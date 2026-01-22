Por onde anda Macedo, ex-atacante de Santos e São Paulo?

Após a carreira, enfrentou dificuldades econômicas e voltou a Americana, mantendo relação com o futebol.

Natanael dos Santos Macedo, o Macedo, foi um daqueles atacantes que atravessaram a década de 1990 sem jamais passar despercebidos. Revelado no interior paulista, ele construiu uma trajetória marcada por títulos de peso, passagens por grandes clubes e uma carreira longa, que o levou a vestir mais de 20 camisas diferentes no futebol profissional. Dono de explosão, mobilidade e faro de gol, Macedo fez parte de elencos históricos e também experimentou os altos e baixos comuns a muitos jogadores de sua geração. O Lance! conta por onde anda Macedo.

Nascido em Americana, Macedo começou cedo no futebol. Aos 12 anos, ingressou nas categorias de base do Rio Branco, clube que se tornaria fundamental em sua formação. O talento apareceu rápido: ainda jovem, destacou-se na Segunda Divisão do Campeonato Paulista, dividindo a artilharia em 1990. O desempenho chamou atenção do São Paulo, que realizou, à época, a maior negociação da história do clube de Americana para contratá-lo, apostando em seu potencial para integrar um elenco já recheado de estrelas.

O auge no São Paulo multicampeão

Macedo chegou ao São Paulo em 1990 e estreou no time principal no início de 1991, em plena era Telê Santana. Em meio a um elenco lendário, com nomes como Raí, Cafu e Müller, o atacante teve papel de apoio, mas participou diretamente de momentos decisivos. Foi bicampeão paulista (1991 e 1992), campeão brasileiro (1991), bicampeão da Libertadores (1992 e 1993) e do Mundial Interclubes nos mesmos anos.

Um dos lances mais lembrados de sua passagem pelo Morumbi aconteceu na final da Libertadores de 1992, contra o Newell's Old Boys. Entrando no segundo tempo, Macedo sofreu o pênalti que resultou no gol de Raí e levou a decisão para as penalidades máximas, vencidas pelo São Paulo. Mesmo sem status de titular absoluto, ficou marcado como peça útil e presente em conquistas históricas do clube.

Protagonismo no Santos e rodagem pelo futebol brasileiro

Após deixar o São Paulo em 1993, Macedo ainda teve uma breve experiência internacional no Cádiz, da Espanha, além de uma curta passagem pelo Cruzeiro. Foi no Santos, porém, que viveu seu período mais longo e regular. Contratado em 1994, o atacante permaneceu ligado ao clube até 1999, somando mais de 220 partidas e ultrapassando a marca de 60 gols com a camisa alvinegra.

No Peixe, fez parte do vice-campeonato brasileiro de 1995 e conquistou o Torneio Rio-São Paulo de 1997, atuando em todos os jogos da campanha. Alternando momentos de titularidade e empréstimos — como Vasco e Coritiba —, Macedo acabou se tornando uma figura recorrente na Vila Belmiro durante a segunda metade da década.

Depois disso, ainda defendeu clubes tradicionais como Grêmio, onde conquistou o Campeonato Gaúcho e a Copa Sul em 1999, e Ponte Preta, onde teve bom desempenho no início dos anos 2000. A partir daí, passou a rodar por equipes de diferentes regiões do país, encerrando a carreira profissional em 2009, no União Mogi.

Clubes de Macedo ao longo da carreira

Rio Branco (1988–1990)

(1988–1990) Palmeirinha (empréstimo) (1989)

(empréstimo) (1989) São Paulo (1990–1993)

(1990–1993) Cádiz (empréstimo) (1993)

(empréstimo) (1993) Cruzeiro (empréstimo) (1993)

(empréstimo) (1993) Santos (1994–1999)

(1994–1999) Vasco da Gama (empréstimo) (1996)

(empréstimo) (1996) Coritiba (empréstimo) (1998)

(empréstimo) (1998) Grêmio (1999)

(1999) Ponte Preta (2000–2002)

(2000–2002) Al-Hilal (empréstimo) (2002)

(empréstimo) (2002) Rio Branco (2003)

(2003) Fortaleza (2003)

(2003) Joinville (2004)

(2004) Ponte Preta (2004)

(2004) Taubaté (2005)

(2005) Atlético Sorocaba (2005)

(2005) Uberlândia (2006)

(2006) Cambé (2006)

(2006) Londrina (2006)

(2006) Itabaiana (2007)

(2007) Comercial (Ribeirão Preto) (2007)

(2007) Operário-MS (2008)

(2008) União Mogi (2009)

Por onde anda Macedo hoje?

Após pendurar as chuteiras, Macedo (@macedo.gol) voltou a viver em Americana, sua cidade natal. Como aconteceu com muitos jogadores que atuaram antes da era dos grandes contratos e da gestão financeira mais estruturada, enfrentou dificuldades econômicas no período pós-carreira. Sem negócios consolidados fora do futebol, chegou a disputar partidas de várzea e jogos beneficentes em troca de pequenas ajudas financeiras.

Atualmente, mantém uma relação próxima com o futebol por meio de eventos, entrevistas e encontros que relembram o São Paulo campeão do início dos anos 1990. Também acompanha de perto a carreira do filho, atacante que atua no futebol paulista, além de manter presença ativa em redes sociais. Longe dos holofotes semanais, Macedo segue sendo um nome lembrado por torcedores de São Paulo e Santos como um atacante que esteve presente em capítulos importantes do futebol brasileiro recente.