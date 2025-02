Por onde anda Roberto Baggio, ex-jogador da Itália?

Roberto Baggio é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. Nascido em 1967, o atacante italiano encantou o mundo com sua técnica refinada, dribles incríveis, precisão em cobranças de falta e um faro de gol incomparável. Dono do icônico apelido "Il Divin Codino" (O Divino Rabo de Cavalo), ele foi um dos maiores camisas 10 da Itália e conquistou diversos títulos ao longo da carreira. O Lance! te conta por onde anda Roberto Baggio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Baggio ficou marcado na história da seleção italiana, principalmente pelo seu desempenho na Copa do Mundo de 1994, quando carregou a Azzurra até a final contra o Brasil, mas acabou errando o pênalti decisivo na disputa de penalidades. Ainda assim, foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e venceu a Bola de Ouro em 1993, consolidando-se como uma lenda do esporte.

Os clubes em que jogou

Roberto Baggio teve uma carreira vitoriosa e passou por diversos grandes clubes da Itália, sempre sendo protagonista.

Clubes que Baggio defendeu ao longo da carreira:

Vicenza (1982–1985) – Onde começou a carreira e chamou atenção dos grandes clubes. Fiorentina (1985–1990) – Se tornou ídolo da torcida e se destacou como um dos melhores jogadores da Itália. Juventus (1990–1995) – Viveu seu auge, vencendo a Serie A, Copa da Itália e a Copa da UEFA. AC Milan (1995–1997) – Conquistou mais um título da Serie A, mas teve conflitos com treinadores. Bologna (1997–1998) – Temporada espetacular, com 22 gols, garantindo vaga na Copa de 1998. Inter de Milão (1998–2000) – Sonho de infância, mas pouco espaço no time. Brescia (2000–2004) – Último clube, onde brilhou e ajudou o time a evitar o rebaixamento.

Baggio marcou 218 gols em 488 jogos oficiais, sendo um dos maiores artilheiros da história da Serie A.

O legado no futebol

O impacto de Roberto Baggio no futebol é eterno. Ele deixou sua marca por sua classe, gols memoráveis e personalidade diferenciada. Entre seus principais feitos estão:

continua após a publicidade

Campeão do Mundo em Clubes e eleito o Melhor Jogador do Mundo em 1993. Artilheiro e líder da Itália na Copa de 1994, levando a seleção à final. Ficou marcado por perder o pênalti decisivo na final contra o Brasil. Primeiro jogador italiano a marcar em três Copas do Mundo (1990, 1994 e 1998). Maior artilheiro da Itália na história das Copas, ao lado de Paolo Rossi e Christian Vieri, com 9 gols. Um dos jogadores mais técnicos da história, com um estilo de jogo elegante e refinado. Camisa 10 eterno da Azzurra, mesmo sem nunca ter jogado uma Eurocopa. Inspirou gerações de jogadores, como Totti, Del Piero e Pirlo.

Mesmo com lesões e desentendimentos com técnicos, Baggio foi capaz de brilhar em todos os times que passou e se consolidar como um dos maiores ícones do futebol mundial.

Por onde anda Roberto Baggio?

Após se aposentar em 2004, Baggio se afastou do futebol profissional, preferindo uma vida mais tranquila. Ainda assim, ele seguiu ligado ao esporte e a causas humanitárias.

continua após a publicidade

O que Roberto Baggio faz hoje?

Atuação na Federação Italiana – Foi presidente do setor técnico da FIGC (Federação Italiana de Futebol), mas deixou o cargo em 2013 por desentendimentos sobre a falta de apoio a jovens talentos. Trabalhos humanitários – Nomeado Embaixador da Boa Vontade da ONU, ele se envolveu em diversas causas sociais, ajudando vítimas de desastres e promovendo projetos beneficentes. Vida discreta e longe dos holofotes – Baggio vive uma rotina simples na Itália, longe da mídia e do estrelato, focado em sua família e hobbies. Budismo e filosofia de vida – Convertido ao budismo na juventude, ele continua seguindo essa filosofia e evita os holofotes do futebol moderno.

Mesmo sem estar diretamente envolvido no futebol, Baggio segue sendo uma referência e inspiração para milhões de torcedores e jogadores ao redor do mundo.