Por onde anda Nem, ex-zagueiro do São Paulo?

Iniciou sua trajetória no São Paulo nos anos 90, onde conquistou títulos, incluindo a Copa Conmebol de 1994.

Rinaldo Francisco de Lima, conhecido como Nem, foi um zagueiro respeitado no futebol brasileiro, com carreira marcada por regularidade e liderança.

Rinaldo Francisco de Lima, o Nem, é um daqueles zagueiros cuja carreira foi marcada mais pela regularidade, liderança e leitura de jogo do que pelo estrelato midiático. Revelado no início dos anos 1990, construiu trajetória respeitável no futebol brasileiro, passando por grandes clubes, acumulando títulos nacionais e encerrando a carreira com reconhecimento técnico dentro e fora do país. O Lance! conta por onde anda Nem.

Nascido no Recife, Nem iniciou a caminhada profissional ainda jovem, mas foi no São Paulo que ganhou projeção nacional. Chegou ao clube em 1992 e integrou elencos importantes da década, convivendo com períodos de empréstimos — comuns à época — e retornos ao Morumbi, até deixar o clube no início dos anos 2000.

Embora não tenha sido unanimidade entre torcedores, Nem fez parte de um São Paulo em reconstrução após a era Telê Santana e teve papel relevante em campanhas nacionais e internacionais, incluindo o título da Copa Conmebol de 1994.

Da consolidação no Brasil ao auge como capitão

Após anos alternando titularidade e empréstimos, Nem encontrou o auge da carreira longe do Morumbi. Em 2000, foi campeão do Módulo Amarelo da Copa João Havelange pelo Paraná Clube, competição que equivalia à Série B nacional e marcou o retorno do clube à elite.

O grande ponto alto, no entanto, veio em 2001, quando foi emprestado ao Atlético Paranaense. Sob comando de Geninho, Nem assumiu papel central na defesa rubro-negra e foi capitão da equipe campeã brasileira, uma das campanhas mais emblemáticas do futebol nacional naquele início de século.

A conquista de 2001 consolidou sua imagem como zagueiro confiável, líder de vestiário e atleta experiente, atributos que o levaram ao futebol europeu pouco tempo depois.

Experiência internacional e elogio de Mourinho

Em 2003, Nem se transferiu para o Sporting Braga, onde permaneceu por quatro temporadas. Em Portugal, viveu o período mais longo da carreira em um único clube após o São Paulo, atuando como zagueiro titular e referência defensiva.

Durante esse período, recebeu elogios públicos de José Mourinho, então um dos treinadores mais valorizados da Europa, que destacou sua disciplina tática, força física e posicionamento — qualidades fundamentais no futebol português da época.

Em 2007, retornou ao Brasil para nova passagem pelo Paraná Clube, encerrando pouco depois sua carreira como jogador profissional.

Por onde anda Nem, ex-zagueiro do São Paulo?

Após se aposentar dos gramados em 2009, Nem permaneceu ligado ao futebol, inicialmente como auxiliar técnico e depois como treinador em equipes do interior paulista e paranaense. Passou por funções técnicas no São José-PR, XV de Jaú e Osvaldo Cruz, além de atuar como auxiliar no Vitória-PE.

Com o tempo, reduziu a exposição no ambiente profissional do futebol. Em 2015, abriu um bar temático em Curitiba, inspirado no Atlético-PR — clube onde viveu o maior momento da carreira. O empreendimento reflete sua ligação afetiva com o título brasileiro de 2001 e com a cultura do futebol como espaço de convivência.

Desde então, Nem mantém vida discreta, com aparições pontuais em eventos esportivos e entrevistas sobre sua trajetória. Não ocupa cargo fixo em clubes de grande expressão e é lembrado como um zagueiro de confiança que fez parte de ciclos vitoriosos sem jamais depender do status de estrela.

