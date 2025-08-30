Por onde anda Emile Heskey, ex-atacante da Inglaterra?

Após a carreira, tornou-se chefe de desenvolvimento do futebol feminino do Leicester City.

Jogou pela seleção da Inglaterra em 62 partidas, participando de duas Copas do Mundo.

Em 2000, transferiu-se para o Liverpool, onde fez parte de um triplete histórico na temporada 2000–01.

Iniciou profissionalmente no Leicester City e conquistou dois títulos da Copa da Liga Inglesa.

Emile William Ivanhoe Heskey nasceu em 11 de janeiro de 1978, em Leicester, Inglaterra, em uma família de origem antilhana. Desde cedo se destacou no futebol, jogando em equipes locais até ingressar na academia do Leicester City aos nove anos. O Lance! te conta por onde anda Emile Heskey.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A estreia como profissional aconteceu em 1995, diante do Queens Park Rangers. Ainda muito jovem, ajudou os “Foxes” a conquistarem o acesso à Premier League na temporada 1995–96. Seu estilo de jogo chamava atenção: forte fisicamente, incansável e com bom jogo aéreo.

Com o Leicester, venceu duas vezes a Copa da Liga Inglesa (1997 e 2000) e se firmou como uma das grandes promessas do futebol inglês. O desempenho fez com que fosse convocado para as seleções de base e, mais tarde, para a equipe principal da Inglaterra.

continua após a publicidade

Liverpool e o auge da carreira

Em março de 2000, Heskey foi contratado pelo Liverpool por £11 milhões, valor recorde para o clube na época. Muitos duvidaram do investimento, mas ele rapidamente mostrou utilidade no esquema do técnico Gérard Houllier.

Seu melhor momento veio na temporada 2000–01, quando marcou 22 gols e foi peça fundamental na conquista de um triplete histórico: Copa da Inglaterra, Copa da Liga e Copa da UEFA. Nesse período, formou uma das parcerias ofensivas mais marcantes da Inglaterra ao lado de Michael Owen.

continua após a publicidade

Apesar de nunca ter sido artilheiro nato, Heskey era conhecido pela sua capacidade de segurar a bola, abrir espaços e criar jogadas para os companheiros, algo que o tornou respeitado por colegas e técnicos.

Birmingham, Wigan e Aston Villa

Em 2004, foi vendido ao Birmingham City, onde se tornou referência ofensiva, apesar de sofrer com irregularidade do time. Em sua primeira temporada, foi eleito Jogador do Ano do clube.

Dois anos depois, transferiu-se para o Wigan Athletic, onde se destacou pela dedicação e liderança. Ali, marcou seu 100º gol na Premier League, feito que poucos jogadores ingleses haviam alcançado até então.

Em 2009, foi contratado pelo Aston Villa, onde permaneceu até 2012. Apesar de não repetir os mesmos números expressivos, manteve relevância como atacante experiente e parceiro tático para outros jogadores.

Experiência internacional: Austrália e retorno à Inglaterra

Após deixar o Aston Villa, Heskey surpreendeu ao assinar com o Newcastle Jets, da Austrália, em 2012. Atuando como estrela da equipe na A-League, marcou 10 gols em 42 jogos e ajudou a popularizar o campeonato com sua presença midiática.

Em 2014, retornou à Inglaterra para jogar pelo Bolton Wanderers, onde encerrou sua carreira profissional em 2016, aos 38 anos.

Seleção inglesa

Heskey vestiu a camisa da Inglaterra em 62 partidas oficiais, marcando 7 gols entre 1999 e 2010. Participou de duas Copas do Mundo (2002 e 2010) e da Euro 2004.

Seu gol mais marcante pela seleção ocorreu nas Eliminatórias para a Copa de 2002, na famosa vitória por 5 a 1 sobre a Alemanha em Munique. No Mundial, também marcou contra a Dinamarca nas oitavas de final, ajudando a levar a Inglaterra até as quartas.

Apesar das críticas pela baixa média de gols, foi valorizado por técnicos como Sven-Göran Eriksson e Fabio Capello pela sua função tática: um atacante que potencializava o rendimento de seus companheiros.

Por onde anda Emile Heskey

Após se aposentar, Heskey (@theemilyheskey) buscou se qualificar como dirigente e treinador. Em 2020, ingressou em um curso da UEFA de gestão no futebol, assumindo papel de apoio no Leicester City Women.

Em 2021, foi nomeado chefe de desenvolvimento do futebol feminino do Leicester City, cargo que ocupa até hoje. Chegou a comandar o time de forma interina após a saída do treinador Jonathan Morgan e também atua no desenvolvimento das categorias de base.

Além disso, em 2023, passou a integrar programas de formação de treinadores na FA (Federação Inglesa), ajudando nas seleções de base.

Heskey é casado com Chantelle Tagoe desde 2014, com quem tem três filhos. Ao todo, é pai de seis. Seus filhos Jaden e Reigan seguiram o caminho do futebol e atuam nas categorias de base do Manchester City.

Em paralelo, também esteve envolvido em ações sociais, como campanhas contra o racismo e projetos humanitários ligados ao esporte.

Times em que Emile Heskey jogou