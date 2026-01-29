Por onde anda Axel, ex-volante do São Paulo?

Após encerrar a carreira, Axel se dedicou à igreja evangélica e atuou como treinador em várias categorias.

Ele teve passagem pela Europa ao jogar no Sevilla e liderou equipes como Bahia e Athletico Paranaense.

Axel Rodrigues de Arruda é um volante técnico que se destacou no Santos e São Paulo, conquistando títulos importantes.

Axel Rodrigues de Arruda representa um perfil cada vez mais raro no futebol brasileiro: jogador de base tradicional, volante técnico e taticamente disciplinado, que viveu momentos relevantes em grandes clubes e construiu uma carreira longa, marcada por títulos e passagens internacionais. O Lance! conta por onde anda Axel.

Nascido em Santos, Axel iniciou sua formação em clubes tradicionais do litoral paulista antes de chegar às categorias de base do Santos, onde se profissionalizou no fim dos anos 1980. Volante de boa saída de bola, leitura de jogo e presença física, rapidamente ganhou espaço no time principal.

No Santos, viveu seu primeiro grande ciclo como profissional, somando mais de 200 partidas oficiais e tornando-se um dos jogadores mais regulares do elenco no início da década de 1990. O desempenho chamou a atenção do mercado nacional e o levou a um dos passos mais importantes da carreira.

No fim de 1993, Axel foi negociado com o São Paulo, em uma troca que envolveu outros atletas. No Morumbi, integrou um elenco altamente competitivo e viveu o auge técnico e esportivo da carreira.

Do auge no São Paulo ao futebol internacional

No São Paulo, Axel fez parte do grupo vice-campeão da Libertadores de 1994 e campeão da Recopa Sul-Americana no mesmo ano, consolidando-se como peça importante do meio-campo. A regularidade e a maturidade tática renderam sondagens de gigantes europeus, como Real Madrid e Milan.

A experiência internacional acabou acontecendo em 1997, quando foi contratado pelo Sevilla, iniciando sua trajetória fora do Brasil. Apesar da passagem curta, o período marcou sua carreira e ampliou seu repertório futebolístico.

De volta ao país, Axel passou por clubes tradicionais, como Bahia e Athletico Paranaense, onde teve papel de liderança no elenco que conquistou o torneio seletivo para a Libertadores de 1999.

Em 2000, retornou ao São Paulo e foi um dos destaques do time campeão paulista daquela temporada. O período, no entanto, também ficou marcado por episódios de forte cobrança da torcida, especialmente na Copa do Brasil, algo comum a jogadores que atuam em clubes de grande pressão.

Últimos anos como jogador e passagem pelo showbol

Após deixar o Morumbi, Axel seguiu carreira por diversos clubes do futebol brasileiro e asiático, incluindo Sport, Botafogo-SP e o japonês Cerezo Osaka.

No Brasil, teve ainda passagens por Portuguesa Santista, Paraná e Figueirense, encerrando a carreira em clubes de menor visibilidade, mas mantendo vínculo com a cidade de Santos.

Paralelamente, Axel ganhou projeção no showbol, defendendo o Santos e a Seleção Brasileira da modalidade. Em um dos momentos mais lembrados, marcou um gol decisivo contra a Argentina, em partida disputada contra a equipe que tinha Sergio Goycochea como goleiro.

Por onde anda Axel, ex-volante do São Paulo?

Após pendurar as chuteiras, Axel (@axel5oficial) se voltou para a vida fora dos gramados. Radicado em Santos, passou a se dedicar intensamente à igreja evangélica, da qual é fundador e líder, conciliando a fé com atividades esportivas e comunitárias.

Nos últimos anos, também esteve envolvido em disputas judiciais relacionadas a auxílio-acidente do INSS, em razão de lesões acumuladas ao longo da carreira profissional, realidade comum a atletas que atuaram por décadas no futebol de alto rendimento.

Axel também construiu trajetória como treinador, trabalhando em categorias de base e no futebol profissional. Até recentemente, integrava a comissão técnica do São Caetano, mantendo vínculo ativo com o esporte, agora em funções de formação e apoio técnico.

Clubes da carreira de Axel