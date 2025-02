Por onde anda Michel Preud’homme, ex-goleiro da Bélgica?

Michel Preud’homme foi um dos maiores goleiros da história do futebol, reconhecido por sua incrível capacidade de defesa, reflexos rápidos e liderança dentro de campo. Ele foi o primeiro vencedor do Prêmio Yashin, concedido ao melhor goleiro da Copa do Mundo de 1994, onde suas atuações pela seleção da Bélgica impressionaram o mundo. O Lance! te conta por onde anda Michel Preud’homme.

Ao longo de sua carreira, Preud’homme defendeu grandes clubes, como Standard Liège, KV Mechelen e Benfica, acumulando títulos nacionais e internacionais. Após se aposentar, continuou sua trajetória no futebol como treinador e dirigente esportivo.

Atualmente, Preud’homme atua como vice-presidente e diretor esportivo do Standard Liège, clube onde começou sua trajetória no futebol.

Os clubes em que Preud’homme jogou

Standard Liège (1977–1986)

Preud’homme iniciou sua carreira no Standard Liège, clube pelo qual jogou por quase uma década. Desde jovem, destacou-se como um goleiro ágil, seguro e muito técnico. Durante sua passagem pelo clube, conquistou dois títulos da Liga Belga (1981–82 e 1982–83) e ajudou a equipe a chegar à final da Recopa Europeia de 1981–82, onde perdeu para o Barcelona.

KV Mechelen (1986–1994)

Em 1986, Preud’homme se transferiu para o KV Mechelen, onde viveu a fase mais vitoriosa de sua carreira. Ele foi peça-chave nas maiores conquistas da história do clube:

Copa da Bélgica de 1986–87

Recopa Europeia de 1987–88, derrotando o Ajax na final

Supercopa da UEFA de 1988, vencendo o PSV Eindhoven

Campeonato Belga de 1988–89, interrompendo a hegemonia do Anderlecht

Com essas conquistas, Preud’homme consolidou-se como um dos melhores goleiros do futebol europeu, chamando a atenção de grandes clubes.

Benfica (1994–1999)

Após a Copa do Mundo de 1994, Michel Preud’homme foi contratado pelo Benfica, onde virou ídolo absoluto da torcida. Suas atuações foram tão impressionantes que ele foi apelidado de "Saint Michel" pelos torcedores.

No clube português, conquistou a Taça de Portugal de 1995–96, derrotando o Sporting por 3 a 1 na final. Mesmo com um elenco irregular, suas defesas garantiram vitórias importantes e mantiveram o Benfica competitivo.

Preud’homme defendeu o Benfica até 1999, quando se aposentou aos 40 anos. Em sua despedida, recebeu inúmeras homenagens e assumiu um cargo diretivo no clube.

O legado de Preud’homme no futebol

Michel Preud’homme marcou época como um dos maiores goleiros da história do futebol belga e mundial. Sua carreira foi repleta de momentos inesquecíveis, tanto em clubes quanto na seleção.

Primeiro vencedor do Prêmio Yashin (1994), concedido ao melhor goleiro da Copa do Mundo Finalista da Recopa Europeia (1982) e campeão da competição (1988) Campeão nacional na Bélgica e em Portugal Ídolo absoluto no Benfica e no Mechelen

Além dos títulos, sua forma de jogar revolucionou a posição de goleiro. Com grande elasticidade, reflexos rápidos e habilidade para jogar com os pés, ele influenciou gerações futuras de goleiros.

A trajetória de Preud’homme pela Seleção da Bélgica

Preud’homme vestiu a camisa da seleção belga por 15 anos (1979–1994), disputando 58 partidas oficiais. Foi titular em duas Copas do Mundo:

Copa do Mundo de 1990 – ajudou a Bélgica a chegar às oitavas de final Copa do Mundo de 1994 – eleito melhor goleiro do torneio e peça fundamental na campanha belga até as oitavas de final

Suas defesas na Copa de 1994 ficaram marcadas na história do futebol, garantindo a ele o Prêmio Yashin e um lugar na seleção ideal do torneio.

Carreira como treinador e dirigente

Após se aposentar dos gramados, Preud’homme rapidamente iniciou sua trajetória como técnico e dirigente.

Standard Liège (2001–2002, 2006–2008, 2018–2020)

Começou como técnico do Standard Liège, clube onde iniciou sua carreira como jogador. No comando da equipe, conquistou o Campeonato Belga de 2007–08, quebrando um jejum de 25 anos sem títulos do clube.

Após uma passagem pelo cargo de diretor esportivo, voltou ao Standard Liège em 2018, desta vez como vice-presidente e diretor esportivo, função que ocupa atualmente.

Gent (2008–2010)

Em 2008, assumiu o Gent, levando a equipe ao seu melhor desempenho na liga belga, terminando como vice-campeão da Jupiler Pro League. Além disso, conquistou a Copa da Bélgica de 2009–10.

Twente (2010–2011)

No Twente, da Holanda, conquistou a Supercopa da Holanda (2010) e a Copa da Holanda (2010–11), consolidando-se como um treinador vitorioso no futebol europeu.

Al-Shabab (2011–2013)

Em 2011, Preud’homme assumiu o Al-Shabab, da Arábia Saudita, conquistando o Campeonato Saudita de 2011–12 de forma invicta.

Club Brugge (2013–2017)

Assumiu o comando do Club Brugge, onde conquistou:

Campeonato Belga de 2015–16

Copa da Bélgica de 2014–15

Supercopa da Bélgica de 2016

Com esses títulos, tornou-se um dos treinadores mais respeitados da Bélgica.

Por onde anda Michel Preud’homme?

Atualmente, Michel Preud’homme é vice-presidente e diretor esportivo do Standard Liège, clube onde iniciou sua carreira. Após uma longa trajetória como jogador e treinador, ele optou por uma função administrativa, onde segue ajudando a estruturar o clube e desenvolver novos talentos.

Mesmo longe dos gramados, sua influência no futebol belga continua forte, sendo uma referência tanto como ex-goleiro lendário quanto como dirigente.