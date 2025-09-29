Teve uma longa carreira no Sporting, em Portugal, com mais de 350 jogos e vários títulos.

Ele integrou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2002, conquistando o título.

Anderson Polga, natural do Rio Grande do Sul, começou no Grêmio como volante e se destacou como zagueiro.

O Brasil já revelou muitos zagueiros de qualidade, e entre eles está Ânderson Corrêa Polga, conhecido como Anderson Polga. Natural de Santiago, no Rio Grande do Sul, ele começou como volante no Grêmio, mas foi como zagueiro que alcançou o auge da carreira. O Lance! te conta por onde anda Anderson Polga.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sua solidez defensiva o levou à Seleção Brasileira e à convocação para a Copa do Mundo de 2002, onde integrou o elenco campeão. Embora reserva, entrou em campo em uma das partidas e saiu aplaudido, marcando presença no título mundial.

Logo após o Mundial, Polga construiu uma longa trajetória no futebol europeu, especialmente no Sporting, de Portugal, onde permaneceu por quase uma década. Ídolo em Lisboa, fez mais de 350 jogos pelo clube e conquistou títulos nacionais.

continua após a publicidade

Depois de retornar ao Brasil em 2012, vestiu a camisa do Corinthians, onde encerrou a carreira com a conquista do Mundial de Clubes da FIFA, coroando um ciclo vitorioso de títulos.

A revelação no Grêmio

Polga iniciou a carreira profissional no Grêmio em 1999. Primeiro como volante, logo se fixou como zagueiro titular e ajudou o Tricolor Gaúcho a conquistar o Campeonato Gaúcho (1999 e 2001) e a Copa do Brasil de 2001.

continua após a publicidade

Seu desempenho o levou à Seleção Brasileira, abrindo caminho para a transferência ao futebol europeu.

Copa do Mundo de 2002

Convocado por Luiz Felipe Scolari, Anderson Polga integrou o elenco da Seleção Brasileira campeã mundial na Coreia do Sul e Japão. Jogou uma partida na competição, recebeu aplausos ao ser substituído e conquistou o título da Copa do Mundo.

Embora sua passagem pela Amarelinha tenha sido curta — foram 11 jogos e 3 gols entre 2002 e 2003 —, Polga pode se orgulhar de ter feito parte de um dos elencos mais marcantes da história do futebol brasileiro.

O sucesso no Sporting

Em 2003, Anderson Polga foi contratado pelo Sporting, onde viveu o auge da carreira. Foram nove temporadas em Lisboa, com mais de 350 jogos disputados, além de títulos como a Taça de Portugal (2007 e 2008) e a Supertaça Cândido de Oliveira (2007 e 2008).

Sua regularidade e profissionalismo fizeram dele uma referência para o clube português, que raramente contou com jogadores estrangeiros por tanto tempo no elenco.

Retorno ao Brasil e aposentadoria

Em 2012, Anderson Polga acertou com o Corinthians. Foram apenas três jogos, mas suficientes para integrar o elenco que conquistou o Mundial de Clubes da FIFA de 2012, vencendo o Chelsea.

Após o fim do contrato, chegou a negociar uma volta ao Grêmio, mas preferiu encerrar a carreira.

Por onde anda Anderson Polga?

Após pendurar as chuteiras, Anderson Polga (@andersonpolga04) manteve perfil discreto, longe dos holofotes. Seu nome voltou à mídia em 2023 por problemas pessoais, quando chegou a ser preso por uma semana em Porto Alegre por não pagamento de pensão alimentícia.

Apesar dos episódios fora de campo, seu legado como zagueiro permanece: é reconhecido como ídolo principalmente pelas torcidas de Grêmio e Sporting, sendo frequentemente convidado para eventos dos clubes, inclusive jogos de legendas e showbol pelo Loopi FC.

Clubes em que Anderson Polga atuou