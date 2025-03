Por onde anda Javier Castrilli, ex-árbitro argentino?

Javier Castrilli é um dos árbitros mais icônicos da história do futebol sul-americano. Conhecido pelo apelido de "El Sheriff", sua fama foi moldada por uma rigidez incomum na aplicação das regras, sem tolerância para reclamações e simulações. Atuando entre as décadas de 1980 e 1990, Castrilli ganhou destaque em partidas importantes da Argentina e do continente, tornando-se um dos árbitros mais respeitados e temidos pelos jogadores. Seu estilo rigoroso o levou a comandar partidas de peso, como na Copa do Mundo de 1998 e em torneios continentais. O Lance! te conta por onde anda Javier Castrilli.

Apesar de seu reconhecimento, Castrilli também foi protagonista de polêmicas, especialmente em confrontos que envolviam equipes argentinas tradicionais, como River Plate e Boca Juniors. No Brasil, seu nome ficou marcado pela controversa arbitragem na semifinal do Campeonato Paulista de 1998 entre Corinthians e Portuguesa, onde um pênalti mal marcado decidiu o destino da partida. Após deixar os gramados, Castrilli seguiu carreira na política e na gestão esportiva, mantendo-se ativo nos debates sobre arbitragem e segurança em estádios.

Carreira como árbitro

Castrilli iniciou sua trajetória como árbitro no início da década de 1980, ganhando notoriedade pela rigidez com que aplicava o regulamento. Durante sua carreira, apitou partidas de alto nível no futebol argentino e sul-americano, sendo considerado um dos principais nomes da arbitragem nos anos 1990. Seu reconhecimento internacional o levou à árbitro FIFA, atuando em competições como a Copa do Mundo de 1998, a Copa América de 1995 e a Copa das Confederações de 1997.

Seu estilo de arbitragem o tornou temido por jogadores e técnicos, pois não tolerava reclamações e aplicava advertências de maneira rígida. Em um dos episódios mais marcantes de sua carreira, expulsou Diego Maradona em uma partida entre Boca Juniors e Vélez Sarsfield em 1995, após intensas reclamações do astro argentino. Outro momento notável ocorreu em 1992, quando expulsou quatro jogadores do River Plate e ainda mostrou cartão vermelho ao técnico Daniel Passarella.

Polêmicas e legado

Apesar de ser respeitado por sua conduta disciplinar, Castrilli também acumulou diversas críticas ao longo de sua carreira. No Brasil, seu nome ficou marcado na memória dos torcedores da Portuguesa pela semifinal do Campeonato Paulista de 1998 contra o Corinthians. Na ocasião, ele marcou um pênalti inexistente a favor do Corinthians, que resultou na eliminação da Lusa. O lance gerou protestos e até hoje é lembrado como um dos erros de arbitragem mais polêmicos do futebol brasileiro.

Mesmo após encerrar sua carreira como árbitro em 1998, sua presença seguiu forte no meio esportivo. Seu nome é frequentemente citado quando se discute o papel da arbitragem no futebol moderno, com muitos defendendo sua postura disciplinar como um modelo a ser seguido.

Por onde anda Javier Castrilli?

Após deixar os gramados, Castrilli seguiu carreira na gestão esportiva e na política. Foi subsecretário de Segurança em Eventos de Futebol na Argentina, cargo que ocupou até 2008, quando renunciou por discordâncias com a administração. Posteriormente, assumiu o cargo de Diretor de Esportes na cidade de Pinamar, mas deixou a função em 2009.

Em 2010, sofreu um ataque cardíaco enquanto dirigia, mas conseguiu se recuperar. Desde então, tem se mantido afastado de cargos políticos, mas continua envolvido com o futebol, comentando arbitragem e segurança nos estádios. Atualmente, é um dos principais analistas de arbitragem da Argentina, participando frequentemente de programas esportivos e debatendo as mudanças nas regras do futebol.