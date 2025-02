Por onde anda Franco Baresi, ex-jogador da Itália?

Função no AC Milan: Atualmente, ele trabalha como embaixador e consultor técnico do clube, participando de eventos e promovendo a marca Milan ao redor do mundo.

Experiência como treinador: Logo após se aposentar, Baresi treinou as categorias de base do Milan e chegou a trabalhar como diretor esportivo do Fulham, da Inglaterra, em 2002.



Homenagens e reconhecimento:

Em 1999, foi eleito o Melhor Jogador da História do Milan.

Em 2004, entrou para a lista dos 125 maiores jogadores vivos da FIFA, elaborada por Pelé.

Em 2013, foi induzido ao Hall da Fama do Futebol Italiano.

Em 2014, teve uma versão lendária adicionada ao FIFA Ultimate Team, no jogo da EA Sports.



Vida discreta e longe dos holofotes: Diferente de outros ex-jogadores, Baresi mantém um perfil reservado, dedicando-se à família e evitando a mídia.