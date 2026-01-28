Por onde anda Arinélson, ex-meia do Santos?

Após problemas físicos e disciplinares, jogou em equipes no futebol sul-coreano e retornou ao Brasil, encerrando a carreira de forma discreta sem seguir na função de treinador.

Ele fez carreira no Santos, onde alternou boas atuações com instabilidade e passou por empréstimos em clubes como Flamengo e Fluminense.

Arinélson Freire Nunes destacou-se no futebol brasileiro nos anos 1990, surgindo como promessa no clube Tuna Luso.

Arinélson Freire Nunes é um daqueles personagens que simbolizam bem o futebol brasileiro dos anos 1990: talento precoce, explosão rápida em um grande clube e uma carreira marcada por altos e baixos. Canhoto, habilidoso e vindo do futsal, surgiu como uma promessa diferente, capaz de atuar entre o meio e o ataque. O Lance! conta por onde anda Arinélson.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Natural de Belém do Pará, Arinélson começou a se destacar ainda jovem na Tuna Luso, clube tradicional do Norte do país. Seu desempenho chamou atenção nacional quando foi emprestado ao Iraty, onde viveu o melhor momento inicial da carreira.

No futebol paranaense, foi artilheiro da competição que disputou, com números expressivos e atuação dominante, o que lhe rendeu prêmios individuais e status de revelação. A partir dali, passou a ser observado por grandes clubes e técnicos renomados do país.

continua após a publicidade

O salto definitivo aconteceu em 1997, quando foi contratado pelo Santos. O investimento foi alto para a época, e a expectativa era enorme: Arinélson foi apresentado como possível sucessor de Giovanni, então ídolo do clube.

Do auge no Santos às constantes mudanças de clube

No Santos, Arinélson teve início promissor sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. O treinador chegou a fazer comparações ousadas, afirmando que o paraense reunia características de grandes craques internacionais, o que aumentou ainda mais a pressão sobre o jogador.

continua após a publicidade

Em campo, alternou boas atuações com períodos de instabilidade. Teve partidas marcantes, como jogos em que marcou dois gols e participou ativamente da criação ofensiva, mas não conseguiu se firmar como titular absoluto. Entre 1997 e 2001, somou dezenas de jogos e gols pelo Peixe, mas sempre cercado de expectativas não totalmente cumpridas.

A partir de 1998, iniciou uma sequência de empréstimos que marcaria o restante da carreira. Passou rapidamente pelo Flamengo, onde atuou pouco, e pelo Paraná, sem grande destaque.

Em 1999, teve uma de suas passagens mais relevantes fora do Santos ao defender o Fluminense. No clube carioca, participou da campanha do título da Série C do Campeonato Brasileiro, marcando gols importantes e sendo peça ofensiva do time.

Mesmo assim, os problemas físicos e disciplinares começaram a se tornar frequentes. Cirurgias, afastamentos e episódios de indisciplina impediram uma sequência mais longa em qualquer clube, levando Arinélson a rodar por várias equipes em curto espaço de tempo.

Exterior, retorno ao Brasil e fim da carreira

Nos anos seguintes, Arinélson buscou recomeços longe dos grandes centros. Atuou no futebol sul-coreano por Jeonbuk Hyundai Motors e Ulsan Hyundai, experiências que marcaram sua passagem internacional, embora sem grande repercussão.

De volta ao Brasil, passou por clubes tradicionais do Norte e Nordeste, como Paysandu e Remo, além de equipes do interior paulista, como Inter de Limeira.

O fim da carreira ocorreu de forma discreta, com passagens por Ananindeua, Sergipe e um retorno simbólico à Tuna Luso, clube onde tudo começou.

Por onde anda Arinélson, ex-meia do Santos?

Após encerrar a carreira como jogador profissional, Arinélson optou por uma vida longe dos holofotes do futebol. Diferentemente de muitos ex-atletas, não seguiu carreira como treinador ou dirigente em clubes profissionais.

Radicado no Pará, trabalhou por um período no ramo imobiliário e manteve uma rotina discreta. Não há registros recentes de envolvimento direto com projetos esportivos, categorias de base ou comissões técnicas.

Nos últimos anos, o nome de Arinélson voltou a aparecer esporadicamente na imprensa por questões fora do futebol, reforçando a imagem de um jogador cuja carreira foi marcada tanto pelo talento quanto por episódios extracampo.

Clubes da carreira de Arinélson