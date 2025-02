Por onde anda Gheorghe Hagi, ex-jogador da Romênia?

Gheorghe Hagi é amplamente considerado o maior jogador de futebol da Romênia e um dos melhores meio-campistas de sua geração. Brilhante com a bola nos pés, Hagi encantou o mundo do futebol com sua técnica refinada, visão de jogo, dribles curtos e chutes potentes. Apelidado de “O Maradona dos Cárpatos”, ele foi um camisa 10 clássico, comandando suas equipes com personalidade e criatividade. O Lance! te conta por onde anda Gheorghe Hagi.

Ao longo de sua carreira, Hagi defendeu grandes clubes europeus, como Steaua Bucareste, Real Madrid, Barcelona e Galatasaray, e conquistou inúmeros títulos. Pela seleção romena, disputou três Copas do Mundo e três Euros, sendo peça fundamental no melhor desempenho da Romênia em Mundiais, nas quartas de final de 1994.

Mesmo depois de pendurar as chuteiras, Hagi continuou ligado ao futebol, tornando-se treinador e fundador de um clube e de uma academia que revelam talentos para o futebol romeno.

Os clubes em que Hagi jogou

FC Constanța (1982–1983)

Hagi iniciou sua carreira no pequeno FC Constanța, onde rapidamente se destacou por seu talento acima da média. Com apenas 17 anos, já chamava atenção com seus dribles e finalizações precisas.

Sportul Studențesc (1983–1987)

O jovem meia seguiu sua evolução no Sportul Studențesc, clube universitário de Bucareste. Durante quatro temporadas, demonstrou uma capacidade impressionante de marcar gols mesmo jogando no meio de campo, acumulando 58 gols em 108 partidas.

Steaua Bucareste (1987–1990)

A explosão de Hagi aconteceu no Steaua Bucareste, o maior clube da Romênia na época. Chegou em 1987 para disputar a Supercopa da UEFA, onde marcou o gol do título contra o Dínamo de Kiev. Com a camisa do Steaua, conquistou três títulos do Campeonato Romeno e chegou à final da Liga dos Campeões da UEFA de 1988–89.

Seu talento chamou atenção dos grandes clubes da Europa, e, após a Copa do Mundo de 1990, Hagi foi contratado pelo Real Madrid.

Real Madrid (1990–1992)

Hagi chegou ao Real Madrid cercado de expectativas, mas sua passagem pelo clube merengue não foi das mais brilhantes. Apesar de algumas boas atuações, marcou apenas 16 gols em 64 partidas, conquistando a Supercopa da Espanha de 1990.

Brescia (1992–1994)

Após uma passagem abaixo do esperado pelo futebol espanhol, Hagi se transferiu para o Brescia, da Itália. Mesmo jogando bem, sua primeira temporada terminou com o rebaixamento da equipe. No ano seguinte, ajudou o clube a voltar para a primeira divisão e conquistou a Copa Anglo-Italiana de 1994.

Após um grande desempenho na Copa do Mundo de 1994, Hagi voltou ao futebol espanhol, desta vez para defender o Barcelona.

Barcelona (1994–1996)

Hagi foi contratado pelo Barcelona para atuar sob o comando de Johan Cruyff, mas nunca conseguiu se firmar como titular absoluto. Apesar disso, conquistou a Supercopa da Espanha de 1994 e teve bons momentos, especialmente na Copa da UEFA de 1995–96, onde marcou gols importantes.

Galatasaray (1996–2001)

Aos 31 anos, Hagi surpreendeu ao assinar com o Galatasaray, da Turquia. Foi nesse período que ele se tornou ídolo máximo do clube e conquistou inúmeros títulos, incluindo:

4 Campeonatos Turcos (1996–2000)

2 Copas da Turquia

2 Supercopas da Turquia

Copa da UEFA de 1999–2000 – primeiro título europeu de um clube turco

Supercopa da UEFA de 2000, vencendo seu ex-clube, o Real Madrid

Mesmo perto da aposentadoria, Hagi brilhou na final da Copa da UEFA contra o Arsenal e ajudou a consolidar a era de ouro do Galatasaray.

Em 2001, aos 36 anos, anunciou sua aposentadoria do futebol profissional.

O legado de Hagi no futebol

Gheorghe Hagi é um dos jogadores mais icônicos do futebol mundial. Seu legado inclui:

Melhor jogador da história da Romênia – eleito sete vezes o Jogador Romeno do Ano Ídolo absoluto do Galatasaray, onde levou o clube à glória europeia Segundo jogador com mais partidas pela seleção da Romênia (124 jogos) Maior artilheiro da seleção romena (35 gols, empatado com Adrian Mutu) Quarto melhor jogador do mundo em 1994, segundo a Bola de Ouro

Além disso, sua visão de jogo, dribles e finalizações fizeram com que ele fosse comparado a Maradona e eleito um dos 125 maiores jogadores vivos da história pela FIFA.

A trajetória de Hagi pela Seleção da Romênia

Hagi foi um dos maiores jogadores da história da seleção romena, disputando três Copas do Mundo e três Eurocopas.

Destaques com a seleção romena:

Copa do Mundo de 1990: levou a Romênia às oitavas de final Copa do Mundo de 1994: foi eleito para o Time do Torneio, conduzindo a Romênia até as quartas de final, eliminando a Argentina e marcando um golaço de cobertura contra a Colômbia Copa do Mundo de 1998: capitão da equipe, caiu nas oitavas de final Euro 2000: ajudou a Romênia a chegar às quartas de final, sua despedida da seleção Após a Euro 2000, Hagi se aposentou da seleção como o maior nome do futebol romeno.

Por onde anda Gheorghe Hagi?

Desde sua aposentadoria, Hagi se dedicou ao futebol como treinador e empresário.

Atualmente é dono e técnico do Farul Constanța, clube da primeira divisão romena Fundou a Academia Gheorghe Hagi, uma das maiores academias de futebol do Leste Europeu Treinou a seleção da Romênia e clubes como Galatasaray, Bursaspor e Steaua Bucareste Ídolo na Romênia e na Turquia, segue sendo referência no futebol

Com seu projeto no Farul Constanța, Hagi continua ajudando a formar jovens talentos para o futebol romeno.