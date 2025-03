Por onde anda Thierry Henry, ex-jogador da França?

Thierry Henry é amplamente reconhecido como um dos maiores atacantes da história do futebol. Nascido em Les Ulis, França, em 1977, começou sua carreira nas categorias de base do Monaco, onde chamou a atenção pelo talento e velocidade. Desde jovem, demonstrava uma capacidade excepcional de driblar e finalizar, qualidades que o levaram rapidamente ao time profissional. Seu desempenho no clube francês não passou despercebido e logo atraiu interesse de grandes equipes europeias. O Lance! te conta por onde anda Thierry Henry.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após uma breve passagem pela Juventus, Henry encontrou seu verdadeiro lar no Arsenal, onde se tornou uma lenda. Sob o comando de Arsène Wenger, ele evoluiu de um jovem promissor para um dos atacantes mais letais do futebol mundial. Com velocidade, técnica apurada e precisão nas finalizações, Henry se tornou o maior artilheiro da história do clube inglês, conquistando dois títulos da Premier League e sendo peça-chave na histórica campanha dos "Invencíveis" em 2003-04. Além de seu sucesso nos clubes, foi fundamental na seleção francesa, vencendo a Copa do Mundo de 1998 e a Eurocopa de 2000.

Após pendurar as chuteiras, Henry seguiu carreira como comentarista esportivo e treinador, assumindo cargos na Bélgica, Monaco e MLS. Atualmente, segue ligado ao futebol, comandando a seleção sub-21 da França e a equipe olímpica do país.

continua após a publicidade

Legado no futebol

O legado de Thierry Henry é imenso. No Arsenal, tornou-se ídolo e maior artilheiro da história do clube, com 228 gols marcados. Seu estilo de jogo combinava velocidade, técnica e finalização precisa, o que o tornou um dos atacantes mais temidos do futebol mundial. Pela seleção francesa, além dos títulos coletivos, foi eleito cinco vezes o melhor jogador da França e figurou na seleção ideal de diversos torneios internacionais.

Henry também foi um dos primeiros jogadores a fazer a transição para a Major League Soccer (MLS) no auge de sua carreira, ajudando a popularizar a liga norte-americana. Seu impacto no futebol inglês foi tão grande que, em 2011, teve uma estátua inaugurada no Emirates Stadium, eternizando sua importância para o Arsenal.

continua após a publicidade

Por onde anda Thierry Henry?

Após se aposentar em 2014, Henry passou a atuar como comentarista esportivo e iniciou sua carreira como treinador. Trabalhou como assistente técnico na seleção belga e depois assumiu o comando do Monaco e do Montreal Impact, na MLS. Em 2023, foi nomeado treinador da seleção sub-21 da França e, em 2024, comandou a equipe olímpica do país nos Jogos de Paris.

Paralelamente, Henry também se dedica a projetos sociais e atua como embaixador do futebol em diversas iniciativas. Seu conhecimento tático e experiência como jogador continuam a influenciar novas gerações de atletas.

Clubes que Henry jogou

Henry iniciou sua trajetória profissional no Monaco, onde se destacou antes de uma curta passagem pela Juventus. Em 1999, transferiu-se para o Arsenal, onde viveu seu auge e se consolidou como um dos maiores jogadores da Premier League. No clube inglês, conquistou dois títulos da liga e liderou a equipe na histórica campanha dos "Invencíveis" em 2003-04. Posteriormente, jogou pelo Barcelona, onde fez parte do time que venceu a tríplice coroa na temporada 2008-09. Encerrando sua carreira, atuou pelo New York Red Bulls, na MLS, com um breve retorno por empréstimo ao Arsenal em 2012.

Lista de clubes: