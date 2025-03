Por onde anda Youri Djorkaeff, ex-jogador da França?

Youri Djorkaeff foi um dos grandes nomes do futebol francês nos anos 1990 e início dos anos 2000. Com passagens marcantes por clubes da França, Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, ele se destacou por sua técnica refinada, visão de jogo e capacidade de finalização. Sua trajetória na seleção francesa inclui a conquista da Copa do Mundo de 1998 e da Eurocopa de 2000, além da Copa das Confederações de 2001. Após pendurar as chuteiras, Djorkaeff dedicou-se a causas sociais e atualmente ocupa um cargo de destaque na FIFA. Por onde anda Youri Djorkaeff, o Lance! te conta.

A carreira

A carreira profissional de Djorkaeff começou no Grenoble, clube de sua cidade natal, onde rapidamente chamou atenção pelo seu talento. Passou pelo Strasbourg antes de chegar ao Monaco, onde viveu grande fase entre 1990 e 1995, tornando-se um dos principais meias ofensivos da França. Em seguida, teve uma breve passagem pelo Paris Saint-Germain, conquistando a Recopa Europeia em 1996.

No mesmo ano, Djorkaeff transferiu-se para a Inter de Milão, onde viveu momentos de brilho ao lado de craques como Ronaldo Fenômeno. Ele ajudou a equipe a conquistar a Copa da UEFA de 1997-98, destacando-se pelo seu talento e gols decisivos. Posteriormente, defendeu o Kaiserslautern na Alemanha antes de se transferir para o Bolton Wanderers, na Inglaterra, onde se tornou um ídolo local.

Nos últimos anos de sua carreira, teve uma breve passagem pelo Blackburn Rovers antes de encerrar sua jornada nos gramados com o New York Red Bulls, da MLS, em 2006.

Legado no futebol

Youri Djorkaeff sempre foi reconhecido por sua elegância em campo e habilidade técnica diferenciada. Conhecido como "The Snake" por sua capacidade de driblar e enganar marcadores, ele brilhou como meia e segundo atacante, sendo um jogador versátil que podia atuar também pelos lados do campo.

Pela seleção francesa, foi um dos pilares da geração vitoriosa que conquistou o mundo em 1998. Na final da Copa, foi dele a assistência para o segundo gol de Zinedine Zidane, na histórica vitória por 3 a 0 sobre o Brasil. Dois anos depois, ajudou a França a levantar a taça da Eurocopa, consolidando seu nome como um dos maiores jogadores de sua geração.

Por onde anda Youri Djorkaeff?

Desde que se aposentou do futebol, Djorkaeff tem se dedicado a projetos sociais e à gestão esportiva. Em 2014, criou a Youri Djorkaeff Foundation, uma organização sem fins lucrativos voltada para o desenvolvimento de programas de futebol para jovens em Nova York, cidade onde vive atualmente.

Em 2019, foi nomeado CEO da FIFA Foundation, uma entidade ligada à FIFA que promove iniciativas sociais e educativas por meio do futebol ao redor do mundo. Em sua nova função, Djorkaeff tem utilizado sua experiência para apoiar projetos voltados à inclusão social e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio do esporte.

Seu legado no futebol continua vivo tanto na França quanto nos clubes pelos quais passou, sendo sempre lembrado como um jogador de classe e um exemplo de profissionalismo. Mesmo fora dos gramados, Djorkaeff segue contribuindo para o crescimento do futebol em escala global.

