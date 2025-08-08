Por onde anda Leandro Machado, ex-atacante do Internacional?

Leandro Machado Nascimento, nascido em Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, no dia 22 de março de 1976, foi um dos atacantes brasileiros mais promissores dos anos 1990. Com passagens por grandes clubes do Brasil e do exterior, destacou-se pela habilidade, movimentação inteligente e faro de gol. Pendurou as chuteiras em 2008, aos 32 anos, em decorrência de lesões recorrentes nos joelhos. O Lance! te conta por onde anda Leandro Machado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A trajetória de Leandro começou nas categorias de base do Avaí, mas ganhou projeção no Internacional, clube pelo qual estreou como profissional em 1994. Rapidamente conquistou a torcida colorada com gols importantes e atuações decisivas, o que lhe rendeu convocações para a Seleção Brasileira principal e pré-olímpica. Não demorou para que despertasse o interesse do futebol europeu.

Em 1996, Leandro foi contratado pelo Valencia, da Espanha. Com estilo irreverente e boa média de gols, logo se destacou, mas também protagonizou polêmicas, como uma comemoração inusitada que lhe rendeu punição disciplinar. Em seguida, foi para o Sporting, de Portugal, onde teve boa fase e chegou a ser considerado ídolo pela torcida. Ainda passou pelo Tenerife, também da Espanha.

continua após a publicidade

No fim da década de 1990, retornou ao Brasil para jogar no Flamengo. Na Gávea, teve que adotar o sobrenome “Machado” para não ser confundido com o volante Leandro Ávila. Com início promissor, foi campeão carioca, da Taça Rio, da Taça Guanabara e da Copa Mercosul. Foi artilheiro, formou parceria com Romário e voltou a ser cotado para a Seleção. No entanto, uma grave lesão no joelho interrompeu sua ascensão.

Após uma breve volta ao Internacional em 2001, foi novamente negociado com o exterior. No Dínamo de Kiev, da Ucrânia, fez história ao ser o primeiro brasileiro a vestir a camisa do clube, conquistando o Campeonato Ucraniano e a Copa da Ucrânia. Em seguida, atuou no Santa Clara (Portugal), Querétaro (México) e Olímpia (Paraguai), acumulando experiências em diferentes estilos de futebol.

continua após a publicidade

Em 2004, foi contratado pelo Santos. Mesmo sem status de titular, integrou o elenco campeão brasileiro liderado por Robinho e Deivid, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Depois, seguiu para o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, onde viveu um de seus melhores momentos: foi campeão nacional e eleito melhor atacante da liga em 2005.

O último clube de sua carreira foi o Sport, em 2008. Pelo time pernambucano, Leandro Machado teve participação importante na conquista da Copa do Brasil, sendo decisivo na campanha vitoriosa. Curiosamente, marcou gol contra o Internacional, clube que o revelou, durante o torneio. A final contra o Corinthians, vencida na Ilha do Retiro, foi seu último jogo oficial.

Por onde anda Leandro Machado?

Com um currículo recheado de títulos e gols, mas também marcado por lesões, Leandro (@leandro_machado9) optou por encerrar a carreira ainda jovem. Após pendurar as chuteiras, optou por uma vida mais reservada. Atualmente é secretário de esportes da Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz-SC, sua cidade natal.

Clubes que o atacante defendeu

Leandro Machado construiu uma trajetória internacionalmente diversa, atuando por clubes de destaque em diferentes países e continentes. Começou nas categorias de base do Avaí, mas foi no Internacional que se profissionalizou, marcando seu nome com gols e atuações destacadas.

Na Europa, passou por três países: Espanha (Valencia e Tenerife), Portugal (Sporting e Santa Clara) e Ucrânia (Dínamo de Kiev). Na América, vestiu as camisas de Flamengo, Santos, Sport, além de Querétaro, no México, e Olímpia, no Paraguai. Também teve boa passagem na Ásia, defendendo o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.

A lista completa inclui:

Avaí (categorias de base)

Internacional

Valencia (Espanha)

Sporting (Portugal)

Tenerife (Espanha)

Flamengo

Dínamo de Kiev (Ucrânia)

Santa Clara (Portugal)

Querétaro (México)

Santos

Olímpia (Paraguai)

Ulsan Hyundai (Coreia do Sul)

Sport

Pela Seleção Brasileira, Leandro disputou duas partidas em 1996 e chegou a marcar um gol. Também integrou o elenco pré-olímpico, conquistando o Torneio de Toulon e o Torneio Pré-Olímpico em 1995 e 1996, respectivamente.

Leandro Machado: talento precoce e fim antecipado

Dotado de técnica apurada, capacidade de finalização e bom posicionamento, Leandro foi um centroavante que marcou época em diversos clubes. Sua trajetória é lembrada tanto pelos gols quanto pelas reviravoltas, que incluíram lesões graves, mudanças constantes de clube e uma aposentadoria precoce.

Mesmo com altos e baixos, Leandro conquistou títulos importantes: Campeonato Gaúcho pelo Internacional, Carioca e Copa Mercosul pelo Flamengo, Brasileiro pelo Santos, Copa do Brasil pelo Sport, e troféus na Ucrânia e Coreia do Sul. Fora isso, seu carisma e estilo irreverente renderam ao ex-jogador o apelido de "Piu-Piu" entre os torcedores rubro-negros.

Hoje, Leandro Machado é mais um nome entre os jogadores brasileiros que brilharam nos anos 1990 e 2000, mas que optaram por uma vida longe da mídia após o encerramento da carreira. Sua história permanece viva na memória dos torcedores que acompanharam sua jornada pelos gramados do Brasil e do mundo.