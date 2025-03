Por onde anda Carlos Gamarra, ex-jogador do Corinthians?

Carlos Gamarra é um dos maiores zagueiros da história do futebol paraguaio. Dono de um posicionamento impecável, liderança nata e extrema habilidade defensiva, ele se destacou pela solidez na marcação e pelo fato notável de quase nunca cometer faltas, mesmo sendo um zagueiro combativo. Gamarra foi peça-chave da seleção do Paraguai em três Copas do Mundo e teve passagens marcantes por clubes como Cerro Porteño, Internacional, Corinthians, Atlético de Madrid e Inter de Milão. Além disso, conquistou diversos títulos ao longo de sua carreira, incluindo o Campeonato Brasileiro de 1998 pelo Corinthians. Após sua aposentadoria, manteve-se próximo ao futebol e também investiu em outras atividades. Por onde anda Carlos Gamarra, o Lance! te conta!

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A carreira

Carlos Gamarra iniciou sua trajetória profissional no Cerro Porteño, clube pelo qual conquistou o Campeonato Paraguaio em 1992. Sua qualidade defensiva chamou a atenção de clubes estrangeiros, levando-o a uma breve passagem pelo Independiente, da Argentina, antes de retornar ao Cerro Porteño. Em 1995, transferiu-se para o Internacional, onde se tornou um dos principais defensores do futebol brasileiro e conquistou o Campeonato Gaúcho de 1997.

Após brilhar no Colorado, Gamarra seguiu para o futebol europeu, atuando pelo Benfica, de Portugal. Em 1998, retornou ao Brasil para defender o Corinthians, onde fez história ao conquistar o Campeonato Brasileiro daquele ano e o Campeonato Paulista de 1999. Sua solidez defensiva o transformou em um dos jogadores mais respeitados do elenco corintiano.

continua após a publicidade

No ano seguinte, Gamarra foi contratado pelo Atlético de Madrid, onde atuou até 2000, quando voltou ao Brasil para jogar pelo Flamengo. Em 2001, seguiu para o AEK Atenas, da Grécia, onde conquistou a Copa da Grécia. Seu desempenho levou à transferência para a Inter de Milão, clube pelo qual jogou entre 2002 e 2005 e conquistou a Copa da Itália em 2005.

Em 2005, voltou ao futebol brasileiro para defender o Palmeiras, sendo eleito para a seleção do Campeonato Brasileiro. Em 2007, retornou ao Paraguai para encerrar sua carreira no Olimpia, um dos maiores clubes do país.

continua após a publicidade

Legado no futebol

Carlos Gamarra é amplamente reconhecido como um dos melhores zagueiros sul-americanos de sua geração. Durante a Copa do Mundo de 1998, na França, impressionou ao disputar quatro partidas sem cometer nenhuma falta, feito raríssimo para um defensor. Sua atuação sólida lhe rendeu um lugar na seleção ideal do torneio.

Além de suas participações em três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2006), Gamarra representou o Paraguai em cinco edições da Copa América e nas Olimpíadas de 1992 e 2004. Em Atenas, foi capitão da equipe que conquistou a medalha de prata, um dos maiores feitos da história do futebol paraguaio.

Pelos clubes, sua passagem pelo Corinthians é especialmente lembrada pelos torcedores, que até hoje o reverenciam como um dos melhores zagueiros que já vestiram a camisa alvinegra. Ele também brilhou no futebol brasileiro vestindo as camisas do Internacional e Palmeiras, além de deixar sua marca no futebol europeu.

Por onde anda Carlos Gamarra?

Desde sua aposentadoria, Carlos Gamarra tem se mantido envolvido com o futebol de diferentes formas. Ele trabalhou em cargos administrativos e técnicos em clubes paraguaios, além de atuar como comentarista esportivo em algumas ocasiões. Seu conhecimento tático e experiência internacional o tornaram uma figura respeitada no meio esportivo.

Além disso, Gamarra investiu em negócios no Paraguai, mantendo-se ativo no setor empresarial. Apesar de não estar diretamente envolvido com grandes clubes no momento, continua sendo uma referência no futebol paraguaio e é frequentemente convidado para eventos e homenagens relacionados ao esporte.

Clubes que Gamarra jogou