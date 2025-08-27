Por onde anda Oliver Neuville, ex-atacante da Alemanha?

Brilhou na Copa do Mundo de 2002, marcando gols decisivos e foi fundamental na campanha de 2006.

Oliver Neuville é lembrado como um dos atacantes mais importantes do futebol da Alemanha no início dos anos 2000. Nascido em Locarno, na Suíça, e filho de pai alemão, ele optou por defender a seleção germânica, alcançando 69 convocações e marcando 10 gols ao longo de sua carreira internacional. Apesar de não ter sido o centroavante clássico e físico tão característico da Alemanha, destacou-se pela velocidade, oportunismo e capacidade de decidir jogos em momentos cruciais. O Lance! te conta por onde anda Oliver Neuville.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No cenário de clubes, construiu uma carreira sólida no futebol europeu, com destaque para o Bayer Leverkusen, onde viveu grandes momentos na Bundesliga e na Liga dos Campeões, e para o Borussia Mönchengladbach, time em que se consolidou como ídolo ao ajudar no acesso e permanência da equipe na elite alemã.

Carreira em clubes

Neuville iniciou sua trajetória profissional no FC Locarno, mas foi no Servette, da Suíça, que se destacou pela primeira vez, marcando 16 gols em uma única temporada e ajudando o clube a conquistar o título nacional após quase uma década de jejum.

continua após a publicidade

Em 1996, transferiu-se para o Tenerife, da Espanha, onde viveu sua primeira experiência em um grande centro do futebol europeu. Jogou ao lado de nomes como Meho Kodro e Juanele, participou da campanha que levou o time às semifinais da Copa da Uefa e se firmou como peça ofensiva importante.

Seu talento chamou a atenção de clubes da Bundesliga, e em 1997 Neuville assinou com o Hansa Rostock, onde marcou 22 gols em duas temporadas e rapidamente ganhou status de atacante confiável.

continua após a publicidade

A melhor fase da carreira em clubes veio entre 1999 e 2004, quando defendeu o Bayer Leverkusen. Vestindo a camisa do clube, viveu anos de protagonismo: foi vice-campeão da Bundesliga, da Copa da Alemanha e, principalmente, da Liga dos Campeões da Uefa em 2002, em final contra o Real Madrid. Naquele torneio europeu, marcou gols decisivos, incluindo contra o Manchester United na semifinal.

Aos 31 anos, Neuville seguiu para o Borussia Mönchengladbach, onde viveu um capítulo especial de sua carreira. Apesar de sofrer com lesões, tornou-se ídolo da torcida ao ajudar o time a voltar à primeira divisão em 2008, sendo artilheiro e referência técnica. Encerraria sua carreira atuando pelo Arminia Bielefeld, em 2010.

Seleção alemã

Convocado pela primeira vez em 1998, Neuville vestiu a camisa da Alemanha em quase 70 partidas. Foi figura importante no vice-campeonato mundial de 2002, marcando o gol da vitória contra o Paraguai nas oitavas de final e sendo titular em partidas eliminatórias até a decisão contra o Brasil.

No Mundial de 2006, disputado em casa, foi novamente decisivo: entrou no fim do jogo contra a Polônia e marcou, nos acréscimos, o gol que garantiu a classificação da Alemanha na fase de grupos. Também integrou o elenco da Euro 2008, participando da campanha até a final contra a Espanha.

Ainda que não tenha tido o brilho midiático de Miroslav Klose ou Lukas Podolski, ficou marcado como um jogador eficiente, capaz de decidir partidas importantes.

Estilo de jogo de Neuville

Neuville não era um atacante físico, mas sim rápido, inteligente e com excelente senso de posicionamento. Costumava explorar bem os espaços deixados pelas defesas e tinha faro de gol apurado. Sua estatura relativamente baixa (1,71 m) não o impedia de se destacar na elite europeia, já que compensava com velocidade e leitura de jogo.

Era também conhecido pela disciplina tática, característica fundamental para técnicos alemães da época, e pela entrega em campo, o que o tornava valioso tanto como titular quanto como opção para mudar o rumo dos jogos.

Por onde anda Oliver Neuville

Após encerrar a carreira em 2010, Oliver Neuville (@oliverneuville27) seguiu ligado ao futebol, principalmente no Borussia Mönchengladbach, clube onde virou ídolo. Trabalhou como treinador nas categorias de base e também como auxiliar técnico da equipe principal. Seu conhecimento e experiência com jovens talentos têm sido valorizados, já que participou da formação de uma nova geração de jogadores do Borussia.

Hoje, continua atuando como parte da comissão técnica do clube alemão, mantendo viva sua conexão com o futebol. Além disso, participa de eventos e jogos festivos que reúnem ex-craques da seleção alemã, sempre lembrado pelo gol salvador contra a Polônia na Copa de 2006 e pelo espírito de luta que marcou sua carreira.

Clubes que Oliver Neuville defendeu