Por onde anda Emmanuel Olisadebe, ex-atacante da Polônia?

Foi o primeiro jogador negro da seleção polonesa e marcou na Copa do Mundo de 2002.

Destacou-se no Jasper United antes de se transferir para o Polonia Warsaw em 1997.

Nascido em 22 de dezembro de 1978, em Warri, na Nigéria, Emmanuel Olisadebe começou no futebol de base do Jasper United, clube local onde jogou entre 1992 e 1995. Já como profissional, se destacou rapidamente, chamando atenção por sua velocidade, força física e capacidade de finalização. Foram 20 gols em 40 partidas, números que despertaram interesse internacional. O Lance! te conta por onde anda Emmanuel Olisadebe.

Polônia: naturalização e glórias no Polonia Warsaw

Em 1997, transferiu-se para o Polonia Warsaw, onde se tornaria um nome histórico. Após algumas temporadas de adaptação, viveu seu auge no final da década de 1990. Na temporada 1999–2000, marcou 12 gols e foi peça-chave na conquista do título polonês — o primeiro da equipe em 50 anos. Naquele ano, também ajudou o clube a levantar a Copa da Liga e a Supercopa da Polônia, consolidando-se como ídolo.

Graças ao desempenho, e após cumprir requisitos de residência, foi naturalizado polonês em 2000. Tornou-se, assim, o primeiro jogador negro a vestir a camisa da seleção da Polônia, quebrando barreiras e trazendo diversidade a um time até então homogêneo.

Panathinaikos: títulos e artilharia na Grécia

Em 2001, Olisadebe foi contratado pelo Panathinaikos, da Grécia. Em quatro temporadas, viveu bons momentos: marcou 24 gols em 74 partidas e foi decisivo no título grego de 2004, quando anotou gols cruciais na reta final da competição. Naquele mesmo ano, ajudou o clube a conquistar a Copa da Grécia, garantindo a “dobradinha” nacional.

Infelizmente, as lesões começaram a pesar, especialmente uma cirurgia no joelho que limitou sua sequência. Ainda assim, deixou marca como atacante explosivo e carismático no futebol grego.

Breve passagem pela Inglaterra e novos destinos

Em 2005, Olisadebe foi contratado pelo Portsmouth, da Premier League. Contudo, atuou em apenas duas partidas, sem gols, antes de rescindir contrato. Em seguida, passou pelo Skoda Xanthi (Grécia) e pelo APOP Kinyras Peyias, do Chipre, onde voltou a mostrar poder de fogo com 6 gols em 17 jogos.

Em 2008, embarcou para uma experiência diferente: assinou com o Henan Construction, da China. Na Chinese Super League, mostrou novamente sua veia artilheira, marcando 24 gols em 63 jogos. Chegou a ser candidato a MVP da competição, mas uma grave lesão no joelho reduziu sua sequência.

Encerraria a carreira com uma última passagem pelo Veria, da Grécia, em 2011–2012.

A trajetória pela seleção polonesa

Com a camisa da Polônia, Olisadebe foi fundamental nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, marcando 8 gols em 10 jogos, que classificaram o país para o Mundial após 16 anos de ausência.

Disputou a Copa na Coreia do Sul e Japão, onde marcou um gol na vitória por 3 a 1 sobre os Estados Unidos. Apesar da eliminação precoce, entrou para a história como um dos símbolos da campanha.

Foram ao todo 25 jogos e 11 gols pela seleção entre 2000 e 2004, período em que foi eleito Jogador do Ano da Polônia em 2001 e até recebeu votos para o prêmio de Melhor do Mundo da FIFA.

Por onde anda Emmanuel Olisadebe

Casou-se com a polonesa Beata Smolińska em 2001, união que durou até 2017. Tornou-se também embaixador de campanhas contra o racismo nos estádios, como o movimento “Let’s Kick Racism out of the Stadiums”, organizado pela associação polonesa Never Again.

Após se aposentar do futebol em 2012, Olisadebe retornou à Nigéria, onde se estabeleceu no setor imobiliário e de construção civil, administrando empreendimentos residenciais. Em entrevistas recentes, afirmou sentir saudades da Polônia, mas destacou que prefere o ritmo de vida em sua terra natal.

Times em que Emmanuel Olisadebe jogou