Por onde anda Jay-Jay Okocha, ex-jogador da Nigéria?

Augustine Azuka Okocha, mais conhecido como Jay-Jay Okocha, foi um dos jogadores mais habilidosos e carismáticos da história do futebol africano. Atuando como meia-atacante, ele encantou torcedores ao redor do mundo com sua técnica, dribles desconcertantes e criatividade em campo. O Lance! te mostra por onde anda Jay-Jay Okocha.

Jogou por grandes clubes da Europa, como Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Paris Saint-Germain e Bolton Wanderers, além de ter sido uma peça-chave na Seleção Nigeriana por mais de uma década.

Após encerrar sua carreira em 2008, Okocha seguiu envolvido com o futebol, atuando como dirigente, comentarista esportivo e empresário.

Os clubes em que Okocha jogou

Borussia Neunkirchen (1990–1992)

Okocha começou sua carreira profissional na Alemanha, jogando pelo Borussia Neunkirchen, um clube da terceira divisão. Ele chegou ao time por acaso, após uma viagem de férias ao país, quando impressionou em um treino e recebeu um contrato.

Eintracht Frankfurt (1992–1996)

Sua habilidade rapidamente o levou ao Eintracht Frankfurt, da Bundesliga, onde se tornou um dos jogadores mais empolgantes do campeonato. Seu gol contra o Karlsruher SC, em que driblou vários adversários, incluindo Oliver Kahn, foi eleito o gol do ano na Alemanha em 1993.

Fenerbahçe (1996–1998)

Após a queda do Frankfurt para a segunda divisão, Okocha se transferiu para o Fenerbahçe, na Turquia, onde se tornou ídolo da torcida. Ele marcou 30 gols em 62 jogos, muitos deles em cobranças de falta, uma de suas especialidades. Durante esse período, chegou a adquirir a cidadania turca e adotou o nome Muhammed Yavuz.

Paris Saint-Germain (1998–2002)

O PSG desembolsou cerca de £14 milhões por Okocha em 1998, fazendo dele o jogador africano mais caro da época. Durante seus anos em Paris, ajudou a desenvolver o jovem Ronaldinho Gaúcho, que se tornaria um dos maiores craques do futebol mundial.

Bolton Wanderers (2002–2006)

Okocha assinou com o Bolton Wanderers em 2002, tornando-se rapidamente um ídolo da torcida. Suas jogadas mágicas e gols decisivos ajudaram o clube a permanecer na Premier League. Foi capitão da equipe e levou o Bolton à final da Copa da Liga Inglesa de 2004.

Seus dribles encantaram tanto os torcedores que o clube lançou camisas com a frase:

“Jay-Jay – so good they named him twice”.

Em 2017, foi eleito o maior jogador da história do Bolton Wanderers.

Qatar SC (2006–2007) e Hull City (2007–2008)

Após deixar o Bolton, Okocha teve passagens pelo Qatar SC e pelo Hull City, na segunda divisão inglesa. No Hull, ajudou a equipe a conquistar o acesso à Premier League pela primeira vez em sua história.

Em 2008, decidiu encerrar a carreira como jogador profissional.

O legado de Okocha no futebol

Maior jogador da história da Nigéria e um dos maiores da África

Campeão Olímpico com a Nigéria em 1996

Duas vezes eleito o melhor jogador africano do ano

Influenciou grandes craques como Ronaldinho e Mesut Özil

Homenageado com um card “Lenda” no FIFA Ultimate Team

A trajetória de Okocha pela Seleção Nigeriana

Okocha vestiu a camisa da Seleção da Nigéria entre 1993 e 2006, disputando três Copas do Mundo (1994, 1998 e 2002) e sendo um dos jogadores mais importantes da história do país.

Momentos marcantes na Seleção:

Campeão da Copa Africana de Nações (1994)

Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de 1996, superando Brasil e Argentina

Destaque na Copa do Mundo de 1998, sendo eleito para a seleção do torneio

Capitão da Nigéria na Copa Africana de 2004 e 2006, levando o time ao terceiro lugar

Seu talento inegável fez com que ele fosse incluído na lista dos 125 maiores jogadores vivos, elaborada por Pelé em 2004.

Carreira pós-aposentadoria

Após encerrar sua carreira como jogador, Okocha seguiu envolvido no futebol de diferentes maneiras:

Dirigente esportivo

Foi eleito presidente da Federação de Futebol do Estado do Delta (Nigéria) em 2015.

Expressou interesse em se tornar presidente da Federação Nigeriana de Futebol. Comentarista esportivo

Desde 2019, atua como comentarista esportivo na Supersport, cobrindo torneios como a Copa Africana de Nações e a Eurocopa. Empresário e investidor

Criou sua própria empresa de gestão esportiva e investiu em diversos negócios, incluindo o setor de imóveis e hospitalidade. Embaixador do futebol

Participa de campanhas para desenvolver o futebol na África e foi homenageado como embaixador do futebol africano pela FIFA.

Em 2021, participou de um jogo beneficente pelo Bolton Wanderers Legends, ajudando a arrecadar fundos para causas sociais.

Por onde anda Jay-Jay Okocha?

Atualmente, Jay-Jay Okocha continua envolvido no futebol, atuando como comentarista esportivo, dirigente e empresário. Ele participa de eventos esportivos internacionais, jogos beneficentes e campanhas para o desenvolvimento do futebol africano.

Mesmo longe dos gramados, seu legado segue vivo, e ele continua sendo lembrado como um dos jogadores mais talentosos e carismáticos da história do futebol africano.