999 e rapidamente se tornou uma peça-chave na defesa. Durante 15 anos vestindo a camisa blaugrana, foi capitão e um dos pilares da equipe em um dos períodos mais vitoriosos da história do clube.

Lista de clubes:

Barcelona C (1996)

Barcelona B (1997–1999)

Barcelona (1999–2014)

Sua trajetória profissional se destacou pelo compromisso e pela entrega em campo, qualidades que fizeram dele um dos jogadores mais respeitados de sua geração. Ao longo de sua carreira, participou de 593 partidas pelo Barcelona e conquistou 21 títulos, incluindo múltiplos campeonatos nacionais e internacionais.

continua após a publicidade

Legado no futebol

O legado de Carles Puyol vai muito além dos títulos e estatísticas. Sua postura dentro e fora de campo o tornou um exemplo de profissionalismo e espírito esportivo. Como capitão do Barcelona, Puyol foi um líder que inspirava seus companheiros com atitudes exemplares e dedicação absoluta ao time.

Na seleção espanhola, foi um dos jogadores mais importantes na campanha vitoriosa da Copa do Mundo de 2010. Seu gol de cabeça na semifinal contra a Alemanha foi um dos momentos mais icônicos do torneio, garantindo a classificação para a final, onde a Espanha conquistaria o título mundial pela primeira vez.

Além disso, Puyol ficou marcado por sua postura ética e respeito aos adversários. Em um dos momentos mais lembrados de sua carreira, na final da Liga dos Campeões de 2011, abriu mão de levantar a taça para que Eric Abidal, que voltava de um tratamento contra o câncer, tivesse a honra de erguer o troféu. Esse gesto simbolizou sua liderança e caráter.

Por onde anda Carles Puyol?

Após sua aposentadoria em 2014, Puyol assumiu o cargo de assistente da diretoria esportiva do Barcelona, mas deixou a posição poucos meses depois. Desde então, tem se dedicado a diferentes projetos ligados ao futebol, incluindo eventos beneficentes, palestras motivacionais e programas de formação de jovens jogadores.

Além disso, Puyol tem atuado como embaixador do Barcelona e da FIFA em eventos internacionais, promovendo o esporte e seus valores. Seu nome é frequentemente ligado a convites para retornar ao clube catalão em funções diretivas, mas ele tem mantido uma postura discreta, priorizando sua vida pessoal e projetos independentes.

Atualmente, Puyol segue sendo uma figura influente no futebol mundial, participando de campanhas esportivas e sociais. Embora longe das quatro linhas, sua presença e legado continuam vivos no esporte, sendo constantemente lembrado como um dos maiores defensores da história do futebol.